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Skype, üçüncü parti uygulama ve donanımlara verdiği desteği devam ettirecek

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype, üçüncü parti uygulama ve donanımlara verdiği desteği devam ettirecek
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile masaüstü uygulama programlama ara yüzünü (API) değiştireceğini duyuran ve bu nedenle üçüncü parti uygulama ve donanımlara verdiği desteği keseceğini açıklayan Skype, kullanıcılardan gelen tepkiler nedeniyle bu kararından vazgeçti.
Bu karar sonucunda Skype destekli donanım ürünleri ve birçok farklı amaç için hazırlanan yardımcı uygulamalar, alternatif seçenekler belirlenene kadar kullanılmaya devam edilebilecek. Firma, Aralık ayında yayınlayacağı yeni Skype sürümüyle ise görüşme kalitesi, hız ve anlık mesajlaşma hizmetleri açısından ciddi geliştirmelere gidecek ve 2004 yılından bu yana kullanımda olan masaüstü uygulama programlama ara yüzünü (API) mobil desteği bulunmadığı için emekliye ayıracak.
Uzun yıllardır hizmet vermeye devam eden ve yazılım devi Microsoft tarafından satılan alınan Skype, hem masaüstü hem de mobil taraf için çağın gereklerine uygun olarak geliştirmeler / yenilikler yapmaya devam ediyor.


http://www.pocket-lint.com/news/124937-skype-backtracks-will-still-support-hardware-and-call-recording-despite-ceasing-third-party-apps Yorum Yaz
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giogo 5 yıl
1 haftalık haber, teşekkürler donanımhaber.
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