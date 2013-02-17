Skype, uluslararası telefon görüşmelerinin üçte birine hakim hale geldi





Hızlı internet öncesi dönemlerde sadece telefon ile konuşma ve mesajlaşma yapabilirken, artık bu işlemleri internet üzerinden ücretsiz yapabiliyoruz. Yüz milyonlarca kullanıcıya sahip bu hizmetler operatör gelirlerini de etkilemeye başladı.



Yapılan bir araştırmaya göre geçen yıl itibariyle, Skype telefon trafiğinin üçte birine hükmeder hale geldi. Geçen yıl telefon trafiği yüzde 5 büyüyerek 490 milyar dakikaya çıkarken, Skype içi ses ve video dakikaları ise yüzde 44 artarak 167 milyar oldu. Skype 51 milyar dakika artış gösterirken, bu konuda telefon hatlarını ikiye katladı.



Şüphesiz bundan Skype'ın ücretsiz görüşme imkanı sunmasının rolü büyük. Uygulama ayrıca cüzi fiyatlarla uluslararası görüşme imkanı da sunuyor. Bu bakımdan kullanıcıların geleneksel operatör yerine Skype gibi türevleri tercih ettiği göze çarpıyor.





http://www.phonearena.com/news/Skype-now-accounts-for-a-third-of-international-calls_id39861