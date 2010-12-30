Skype'dan iOS kullanıcılarına yılbaşı hediyesi; Video konferans destekli Skype 3.0 yayınlandı

Apple'ın iPhone 4'de ikincil kameraya yer vermesinden sonra görüntülü görüşmeye ne zaman destek vereceği merak konusu olan iOS için Skype, son yazılım güncellemesiyle birlikte, sonunda video konferans desteği sunmaya başladı.

Kullanıcılara Wi-Fi ve 3.Nesil iletişim ağı üzerinden iOS kullanıcılarının kendi aralarının yanı sıra Mac OS X ve Windows kullanıcılarıyla da görüntülü görüşme yapabilmelerini sağlayan uygulama; iPhone 4, iPhone 3GS ve 4.Nesil iPod Touch ile çift taraflı görüntülü görüşme desteği sunarken, iPad ve 3.Nesil iPod Touch'da ise tek taraflı (karşı tarafın) görüntülü aramaları kabul edebiliyor. Görüntülü görüşmeleri geniş ekranda gerekse de portre ekranda gerçekleştirebilen uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi, iOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine gereksinim duyuyor.

Uygulamanın önceki versiyonlarını hali hazırda kullanan kullanıcılar, iTunes üzerinden uygulamanın güncellemesini yapabilirken; uygulamayı hiç yüklememiş olan kullanıcılar, uygulamanın AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirler.