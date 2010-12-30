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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype'dan iOS kullanıcılarına yılbaşı hediyesi; Video konferans destekli Skype 3.0 yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,5b
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23
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 4'de ikincil kameraya yer vermesinden sonra görüntülü görüşmeye ne zaman destek vereceği merak konusu olan iOS için Skype, son yazılım güncellemesiyle birlikte, sonunda video konferans desteği sunmaya başladı.

Kullanıcılara Wi-Fi ve 3.Nesil iletişim ağı üzerinden iOS kullanıcılarının kendi aralarının yanı sıra Mac OS X ve Windows kullanıcılarıyla da görüntülü görüşme yapabilmelerini sağlayan uygulama; iPhone 4, iPhone 3GS ve 4.Nesil iPod Touch ile çift taraflı görüntülü görüşme desteği sunarken, iPad ve 3.Nesil iPod Touch'da ise tek taraflı (karşı tarafın) görüntülü aramaları kabul edebiliyor. Görüntülü görüşmeleri geniş ekranda gerekse de portre ekranda gerçekleştirebilen uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi, iOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine gereksinim duyuyor.

Uygulamanın önceki versiyonlarını hali hazırda kullanan kullanıcılar, iTunes üzerinden uygulamanın güncellemesini yapabilirken; uygulamayı hiç yüklememiş olan kullanıcılar, uygulamanın AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirler.


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NetX 8 yıl
Dun skype yukledim uyelik actim 0.09 euro kredim olmus bugun nasil oldu bu ?
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QbLaY!!! 8 yıl

NetX

Dun skype yukledim uyelik actim 0.09 euro kredim olmus bugun nasil oldu bu ?


Deneyebilmemiz için öyle bişey yapmışlar.Zaten 15 sn falan konuşabiliyosunuz o kredi ile.
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kotusih 8 yıl
bendeki 3gs ile pc deki kardesimi aradim ses ve goruntu cok iyiydi tek noksani onde kamerasi olmayisi artik bir aracin aynasi ile idare ettik :-))) simdi cepte ayna tasiyorum cep aynasi :)))
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sebboist 8 yıl
wifi ile 10 numara oluyor ozellikle yurtdisi ile gorusecekseniz cok kullanisli bir program 3g ile deneme imkanim olmadi
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yusuf 8 yıl
Sonunda! Biktim tangodan da,fring den de.. İyi oldu bu. :) birde iPad icin skype gelse cok guzel olucak.(Direk ipad uyumlu demek istedim, iphone icin olani degil) :)
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Ahm3tt 8 yıl
vodafone un 3g sınırsız paketi dahil bağlantı çok guzel sorunsuz iletişim

skype paralı olsada sonuna kadar hakediyor helal olsun
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serwet 8 yıl
Yokmu Skype kullanan?
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serwet 8 yıl
Arkadaslar skype ile iPhone 4 ten herhangi bir laptop ı wifi üzerinden arayarak yazışma,sesli görüşme yada video görüşmesi yapabilirmiyim..yada bunu yapabileceğim başka programlar mevcutmu?
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serwet 8 yıl

serwet
Arkadaslar skype ile iPhone 4 ten herhangi bir laptop ı wifi üzerinden arayarak yazışma,sesli görüşme yada video görüşmesi yapabilirmiyim..yada bunu yapabileceğim başka programlar mevcutmu?

Yaptım oldu.:)..daha önce deneme imkanım olmamıştı..deneyince cokta güzel oldu..
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walker123 8 yıl
ndn bizim iPod ile iPhone4 arasında kurdugumuz bağlantı kötü oldu :/
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walker123 8 yıl
yaw aga bende o kadar kaliteli olmadı ve dier telefonları aramak icin illa para kredi falan mi almak lazım bu görüntü kalitesini arttirici ne yapabiliriz ? saolun
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dark-knight 8 yıl
ben facetime i kullanma fırsatı bulmadım hiç
ama skype ın görüntü kalitesi oldukça iyidi
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dark_town 8 yıl
yahoo da zaten vardı şimdi Skype da olması çeşit acısından güzel oldu bakalım deneriz ins
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mogosan 8 yıl
Süper bir haber
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Bomanti 8 yıl
Güzel haber symbian telefonlar içinde bekliyoruz :)
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whtswrongstupid 8 yıl
Su Alex Cooperi gormekten biktim ya. Yine 3g kullananlar bise yapamiyor patladik
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FightF0RFreedom 8 yıl
süper bir haber. hemen update ettim ve sorunsuz oldu.
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