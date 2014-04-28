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Skype'ın video temelli grup sohbet özelliği ücretsiz yapıldı

5 yıl
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype'ın video temelli grup sohbet özelliği ücretsiz yapıldı
Uzun süre önce Microsoft tarafından satın alınan ve anlık mesajlaşma ile video tabanlı sohbet denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden olan Skype, video temelli grup sohbet özelliğini ücretsiz olarak sunmaya başladı.
Aynı anda 10 farklı kişinin video temelli sohbet etmesine imkan tanıyan "Grup Video" özelliğini şimdilik Windows, Mac ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğunu açıklayan Skype, ilerleyen dönemde diğer platformlara da bu desteğin ücretsiz olarak verileceğini duyurdu. Bildiğini üzere internet devi Google, kullanıcılarına Hangouts temelli video sohbetleri ücretsiz olarak sunuyor.
Skype tarafından konu hakkında hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blogs.skype.com/2014/04/28/skype-loves-bringing-groups-together-with-free-group-video-calling/ Yorum Yaz
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