Slack 5 milyar dolar değerine ulaştı

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Geçtiğimiz yıl finansman turunda aldığı yatırımla 3.8 milyar dolarlık değere ulaşan iş dünyasına yönelik mesajlaşma platformu Slack, değerini arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Amazon'un, Slack'i satın almak için 9 milyar dolarlık bir teklif sunacağı iddiaları ortaya atılmış ve bu miktarının Slack için oldukça yüksek olduğu söylenmişti ancak Slack sadece 1 yıl içinde değerini 5 milyar dolara çıkarmayı başardı.





Son finansman turunda aldığı 250 milyon dolarlık yatırımla değerini 5 milyar dolara çıkaran şirket, yatırımcılara göre güçlü bir çıkış potansiyeline sahip. Son yapılan yatırımda, Japon teknoloji devi SoftBank ve Accel Partners gibi kurumların da yer alıyor oluşu Slack'in arkasında güçlü yatırımcılar olduğunu gözler önüne seriyor. 100 milyar dolar değerinde bir yatırım fonu ile teknoloji dünyasına yenilik getirmek isteyen SoftBank mayıs ayında fonun 93 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.





İlk etapta bir e-posta alternatifi olarak kullanıma sunulan Slack, zamanla Silikon Vadisi başta olmak üzere iş dünyasının iletişim platformu haline geldi. Modern arayüzü ve anında mesajlaşma imkanıyla kullanıcıları kendisine çeken Slack'e karşılık Microsoft ve Facebook kendi kurumsal mesajlaşma platformlarını oluşturdu ancak Teams ve Workplace isimli bu platformlar Slack'in karşısında şu an için varlık gösterebilmiş değil. Microsoft ve Facebook'tan Rakip Platformlar

https://techcrunch.com/2017/07/26/slack-is-raising-a-250-million-round-at-5-billion-valuation/