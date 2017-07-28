Amazon ikinci çeyreği kötü kapattı: Bill Gates tekrar dünyanın en zengin insanı

Amazon 2017'nin ikinci çeyreğine ait mali sonuçları paylaştı. Teknoloji devinin 3 aylık dönemde elde ettiği net kârda geçen yılın aynı dönemine göre büyük düşüş gözlemlenirken bu durumdan en çok etkilenen kişi şüphesiz şirketin kurucusu Jeff Bezos oldu. Dün akşam saatlerinde Amazon'un hisselerindeki yaklaşık 15 dolarlık değer artışıyla servetini arttıran ve dünyanın en zengin insanı unvanını alan Jeff Bezos bu unvanını sadece birkaç saat koruyabildi. Şirketin kârındaki düşüşü açıklamasının ardından Amazon hisseleri bugün değer kaybetti ve Bill Gates tekrar dünyanın en zengin insanı oldu.
Bulut Hizmetinde İşler Yolunda
Tabi Amazon'un genel kârlılığı ile ilgili pek çok olumsuz nokta olsa da şirketin bulut hizmeti olan AWS'i bu olumsuz tablodan ayrı tutmakta fayda var. Amazon'un, şirkete 10 milyar doların üstünde gelir sağlaması amacıyla kurduğu AWS, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini yüzde 42'i arttırdı ve toplamda 5 milyar doların üstünde gelire ulaştı. Tabi bu rakam şirket adına oldukça iyi ancak AWS'nin büyüme oranının geçen yıl yüzde 52 olduğunu düşünürsek büyüme oranında bir gerileme olduğunu ve AWS'nin de şirketteki genel duruma benzer şekilde yavaşladığını görebiliyoruz.
Benzer büyüme problemlerini daha önce de yaşayan şirket her defasında ciddi miktarda nakit para harcayarak bu sorunu aşmayı bildi. Yeni hizmet alanları bularak her geçen gün büyüyen şirket 2014 yılında yaşadığı mali problemleri, beklenmedik bir hamle ile canlı video akış servisi Twitch'i satın alarak çözmüştü. Şirketin yıl başından bu yana hisse değerini yüzde 40 oranında arttırması da kârda düşüş olsa da yatırımcıların şirkete olan güvenini gösterir nitelikte.
https://techcrunch.com/2017/07/27/it-looks-like-amazon-would-be-losing-a-lot-of-money-if-not-for-aws/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle