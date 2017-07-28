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Amazon ikinci çeyreği kötü kapattı: Bill Gates tekrar dünyanın en zengin insanı

Amazon 2017'nin ikinci çeyreğine ait mali sonuçları açıkladı. Şirketin kârında düşüş gözlemlenirken Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Amazon 2017'nin ikinci çeyreğine ait mali sonuçları paylaştı. Teknoloji devinin 3 aylık dönemde elde ettiği net kârda geçen yılın aynı dönemine göre büyük düşüş gözlemlenirken bu durumdan en çok etkilenen kişi şüphesiz şirketin kurucusu Jeff Bezos oldu. Dün akşam saatlerinde Amazon'un hisselerindeki yaklaşık 15 dolarlık değer artışıyla servetini arttıran ve dünyanın en zengin insanı unvanını alan Jeff Bezos bu unvanını sadece birkaç saat koruyabildi. Şirketin kârındaki düşüşü açıklamasının ardından Amazon hisseleri bugün değer kaybetti ve Bill Gates tekrar dünyanın en zengin insanı oldu. 


 
Jeff Bezos'u bir kenara bırakıp Amazon'un durumuna bakacak olursak Amazon'un da diğer büyük şirketlerin yaşadığına benzer şekilde gelir/kâr arttırma problemi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yılın nisan-haziran döneminde 857 milyon dolar net kâra ulaşan şirket bu yıl aynı dönemde yüzde 77'lik düşüşle sadece 197 milyon dolarlık kâr sağlayabildi. Geçtiğimiz yılın son çeyreği ve bu yılın ilk çeyreğine kıyasla da oldukça az olan bu kâr, şirketin bir sonraki çeyrekte para kaybedeceği iddialarını da güçlendirmiş durumda. 


Bulut Hizmetinde İşler Yolunda 

Tabi Amazon'un genel kârlılığı ile ilgili pek çok olumsuz nokta olsa da şirketin bulut hizmeti olan AWS'i bu olumsuz tablodan ayrı tutmakta fayda var. Amazon'un, şirkete 10 milyar doların üstünde gelir sağlaması amacıyla kurduğu AWS, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini yüzde 42'i arttırdı ve toplamda 5 milyar doların üstünde gelire ulaştı. Tabi bu rakam şirket adına oldukça iyi ancak AWS'nin büyüme oranının geçen yıl yüzde 52 olduğunu düşünürsek büyüme oranında bir gerileme olduğunu ve AWS'nin de şirketteki genel duruma benzer şekilde yavaşladığını görebiliyoruz. 


Benzer büyüme problemlerini daha önce de yaşayan şirket her defasında ciddi miktarda nakit para harcayarak bu sorunu aşmayı bildi. Yeni hizmet alanları bularak her geçen gün büyüyen şirket 2014 yılında yaşadığı mali problemleri, beklenmedik bir hamle ile canlı video akış servisi Twitch'i satın alarak çözmüştü. Şirketin yıl başından bu yana hisse değerini yüzde 40 oranında arttırması da kârda düşüş olsa da yatırımcıların şirkete olan güvenini gösterir nitelikte.


Şirketin günümüzde yaşadığı problemleri yine yeni hizmet alanlarıyla çözmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay ABD'nin önde gelen gıda zincirlerinden Whole Foods'u satın alan Amazon bu hamle ile birlikte gıda pazarında da önemli bir oyuncu haline gelebilir. Ayrıca son haberlere göre şirket, Anytime isimli bir mesajlaşma uygulaması geliştiriyor.

https://techcrunch.com/2017/07/27/it-looks-like-amazon-would-be-losing-a-lot-of-money-if-not-for-aws/ Yorum Yaz
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S.Vettel 1 yıl en beğenilen
Bu nedir ya sabah zengindi ama şimdi sefil olmuş ya sizin haberlerde bi kıtlık var yada bu dünyada
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redoracle 1 yıl
Bill Gates tahtta otururken oturup kalkmış oldu adam
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Kerim5100 1 yıl
Tüh ya
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redoracle 1 yıl
Bill Gates tahtta otururken oturup kalkmış oldu adam
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S.Vettel 1 yıl en beğenilen
Bu nedir ya sabah zengindi ama şimdi sefil olmuş ya sizin haberlerde bi kıtlık var yada bu dünyada
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Fiat S.p.A. 1 yıl
Bill Gates te amazonda bir reis kadar zengin değil
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IceRulez 1 yıl
90 milyar doların aylık %12 mevduat faiz oranı ne yapıyor birisi yazabilirmi ben 108 milyon dolar hesapladım doğrumu acaba ?
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Overkahan 1 yıl
Bu adamlar için de çokta fifi.Ben o listenin son sırasında ki adam olmaya bile razıyım.Para olmuş sindirim sistemi atığı yemişim listesini.
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brshr 1 yıl
Daha bu sabah zengindi halbuki. tüh yazık oldu bak. Üzüldüm şimdi
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