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Sokak Röportajları Bölüm 2 ''Kopya İçerik''

4 yıl
25,8b
1
Diğer
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Dh Sezer
Haber Editörü
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Donanımhaber olarak Sokaktayız isimli yeni programımızın 2. bölümü ile karşınızdayız. Sokaklara iniyor ve haftalık olarak belirleyeceğimiz konular hakkında görüşlerinizi alıyoruz. Kaan Arlı ve Sezer B
Kaan ile birlikte sokakları yokluyor bir yandan da kopya içerik hakkında sorular sorarken diğer bir yandan da yepyeni insanlarla tanışıyoruz. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mis Kokulu Yalanlar 3 yıl
Ben bu konuya nasi geldim
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player2974 3 yıl
Allah aşkına korsanı savunmayın
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theabir 4 yıl
Kaan kamera kaldı
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DH Misafiri 4 yıl
Bende korsana karşıyım ama yapmıyorum da değil.Herşeyi parayla almaya kalksak evde ekmeği zor buluruz.Android marketinde %90 ı lisanlı alırım.Multiplayer olan oyunları lisanslı Single olanları korsan alırım :) Şuan windows 8.1 imde korsan oda microsft un suçu niye 50 tl yapmazssun windowsu :) Birşeyi 2 katı fiyata satmakta kul hakkı değilmi,kullanıcı neyapsın :)
1 Yanıt Yanıtla
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rocky bayboğa 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bende korsana karşıyım ama yapmıyorum da değil.Herşeyi parayla almaya kalksak evde ekmeği zor buluruz.Android marketinde %90 ı lisanlı alırım.Multiplayer olan oyunları lisanslı Single olanları korsan alırım :) Şuan windows 8.1 imde korsan oda microsft un suçu niye 50 tl yapmazssun windowsu :) Birşeyi 2 katı fiyata satmakta kul hakkı değilmi,kullanıcı neyapsın :)

Mesaj sayısına alkış vallahi bişey diyemem baska
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Rodin 4 yıl
Ben elimden geldigince orijinal icerik kullanmaya calisiyorum ama bir yere kadar. Mesela sarkilari spotifydan dinliyorum, oyunlari steamden aliyorum, her hafta sinemaya gidiyorum. Butcem anca buna yetiyor ama, gidip bir orijinal album veya izlemek istedigim filmin dvdsini alamiyorum
Bunun icin filmleri torrent indiriyorum veya bulamadigim muzikleri youtubedan dinliyorum. Herkesin butcesi de ayni olmayabilir. Kiminin her hafta sinemaya gidip steamden oyun alacak kadar butcesi de olmayabilir. Evet emege saygi elbet gosterilmeli ama bizim ulkemizde olan bir sorun var. Turkiye cok pahali, asgari ucret zaten ne kadar ki? Adam evinin giderlerini odese hadi karnini doyursa, e hani neyle eglenecek bu adam? Bunalima girip ibtihar edecek elbette. Bu yuzden korsan icerik her zaman olmali. Verdigim ornek tabi ki ucuk bir ornek ama sonucta korsan icerigin en cok kullanildigi ulkelerden bile degiliz.
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Fenomenon 4 yıl
firmalar ürünlerinin fiyatını belirlerken 10 liraya satsam şu kadar kişi alır, 100 liraya satsam bu kadar kili alır, 1000 liraya satsam şu kadar kişi alır diye ayrıntılı bir şekilde analiz yapıp max kar edeceği fiyata satıyorlar.
yaptığı analizi tutturan kar yapıyor, tutturamayan zarar ediyor.
yani sattıkları ürünler "hak ettikleri" parayı istemiyorlar, max kar yapacakları parayı istiyorlar.
eee o zaman ben neden alıyım.
sanatçılar ve oyuncular desen onlar aldıkları paranın binde birini dahi hak etmiyorlar.
bu arada ben google play'den parayla uygulama alırım. çünkü zaten fiyatı az. ama pc oyunları vs öyle değil.
ama bu biraz arz talep meselesi. millet almasa onlar da fiyatları indirmek durumunda kalır.
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ALLAME.1 4 yıl
PARASI OLAN: KÖTÜ BİR ŞEY
PARASI OLMAYAN:İYİ BİR ŞEY
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al-ozaria 4 yıl
Üstad iyi güzel bir şey korsana karşı olmakta, ARAL GAME ve PLAYSTORE gibi türk oyuncusunun kanını emen firmalarıda aynı oranda eleştirin. Bu tarz firmaların kar oranları da araştırılırsa zaten; vergininde türk oyun yapımcılarına desteğinde yıllardır öne sürülen bir savunma bahanesi olacağıda açıkça görülür.
Steamin; TL'ye geçişinin hemen ardından ubisoft, 2K gibi birçok firmanın oyununda fiyat arttırmına gitme sebebi yerli oyun satıcılarıdır. Artık yerli oyun satıcıları türk oyun piyasasına zarar verir hale gelmeye başlamıştır. Bir misal yanlış hatırlamıyorsam Borderlands: The Pre-Sequel ilk çevirmede 89 TL iken 170 TL ye fırladı. Demekki bu oyunlar bu fiyattan satıldığında hem yapımcı firma hem steam gibi aracı firma kar elde edebiliyor!
Bu da gelen tepkiler üzerine Steam'in cevabı
"We apologize for the delay.
We appreciate your feedback regarding the pricing in Steam.
Prices in the Steam Store are set on a region by region basis. The price and currency displayed are the set prices for those games based on your location.
We are always working with publishers to adjust prices to be in line with what can be found at local retailers and online shops.
If you have any further questions, please let us know – we will be happy to assist you.
Türkçesi:
Gecikme için özür dileriz.
Steam fiyatlandırması konusunda geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederiz.
Steam Mağazası’ndaki fiyatlar, bölgesel olarak belirlenir. Gösterilen fiyatlar ve para birimi, konumunuz baz alınarak o oyunlar için belirlenen fiyatlardır.
Her zaman fiyatlarımızı, yerel dağıtıcılar ve çevrimiçi mağazalar ile aynı çizgide tutmak için yayımcılarımız ile birlikte çalışıyoruz.
Eğer daha fazla sorunuz olursa lütfen sormaktan çekinmeyin, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. "
Korsan bir sorundur, sorunları çözmek için nedinini bulmak gerekir. Bunun nedenide yukarda yazıyor. Türkiye'de korsana yoğun ilginin olmasının
ve Türkçe oyun çıkmamasının başlıca sebeplerinden biri Aral Game gibi yerli oyun dağıtım firmalardır.
Türkiye'de korsanın asıl darbe yiceği gün; Green Man, Humble Bundle, The Indie Gala, G2A, GOG gibi sitelerin kullanımının yaygınlaşacağı, Türk oyun piyasasına hakim olacağı zamandır. Şükür bu siteler sayesinde orjinal oyun alabiliyoruz.
Aral ve Playstore gibi kan emici firmaların iflas bayrağını çektiği gün Türk oyuncularının bayram günü olacaktır.
Yorumum sert gelebilir ancak Türk firmasıyız diye geçinen,geçmişte ne yaparsa yapmış olsun Aral Game gibi firmaların artık günümüzde Steamdeki Türk oyuncuların büyük çoğunluğunun gözünde ne denli nefretle bakılan firmalar haline geldiğini görmemek ve bahsetmemek, bu duruma kayıtsız kalmaktır.
Saygılar...
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lvlono 4 yıl
Hak sahibi kaymağı toplamadan, korsanın eline düşmüyor zaten emek. Herkes biliyor başına gelecekleri ve herkes ona göre geç davranıyor 2.ci pazarlama için. Hani vardır ya;"DVD'ye düştü mü?" tabiri; Bilet alıp gösterimine gidersin, seyredersin hoşuna gider film. Akabinde DVD'ye düşmesini beklersin ki arşivlemek için 1080p sini indirirsin bilmemkaç GigaByte. Seyrettiğimiz filme birdaha mı para verecegiz arkadaş! Ben verdim diyelim, vermeyenlerin farkına vardığında eneyi gibi kim hissetmez ki kendini? Kaldı ki dünyanın en ağır vergilendirmesinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Cebimizde zırnık yok, bir de legal davranacağız başımızdakiler ülkeyi soyarken. Bence objektif düşünmek için doğru coğrafyada yaşamıyoruz...
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c36ab7c4 4 yıl
Ben korsana şu şekilde bakarım.
---Yeterli maddi güce sahip olup ta korsan kullananlar---
Korsan kullanmaması gereken kitle.Bana göre hırsızlık yapan kitle.
---Yeterli maddi güce sahip olmayıp korsan kullananlar---
Bir şey diyemeyeceğim kitle. Çünkü bu adam atıyorum bir oyunun korsanını bulamazsa maddi gücünden dolayı o oyunun orijinalini alamayacak. Bu adam ha oyunu hiç almamış korsanını da kullanmamış ha korsan kullanmış. Emek sahibi bakımından değişen bir şey yok. Adam nasıl olsa hiç bir türlü o ürünü satın almayacak.
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Barerkican 4 yıl
Adam hollywood filminde köküne kadar propaganda yapıyor beyin yıkıyor, emin olun filmlerin korsan veya kopya veya herhangi birşekilde izlenilmesi onlara yetiyor. Filmlerde korsana sonuna kadar evet. Neymiş desteklemezsek bu kadar kaliteli yapımlar gelmezmiş. Elin hollywood şirketini de ben mi destekleyecem burda. Zaten belli bi bütçeye sahip insanlar gidip sinemada izliyor, onlar yeterince destek oluyor.

Müzik konusunda da benzer fikirdeyim. 2 saat konserden dünya para kazanıyorlar, festivaller bayramlar seyranlar, özel programlarda dünya para kazanıyorlar, tv'ye çıkarak dünya para kazanıyorlar. Sonra çıkıp tv'ye korsan kullanmayın diyorlar, onca mal mülk edinmişler trilyonları var ama hala senin cebindeki 15-20 lirada gözleri.

Kullanın arkadaşlar, tadını çıkarın. Ama uyanık olun filmlerdeki oyunlardaki propagandaları algı operasyonlarını yutmayın

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