Sokak Röportajları Bölüm 2 ''Kopya İçerik''

Donanımhaber olarak Sokaktayız isimli yeni programımızın 2. bölümü ile karşınızdayız. Sokaklara iniyor ve haftalık olarak belirleyeceğimiz konular hakkında görüşlerinizi alıyoruz. Kaan Arlı ve Sezer B

Kaan ile birlikte sokakları yokluyor bir yandan da kopya içerik hakkında sorular sorarken diğer bir yandan da yepyeni insanlarla tanışıyoruz.