Solar Ship yeni nesil güneş enerjili hava aracını sunar

Uçak teknolojilerinde son dönemlerde yaşanan gelişmeler genel olarak enerji tasarrufu sağlayacak güneş enerjili araçlarla personel tasarrufu sağlayacak insansız hava araçlarına odaklanmış durumda. Danimarkalı Solar Ship firması tamamen güneş enerjisiyle çalışan Solar Ship adlı hava aracını tanıttı.





Hafif karbon alaşıma sahip hava aracı zeplin türünde bir sıcak hava balonuna bağlı olarak uçuyor. Hava balonu Helyum ile şişiriliyor ve üzeri tamamen hafif güneş panelleri ile kaplı. Aracın havalanması balon ile olurken itiş gücü güneş enerjisi ile sağlanıyor.





Solar Ship 1000km mesafe kat edebilirken 1 tona kadar malzeme veya personel taşıyabiliyor. Danimarkalı firma genelde çöl üzerinde taşımacılık konusunda çalışmalar yapıyor.





Firmanın daha önce güneş enerjisi/fuel yakıtı hibrid enerjiyle çalışan üç farklı aracı daha bulunuyor. Chui 2500kg'ye kadar yükle 1000-5000km arası mesafe kat edebilirken, Caracal 250kg'ye kadar yükle 500-2500km arası mesafe kat edebiliyor. Nanuq ise 30 metrik tona kadar yükle sınırsız mesafe kat edebiliyor.





Solar Ship 2013 yılının yaz aylarında seri üretime geçecek.