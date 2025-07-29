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    Suudi Arabistan, 4 GW kapasiteli dev yeşil hidrojen tesisi kuruyor

    Suudi Arabistan, Yanbu’da kuracağı 4 GW’lık yeni tesisle yılda 400 bin ton yeşil hidrojen üretecek. Neom’un iki katı büyüklüğündeki bu proje, ülkenin ihracat hedeflerinde stratejik öneme sahip.

    Suudi Arabistan, 4 GW kapasiteli yeşil hidrojen tesisi kuruyor Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan, yeşil hidrojen üretiminde küresel lider olma hedefi doğrultusunda dev bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde inşa edilecek olan “Yanbu Yeşil Hidrojen Merkezi”, ülkenin halihazırda Neom projesi kapsamında yürüttüğü 2,2 gigawattlık tesisten neredeyse iki kat büyük olacak.

    ACWA Power tarafından Almanya merkezli enerji şirketi EnBW ile ortak yürütülen proje, yıllık 400 bin ton yeşil hidrojen üretim kapasitesine sahip olacak. Üretilen hidrojen, yeşil amonyaka dönüştürülerek uluslararası pazarlara ihraç edilecek.

    Mühendislik süreci başlatıldı

    Tesisin mühendislik ve tasarım süreci için İspanya’dan Tecnicas Reunidas ile Çin’den Sinopec ortaklığına ön tasarım mühendisliği (FEED) sözleşmesi verildi. Yaklaşık 10 ay sürecek bu fazın ardından, milyarlarca euro değerinde bir mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) teklifinin sunulması bekleniyor.

    Suudi Arabistan, 4 GW kapasiteli yeşil hidrojen tesisi kuruyor Tam Boyutta Gör
    Yanbu projesi, sadece elektroliz tesisinden ibaret değil. Aynı zamanda deniz suyu arıtma sistemleri ve ihracat terminali gibi destekleyici altyapılar da projeye entegre edilecek. Bu sayede hem saf su ihtiyacı karşılanacak hem de yeşil amonyak, uluslararası müşterilere verimli şekilde ulaştırılabilecek.

    Ancak projenin bu aşamasında yenilenebilir enerji üretimi doğrudan sözleşme kapsamında yer almıyor. Tesisin ihtiyaç duyduğu elektriğin güneş ve rüzgar santrallerinden sağlanması planlanıyor.

    Bu arada Tecnicas Reunidas, Suudi Arabistan’ın enerji dönüşüm projelerinde son dönemde aktif bir rol üstlenmiş durumda. Şirket, 2024 ve 2025 yıllarında ülkede 2,2 milyar eurodan fazla enerji sözleşmesi imzaladı. Bunlar arasında hidrojen üretimi ile karbon yakalama teknolojilerini birleştiren projeler de bulunuyor.

    Körfez’de hidrojen yarışı kızışıyor

    Suudi Arabistan’ın bu büyük yatırımı, bölgenin hidrojen ihracatında lider olma yarışının bir parçası. Riyad yönetimi, 2030 yılına kadar enerji sektörüne 270 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve küresel hidrojen ihracatının yüzde 10’unu karşılamayı hedefliyor. Yanbu tesisi, bu iddialı planın merkezinde yer alacak.

    Benzer şekilde, Birleşik Arap Emirlikleri de hidrojen stratejisine 10 milyar euro ayırırken Fas, Avrupa’ya hidrojen tedarikçisi olma amacıyla 32 milyar dolarlık bir girişim başlattı. Ancak bu yatırımların birçoğu halen nihai yatırım kararlarını bekliyor.

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