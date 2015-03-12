Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Son çeyrek akıllı saat satışları açıklandı, lider Samsung oldu

4 yıl
3b
1
13
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Son çeyrek akıllı saat satışları açıklandı, lider Samsung oldu
Akıllı saat sektörü giderek hızlanırken büyük oyunculardan Apple'da geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte akıllı saatiyle ilgili detayları paylaşmıştı.MWC 2015 etkinliğinde de bir çok akıllı saat tanıtılırken LG ve Huawei gibi üreticilerden de üst seviye akıllı saatleri görmeye başladık. Bunun da yanında Swatch gibi klasik saat üreticilerinin de pazara ilgisi olduğu ve bazı modeller ile kendilerine yer aradıkları biliniyor.

Statista araştırma şirketinin yayınladığı verilere göre ise şimdilik Samsung'un lider olduğunu gösteriyor. 2014 yılının son çeyreğindeki satışları gösteren araştırmaya göre birinci sırada yer alan Samsung 1.2 Milyon akıllı saat satışı yaparken Pebble 700 bin satışla ikinciliği almış gözüküyor. Sony, Lenovo ve LG gibi üreticilerin de satışlarda başarıyı yakaladığı görülürken Asus'da 10. sıradan listeye girmeyi başarmış.

Apple'ın da piyasaya girmesi ve diğer taraftan akıllı saatlerin tasarım ve donanım açısından gün geçtikçe iyiye gitmesinin gelecek satışları nasıl etkileyeceği ise merak konusu.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
javaprof 4 yıl en beğenilen
moto 360 ve sony smartwatch kesinlikle en iyileri.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DaRKFoRCeS 4 yıl
tipsiz saatlerin bu kadar başarılı olması reklam ve tanıtımlar. nerdeyse köylere bile bilboard koyacaklar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 4 yıl
Asıl hakeden pebble da markası çok bilinmiyor yoksa toz attırır hepsine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl en beğenilen
moto 360 ve sony smartwatch kesinlikle en iyileri.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolkan33 4 yıl
Şöyle bir tasarıma sahip LG'nin 6. sırada olması beni çok şaşırttı, gerçekten tam bir saat formunda
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 4 yıl
O kadar reklama çeşite ve global olarak satılmasına rağmen baya az satmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furky86 4 yıl
Gear S kullanıyorum çok memnunum, şarj olayı Apple kadar pratik değil ama şarj sırasında kullandığımız ekstra aparatın kendi bataryası var ve saati %50 oranında şarjedebiliyor...
Kendi nano simiyle aslında bayağı cep telefonu :) Sim Kartı ve İmeisi olmasına rağmen taksitle alabiliyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 4 yıl
Samsungun satıştaki başarısının en büyük etkeni tabiki pazarlama bütçesi ve satış kanallarının çokluğundan ibaret yoksa hem Motorola hem de LG nin saatleri çok daha güzel ve iyi idi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 4 yıl
Motorola yokmu listede? Moto 360 çıktığında satışları patladı neredeyse hala kolay kolay bulunmuyor ama bi asus kadar yükselememiş mi?
Saçma
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 4 yıl LegendM
LegendM
Motorola yokmu listede? Moto 360 çıktığında satışları patladı neredeyse hala kolay kolay bulunmuyor ama bi asus kadar yükselememiş mi?
Saçma

Lenovo = moto 360
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2990 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, sony ve
5 etiket daha asus samsung lenovo lg akıllı saat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu 4 yıl Plantronics Voyager Edge inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim