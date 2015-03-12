Son çeyrek akıllı saat satışları açıklandı, lider Samsung oldu

Akıllı saat sektörü giderek hızlanırken büyük oyunculardan Apple'da geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte akıllı saatiyle ilgili detayları paylaşmıştı.MWC 2015 etkinliğinde de bir çok akıllı saat tanıtılırken LG ve Huawei gibi üreticilerden de üst seviye akıllı saatleri görmeye başladık. Bunun da yanında Swatch gibi klasik saat üreticilerinin de pazara ilgisi olduğu ve bazı modeller ile kendilerine yer aradıkları biliniyor.

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Statista araştırma şirketinin yayınladığı verilere göre ise şimdilik Samsung'un lider olduğunu gösteriyor. 2014 yılının son çeyreğindeki satışları gösteren araştırmaya göre birinci sırada yer alan Samsung 1.2 Milyon akıllı saat satışı yaparken Pebble 700 bin satışla ikinciliği almış gözüküyor. Sony, Lenovo ve LG gibi üreticilerin de satışlarda başarıyı yakaladığı görülürken Asus'da 10. sıradan listeye girmeyi başarmış.Apple'ın da piyasaya girmesi ve diğer taraftan akıllı saatlerin tasarım ve donanım açısından gün geçtikçe iyiye gitmesinin gelecek satışları nasıl etkileyeceği ise merak konusu.