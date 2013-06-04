Sonte Film ile akıllı cep telefonları üzerinden cam yüzeylerin opaklığını kontrol edin





Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan son projelerden Sonte Film, birçok farklı kullanım amacı ile oldukça faydalı özellikler ortaya koyuyor.

Geliştirici SONTE tarafından CES 2013 fuarında da tanıtılan Sonte Film projesi, akıllı cep telefonları üzerinden pencere opaklığının kontrol edilmesine imkan sağlıyor. Pencereler yanında istenilen her türlü cam yüzeye uygulanabilen filmin opaklık değeri, üzerine bağlanan aparattan sağlanan elektrik akımı sayesinde ayarlanabiliyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları için hazırlanan özel uygulama ve Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak kontrol edilebilen Sonte Film, gizlilik, projeksiyon yansıtma yüzeyi ve odalara giren ışık miktarının azaltılması gibi amaçlar için kullanılabiliyor.

Farklı boyutlara sahip olarak Kickstarter üzerinden satın alınabilen Sonte Film projesi, site üzerinde başlatılırken konan 200,000$ hedefin bitimine 29 gün kalan 99 bağış ile 22,186$'lık kısmını toplamış durumda. Ürünün gerçekte çalıştığını ve kurulumunun nasıl yapıldığını aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatça görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/843725167/sonte-iphone-ipad-android-diy-wifi-digital-shades