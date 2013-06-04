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Sonte Film ile akıllı cep telefonları üzerinden cam yüzeylerin opaklığını kontrol edin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sonte Film ile akıllı cep telefonları üzerinden cam yüzeylerin opaklığını kontrol edin

Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan son projelerden Sonte Film, birçok farklı kullanım amacı ile oldukça faydalı özellikler ortaya koyuyor.
Geliştirici SONTE tarafından CES 2013 fuarında da tanıtılan Sonte Film projesi, akıllı cep telefonları üzerinden pencere opaklığının kontrol edilmesine imkan sağlıyor. Pencereler yanında istenilen her türlü cam yüzeye uygulanabilen filmin opaklık değeri, üzerine bağlanan aparattan sağlanan elektrik akımı sayesinde ayarlanabiliyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları için hazırlanan özel uygulama ve Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak kontrol edilebilen Sonte Film, gizlilik, projeksiyon yansıtma yüzeyi ve odalara giren ışık miktarının azaltılması gibi amaçlar için kullanılabiliyor.
Farklı boyutlara sahip olarak Kickstarter üzerinden satın alınabilen Sonte Film projesi, site üzerinde başlatılırken konan 200,000$ hedefin bitimine 29 gün kalan 99 bağış ile 22,186$'lık kısmını toplamış durumda. Ürünün gerçekte çalıştığını ve kurulumunun nasıl yapıldığını aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatça görebilirsiniz. 
 
Sonte Film ile akıllı cep telefonları üzerinden cam yüzeylerin opaklığını kontrol edin

http://www.kickstarter.com/projects/843725167/sonte-iphone-ipad-android-diy-wifi-digital-shades Yorum Yaz
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1 Avatar
lavetera 6 yıl
Projeyi ve calisma mantigini anlayamadim
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ozzyhawk 6 yıl
Bunla ilgili bir haber vardı . Böylece akıllı cam teknolojisinin ucuzlayacağı yazıyordu.
gercekbilim.com/...
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Salona 6 yıl
Çok mükemmel yaa şaştım kaldım :D
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Dexstz 6 yıl
harika
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OverClocK1ng 6 yıl
Manyak proje. Alttaki videoyu da izleyin. O Sonte film denilen kaplama projeksiyon ekranı gibi ekran olabiliyor...
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carter 6 yıl
Bu sistemin yanında fotoğraflarda gösterildiği gibi bir ev de almak şart.
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SupperMert 6 yıl
Bu olay belki 10 senedir olan birşey. Sadece gelişrilmiş. Firmalarda jaluzi yerine özel görüşme zamanında düğmeye basarsın içerisi gözükmez.. Veya projeksiyon görüntüsünü arkadan yansıtıp camdan alırsın....
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Turkforce 6 yıl
Güzel bir çözüm ama ID - Şifre gibi bir sistem olması lazım yoksa milletin elinde oyuncak olur bunu kullananlar. :)
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TeufeL-07 6 yıl
Vay be gerçekten süpermiş . Umarım en kısa zamanda çıkar ve heryerde uygun fiyattan satışa sunulur.
Bir ihtimal daha var :) Banyo yaparken bozulur veya şarj biterse neolcak :D
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CanTnçr 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

Vay be gerçekten süpermiş . Umarım en kısa zamanda çıkar ve heryerde uygun fiyattan satışa sunulur.

Bir ihtimal daha var :) Banyo yaparken bozulur veya şarj biterse neolcak :D




Ona göre tedbirli girilir ozaman
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