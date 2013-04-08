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Sony 4K medya oynatıcısını fiyatlandırdı

6 yıl
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony 4K medya oynatıcısını fiyatlandırdı

Evlerimize henüz Full HD çözünürlüklü televizyonlar ve içerikler yeni yeni gelmeye başlamışken, görüntüleme teknolojileri 4K çözünürlüğü benimsemeye başladı ve yaz döneminde yaygın kullanım adına ilk adımların atılması bekleniyor. İlk 4K televizyonlar satışa sunulmuşken, henüz ticari anlamda içerik ve yayın sistemleri bulunmuyor.

4K konusunda en çok çabayı gösteren firmalardan birisi olan Sony, hem donanım tarafında yeni ürünler tanıtıyor hem de içerik anlamında hazırlıklar yapıyor. Firma son olarak FMP-X1 adlı 4K çözünürlükte medya oynatıcısını CES 2013 fuarında görücüye çıkarmıştı. NAB 2013 fuarında da oynatıcının fiyatı netleşti.

Sony, FMP-X1 medya oynatıcısının fiyatını 699$ olarak belirledi. Ancak bu fiyatın Sony 4K UHD TV sahipler için olacağı belirtilmiş. Bu bakımdan perakende fiyatında artış olabilir. 

Yaz aylarında satışa çıkacak medya oynatıcı için Sony, bir de video dağıtım servisi planlıyor. Bunun duyurusu da CES 2013 fuarında yapılmıştı. Sony hali hazırdaki 1080p Blu-ray diskleri 4K çözünürlüğe ölçekleyerek yeniden satışa sunacak. Bu ürünler "mastered in 4K" ibaresine sahip olacak. Gerçek manada 4K içeriklerin ise gelecek yıl satışa sunulması planlanıyor.

Medya oynatıcı kutu içeriğinde ücretsiz olarak Sony Pictures Entertainment 4K içerik kütüphanesine de erişim sunulacak. Kütüphanede hali hazırda 10 adet film 4K ölçeklenmiş bir şekilde kullanıcıları bekliyor olacak.

Bu 10 adet film  Bad Teacher, Battle: Los Angeles, The Bridge on the River Kwai, The Karate Kid, Salt, Taxi Driver, That's My Boy, The Amazing Spider-Man, The Other Guys ve Total Recall şeklinde sıralanıyor.

http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&identifier=S_4KTV Yorum Yaz
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messi93 6 yıl en beğenilen
Biz daha tüplü tv kullanıyoruz :D adamlar 4k ya geçti
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ZooZ 6 yıl
gitti film arşivi yine...
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Farwynd 6 yıl
Ya ölçekleme ne alaka ben anlayamıyorum? Zaten filmin analog kopyaları sınırsız çözünürlükte değil mi? Dijitale çevirince direk 4K görüntü alınamazmı? Ben böyle biliyorum.
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universteli 6 yıl
Şu zamanda aşırı gereksiz.Hele ki TR için !!!


Saygılar
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umut_baris 6 yıl Farwynd
Farwynd

Ya ölçekleme ne alaka ben anlayamıyorum? Zaten filmin analog kopyaları sınırsız çözünürlükte değil mi? Dijitale çevirince direk 4K görüntü alınamazmı? Ben böyle biliyorum.

Dönüştürme işlemi maliyetli ve zaman istiyor.
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UzmaN345 6 yıl
Zenginler fullHD sıkıldı herkezin evine girdi fullHD Tv; bize ters dediler :D
Telefonda'da fulHD ne işe yarıyor bunuda anlamış değilim doğrusu 5 inç ekranda fullHD çözünürlük var... Büyük ihtimal 2 sene sonra fullHD yüzüne bakan kalmıcak Pc monitörleri 2K sıtandart olacak gibi duruyor.. Ekran kartlarında buna nasıl cevap vericekler iki kat çözünürlük iki kat ekran kartına yük demek.. GTX TITAN'dan iki kat daha hızlı kartları 2 sene sonra 1300 - 2000 arası satılıcaktır...
Ve yeni konsollar gerçekten çok geride kaldılar daha çıkmadan; ömrü 2 sene bile olmuyabilir böyle giderse
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HumbiGumbi 6 yıl
şuan itibariyle çok anlamsız bir ürün olmuş daha piyasada 4k içerik yok (yada yok sayılacak kadar azdır bilmiyorum ) satılan 4k tvler piyasada mı onuda bilmesemde piyasaya sonynin ki 80 bin tlye çıkacak diye röportajını izlemiştim şimdi gelelim asıl soruya 80 bin tlye kim alacak bunu bunu alan adam 4k oynatıcımı kullanacak çünkü daha farklı çözümler çıkacaktır ps4 bilgisayar belki android :D hadi kullandı bu adam 4k içeriği nereden bulup ta oynatacak :D sen bunun içine blu-ray i veya başka çözünürlüğü 4k ya çevirecek donanımı ve yazılımı koymadığın sürece hiç bir anlamı yok koysan belki talep olur :D iyi bir çocuk olursam belki ileride 4k yı bende görürüm :D
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bayraak 6 yıl
Çok güzel de neye takıp 4K izlicez ? Araba fiyatı bayılıp 4K TV mi alalım yani ?
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itachi237 6 yıl
Ps4 4k oyun oynatamayacak ama 4k video oynatır herhalde. 700$ a bunu alcağıma 400$ (tahmini) ps4 alırım.
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Bukalemun 6 yıl
2 fail iyi gerisi hikaye !
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cagataykoroglu 6 yıl
Bildiğin dolandırıcılık.
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messi93 6 yıl en beğenilen
Biz daha tüplü tv kullanıyoruz :D adamlar 4k ya geçti
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