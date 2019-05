Sony 4K medya oynatıcısını fiyatlandırdı

Evlerimize henüz Full HD çözünürlüklü televizyonlar ve içerikler yeni yeni gelmeye başlamışken, görüntüleme teknolojileri 4K çözünürlüğü benimsemeye başladı ve yaz döneminde yaygın kullanım adına ilk adımların atılması bekleniyor. İlk 4K televizyonlar satışa sunulmuşken, henüz ticari anlamda içerik ve yayın sistemleri bulunmuyor.





4K konusunda en çok çabayı gösteren firmalardan birisi olan Sony, hem donanım tarafında yeni ürünler tanıtıyor hem de içerik anlamında hazırlıklar yapıyor. Firma son olarak FMP-X1 adlı 4K çözünürlükte medya oynatıcısını CES 2013 fuarında görücüye çıkarmıştı. NAB 2013 fuarında da oynatıcının fiyatı netleşti.





Sony, FMP-X1 medya oynatıcısının fiyatını 699$ olarak belirledi. Ancak bu fiyatın Sony 4K UHD TV sahipler için olacağı belirtilmiş. Bu bakımdan perakende fiyatında artış olabilir.





Yaz aylarında satışa çıkacak medya oynatıcı için Sony, bir de video dağıtım servisi planlıyor. Bunun duyurusu da CES 2013 fuarında yapılmıştı. Sony hali hazırdaki 1080p Blu-ray diskleri 4K çözünürlüğe ölçekleyerek yeniden satışa sunacak. Bu ürünler "mastered in 4K" ibaresine sahip olacak. Gerçek manada 4K içeriklerin ise gelecek yıl satışa sunulması planlanıyor.





Medya oynatıcı kutu içeriğinde ücretsiz olarak Sony Pictures Entertainment 4K içerik kütüphanesine de erişim sunulacak. Kütüphanede hali hazırda 10 adet film 4K ölçeklenmiş bir şekilde kullanıcıları bekliyor olacak.





Bu 10 adet film Bad Teacher, Battle: Los Angeles, The Bridge on the River Kwai, The Karate Kid, Salt, Taxi Driver, That's My Boy, The Amazing Spider-Man, The Other Guys ve Total Recall şeklinde sıralanıyor.

http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&identifier=S_4KTV