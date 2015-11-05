Sony A68 resmi olarak duyuruldu

Son dönemde daha çok aynasız fotoğraf makinesi pazarına ağırlık veren Sony, bir haftadır bilgileri gelen yarı geçirgen ayna (SLT) teknolojisine sahip yeni profesyonel fotoğraf makinesi A68'i resmi olarak duyurdu.

Standart DSLR fotoğraf makinlerinden farklı olarak hareketli ayna yerine sabit duran ve üzerine gelen ışığın %70’ini sensöre %30’unu ise vizöre gönderen yarı geçirgen ayna bulunan SLT sistem fotoğraf makineleri, bu sayede birçok avantaj elde edilebiliyor ve bunların başında hem yüksek seri çekim hızı hem de video için sürekli otomatik netleme imkanı yer alıyor. Sony'nin SLT sistem fotoğraf makinesi ailesinin en yeni üyesi A68 de bu altyapı ile etkili bir çözüm ortaya koyuyor.

A-Bayonet lens ailesini aktif olarak kullanabilen Sony A68, "4D FOCUS" olarak adlandırılan 79 noktalı (15 çapraz) otomatik netleme sistemiyle olabilecek en yüksek netleme performanslardan bir tanesini ortaya koyuyor. Rakiplerinden 2 durak daha düşük ışıkta dahi netleme gerçekleştirebildiği belirtilen Sony A68, SLT sistem yapısının da faydasıyla saniyede 8 kare seri çekim hızına çıkış yapabiliyor. 4K'ya alıştığımız şu dönemde XAVC S(v) formatıda 50 Mbps bitrate değeriyle "Full HD" video çekimleri yapabilen A68, 10 farklı butonuyla da farklı ihtiyaçlar doğrultusunda rahatlıkla özelleştirilebiliyor.

24MP çözünürlükte APS-C Exmor CMOS görüntü sensörü üzerine kurulan Sony A68, 100-25600 ISO aralığında çalışma gösterebiliyor ve Tru-Finder OLED elektronik vizörü ve 2.7-inç hareketli LCD ekranıyla kullanışlı bir seçenek oluşturuyor. Üst bilgi ekranıyla ISO, enstantane, diyafram ve çekime yardımcı diğer ayarlar hakkında bilgiler verebilen makine, gücünü Sony'nin yetenekli BIONZ X görüntü işlemcisinden alıyor ve dahili görüntü sabitleme sistemiyle 34 farklı A-Bayonet lens ile elde yapılan çekimleri çok daha keskin, videoları ise çok daha stabil hale getirebiliyor.

Sony'nin gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken yeni SLT sistem fotoğraf makinesi A68, 600 Euro gövde fiyatıyla 2016 Mart ayında satışa çıkıyor. Makinenin Sony DT18-55mm F3.5-5.6 SAM II lens ile kit fiyatı ise 700 Euro seviyesinde.





http://www.sonyalpharumors.com/announced-sony-introduces-?68-a-mount-camera-with-4d-focus/