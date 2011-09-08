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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony BDP-S185 Blu-ray oynatıcısı; daha düşük güç tüketimiyle daha fazla eğlence

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Blu-Ray / DVD Player
Shady
Haber Editörü
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Elektronik dünyasının devlerinden Sony, Blu-ray oynatımının yanı sıra Bravia Internet Video servisine erişim imkanı sunan, şık tasarımlu Blu-ray oynatıcısı BDP-S185'i duyurdu.

Küçük boyutu, sadece 290mm’lik genişliği ve şık siyah kaplaması ile dikkatleri üzerine toplayan SDP-S185, yüksek çözünürlüklü Blu-ray oynatımının yanı sıra desteklediği Precision Cinema HD Upscale teknoloji sayesinde DVD içeriklerini HD kalitesine yaklaştırırken; internet entegrasyonu sayesinde internetteki video kanallarından içerik alabiliyor. Oynatıcı, ayrıca, üzerindeki USB girişi ile taşınabilir belleklere de destek sunuyor.

Öne çıkan bu özelliklerin yanı sıra BDP-S185'in öne çıkan bir diğer özelliği ise çevre konusundaki hassasiyeti. Küçük boyutları ve düşük ağırlığından dolayı; daha küçük taşıma paketi ile taşınarak birim ürün başına yapılan CO2 emisyonunu azaltarak sevkiyatta toplam gerçekleşen emisyonu %40 oranında azaltabilen ürün, bir önceki modele göre 10W gibi düşük güç tüketimiyle de (bu bir önceki modele göre %47 daha az güç tüketimi demek.) enerji tüketiminde öne çıkıyor.

Önümüzdeki Ekim ayından itibaren satışa sunulmaya başlanacak olan BDP-S185'in (Gri renkli olan modelin ismi ise BDP-S186) öne çıkan bazı özelliklerine hızlıca göz atacak olursak;

  • Precision Cinema HD Upscale teknolojisi ile HD kalitesine yakın DVD’ler
  • 1 adet USB girişi,
  • XrossMediaBar™ ile basit ve hızlı navigasyon,
  • Daha gerçekçi resimler sunan Deep Colour teknolojisi
  • Sadece 10 Watt’lık düşük enerji sarfiyatı
  • Dolby True HD ve dts-HD Master Audio ile keskin ses
  • Fazladan disk özellikleri için BD-Live

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DH Misafiri 6 yıl
Ben de 1 ay önce aldım bu ürünü. Herşey iyi güzel ama bir sorun var: Bugün tesadüfen orijinal bir dvd izlemek istedim. Dvd'nin görüntü formatı da ntsc'imiş. Aradım aradım ama bir türlü cihazın pal'dan ntsc'ye geçiş ayarını bulamadım. Lütfen yardımcı olur musunuz bilen arkadaşlar? :(
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arriba_abajo 6 yıl
Merhaba, ben 1 ay evvel bu ürünü aldım. Gayet de memnundum düne kadar. Dün tesadüfen orijinal bir DVD taktım, DVD'nin görüntüsü ntsc denilen formdaymış, o yüzden DVD başlayınca otomatik olarak görüntü bozuldu. Diski durdurup cihazın menülerine girdim ama görüntü ayarını pal'den ntsc'ye geçirmemi sağlayacak seçeneği bir türlü bulamadım. İnternetten baktığımda cihazın bu özelliğinin "olduğu" yazıyor ama ben aradım aradım bulamadım. Acaba başka bir isimle mi geçiyor cihazın menüsünde? Bilenler lütfen ama lütfen yardımcı olsunlar. :((
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cemturan77 6 yıl
Merhaba, Geçen Gün Bu Üründen Aldım, Bilerek İnternet Bağlamadım, Çünkü Neti Bağlayınca Otomatik Güncelleme Yapıyor Ve Yeni Sürümde Kopya Koruma Programı İniyor... Şimdilik Çok Memnunum... Elimdeki Tüm Kopya Bluray Filmleri Açtı... Flasbellekten Müzik Dinledim... Ama 1TB WD HDD 2.5" Açmadı... (çok Da Önemli Değil Direk TV ye Bağlayıp Seyrediyorum) İyi Günler...
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jawseren 6 yıl
müzik dosyası iç içe 1-2 klasörün içindeyse, giremiyosunuz o klasöre..
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kayhanpulurbey 6 yıl
Bekleyin arkadaşlar PS4 yakında çıkacak zaten alırız miss gibi PS4ümüzü oynarız oyunlarımızı izleriz bluraylerimizi 12 taksiti yaparız miss gibi. o ayrı bu ayrı olmaz her ürünü tek ürünle birleştirsinler yav. mesela bir televizyonda media oynatıcı olsun uydu alıcı olsun bkuray ve dvd oynatıcı olsun 3D olsun.
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ornapsen 6 yıl
arkadaşlar nasıldır bu ,alayım mı ? başka öneriniz olur mu ?
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DH Misafiri 7 yıl
bu ürünü 1 sene önce aldım.teknosada 99 liraya.inanılmaz ucuzbi fiyattı ozamanda bile.eksikleri ise youtubeden indirdiğim .flv dosya uzantılı videoları açmıyor.halbuki cihaz youtubeden bütün videoları açıyor.diğer bi olay ise 160gb fat formatlı hdd yi görmüyor.birde bluray disk hiç denemedim çünkü tüplü tv kullanıyorum.ama hd videoları sorunsuz oynatıyor.ntfs i bilmem ama mkv videolarda açmama gibi bir sorunla karşılaşmadım ama torrent ile indirdiğim bazı videolarda ileri sarma olayını yapamadım.sanırım film dosyası sorunlu indiği yüzden.onun haricinde herhangi bir sorun yok.princo marka dvd ye laptop ile attığığm mkv-xvid-divx-receiver ile kaydettiğim SD mpeg2 dosyayı sorunsuuz çalıştırıyor.kumandası oldukça basit ve kullanışlı.unutmadan birde eğer ses sistemi takacaksınız ses ayarını playerin kendisinden açıp kapayamıyorsunuz.ses belli bir seviyede sabit çıkıyor.kumandadaki ses tuşu tv nin sesini açıp kapıyor.kumanda nasıl oluyoda tv ye uyuyo diye sormayın 2 tv de denedim .sorun olmadı.biri dandik 70ekran gri kasa profilo (siemens-telefunken vs.aynı) diğeri ise şu an kullandığım arçelik 70ekran 100 hz ithal LG üretimi tv.halbuki dandik dvd playerlerde böyle bir sorun yok.başka bir sorusu olan maxuma@ya.ru ya mail atabilir.
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dukeabilisim 7 yıl
M09.R.0042 ürüne ait son yazılım sürümü budur. Eğer bu yazılım cihazınıda yüklüyse Cinavia içerik koruma teknolojisi cihazınızda yüklü demektir. Yazılım versiyonunu menüden görebilirsiniz.
Eğer altında bir yazılım varsa güncelleme yapmayın zira bu güncelleme ile Cinavia teknolojiside gelmektedir.
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aohung1104 7 yıl
Öyle ama 285 ve 385 NTFS ve mkv destekliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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astrax_35 7 yıl
bende almayı planlıyordum sorunmu var bu cihazda ya
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DH Misafiri 7 yıl
sony in sitesinde mkv oynatıyor diyor.
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