Sony BDP-S185 Blu-ray oynatıcısı; daha düşük güç tüketimiyle daha fazla eğlence

Elektronik dünyasının devlerinden Sony, Blu-ray oynatımının yanı sıra Bravia Internet Video servisine erişim imkanı sunan, şık tasarımlu Blu-ray oynatıcısı BDP-S185'i duyurdu.

Küçük boyutu, sadece 290mm’lik genişliği ve şık siyah kaplaması ile dikkatleri üzerine toplayan SDP-S185, yüksek çözünürlüklü Blu-ray oynatımının yanı sıra desteklediği Precision Cinema HD Upscale teknoloji sayesinde DVD içeriklerini HD kalitesine yaklaştırırken; internet entegrasyonu sayesinde internetteki video kanallarından içerik alabiliyor. Oynatıcı, ayrıca, üzerindeki USB girişi ile taşınabilir belleklere de destek sunuyor.

Öne çıkan bu özelliklerin yanı sıra BDP-S185'in öne çıkan bir diğer özelliği ise çevre konusundaki hassasiyeti. Küçük boyutları ve düşük ağırlığından dolayı; daha küçük taşıma paketi ile taşınarak birim ürün başına yapılan CO2 emisyonunu azaltarak sevkiyatta toplam gerçekleşen emisyonu %40 oranında azaltabilen ürün, bir önceki modele göre 10W gibi düşük güç tüketimiyle de (bu bir önceki modele göre %47 daha az güç tüketimi demek.) enerji tüketiminde öne çıkıyor.

Önümüzdeki Ekim ayından itibaren satışa sunulmaya başlanacak olan BDP-S185'in (Gri renkli olan modelin ismi ise BDP-S186) öne çıkan bazı özelliklerine hızlıca göz atacak olursak;

Precision Cinema HD Upscale teknolojisi ile HD kalitesine yakın DVD’ler

1 adet USB girişi,

XrossMediaBar™ ile basit ve hızlı navigasyon,

Daha gerçekçi resimler sunan Deep Colour teknolojisi

Sadece 10 Watt’lık düşük enerji sarfiyatı

Dolby True HD ve dts-HD Master Audio ile keskin ses

Fazladan disk özellikleri için BD-Live