Sony Ericsson, 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 12 milyon Euro net gelir

Küresel ekonomik krizden en fazla etkilenen cep telefonu üreticilerinden Sony Ericsson'un, 2009 yılının son çeyreğine kadar internet sitesinde yayınladığı finansal tablolarda sürekli zarar ettiği görülüyordu. 2010 yılına girdiğimizde 21 milyon Euro net gelir elde elerek ilk kez kâra geçen firmanın 2. çeyrekteki performansı bakalım nasıl?

Kısa bir süre önce Sony Ericsson'un bizlerle paylaştığı 2010 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarına göre firma, yaklaşık 11 milyon adet cep telefonunu teknoloji severlerle buluşturarak 1 milyar 757 milyon Euro'luk satış gerçekleştirmiş. İlk çeyreğe göre satış sayısında 500.000'lik artış mevcut. %28 brüt kar marjıyla satış yapan firmanın faaliyet geliri 36 milyon Euro ve net geliri 12 milyon Euro.

Sony Ericsson'un önemli isimlerinden Bert Nordberg, özellikle Xperia X10 ile Symbian işletim sistemli Vivaz'ın başarı gösterdiğini söylüyor.

http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/q22010semcfinancialspressrelease-20100716