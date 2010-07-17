Sony Ericsson, 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 12 milyon Euro net gelir

Küresel ekonomik krizden en fazla etkilenen cep telefonu üreticilerinden Sony Ericsson'un, 2009 yılının son çeyreğine kadar internet sitesinde yayınladığı finansal tablolarda sürekli zarar ettiği görülüyordu. 2010 yılına girdiğimizde 21 milyon Euro net gelir elde elerek ilk kez kâra geçen firmanın 2. çeyrekteki performansı bakalım nasıl?
Kısa bir süre önce Sony Ericsson'un bizlerle paylaştığı 2010 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarına göre firma, yaklaşık 11 milyon adet cep telefonunu teknoloji severlerle buluşturarak 1 milyar 757 milyon Euro'luk satış gerçekleştirmiş. İlk çeyreğe göre satış sayısında 500.000'lik artış mevcut. %28 brüt kar marjıyla satış yapan firmanın faaliyet geliri 36 milyon Euro ve net geliri 12 milyon Euro.
Sony Ericsson'un önemli isimlerinden Bert Nordberg, özellikle Xperia X10 ile Symbian işletim sistemli Vivaz'ın başarı gösterdiğini söylüyor.
http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/q22010semcfinancialspressrelease-20100716 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Arkadaşımız teknik açıdan konuyu ele alsada,yerinde tesbitlerde bulunmuş,gerçektende Sony Eicsson Donanım ve yazılımsal olarak en hızlı cihazları şu an bünyesinde bulundurmakta(Android'ten Java'sına)ve haketmediği bir yerde...Bunda şirketin kötü yönetiminde etkisi olsada Sony Ericsson yıllarca zararına baca tüttürmeyide hazmetmiş bunu üstesinden güçlü Sony ve Ericsson isimleriyle gelebilmiştir ...
Bence SE'nin tek sorunu soketleri. Hem çok büyük hemde çok kolay bozuluyor. Yeni ürünlerde 3.5 jac kullanmışlar ama şarj ünitesi aynı galiba. Bu arada Memorystickler micro SD oldu ona üzüldüm performans açısından. Seni Seviyoruz SE. Tekofaks inşallah seni ülkemizde iyi pazarlar.
T65'te bluetooth yoktur, renkli ekran değildir 4 bit gri tonlama vardır. ama alttan kamera takılabilir.
İlk dahili bluetoothlu telefon T39m dir. Ama fazla satışı olmadığı için herkez bilmez. Bu arada ilk renkli ekran T68m ve ilk mms T68i modelindedir.
Ama Ericsson'un alttan takılan bluetooth modülü vardır. Bu modül sayesinde T28 bile bluetoothlu olabiliyor.
@Centurion.Pathfinder
Evet SE nin hiç bir zaman donanım problemi olmadı. Donanım her zaman mükemmeldi. Donanımın bu kadar spesifik olması tamircileri işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. Örneğin Nokia'da devreyi korumak amacıyla, ekran, tuş, kamera, aydınlatma vb için cam entegre dediğimiz hibritler var. Üreticileri tabiki philips veya st piyasadan rahatlıkla bulabiliyorsunuz.
Peki hangi zihniyet K790/K800 den sonra bu entegreleri kaldırıp yerine efuse adını koydukları DB2203 kodlu entegreyi koyar? Piyasada kesinlikle bulunmuyor. Basit bir tuş arızasından cihaz elde bekliyor. Lanet olsun!
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Arkadaşımız teknik açıdan konuyu ele alsada,yerinde tesbitlerde bulunmuş,gerçektende Sony Eicsson Donanım ve yazılımsal olarak en hızlı cihazları şu an bünyesinde bulundurmakta(Android'ten Java'sına)ve haketmediği bir yerde...Bunda şirketin kötü yönetiminde etkisi olsada Sony Ericsson yıllarca zararına baca tüttürmeyide hazmetmiş bunu üstesinden güçlü Sony ve Ericsson isimleriyle gelebilmiştir ...
Gercekten cok kullanışlıdi o sim kart yuvası. Ama benim makine sürekli kilitleniyordu ve bataryayida çıkaramadigim için sürekli bekliyordum.. O yüzden satmistim kısa bir süre sonra.
Evet birde alttan takılan kamerası vardı. Gerçi bende yoktu ama olsun[sm=icon_smile_big.gif
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Ne yıllardi yaa
Db2020 modifiye sevenler için gerçek bir başarıydı.. Yalnız Db2020 yazılım alt yapısı pazarın güncel ihtiyaçlarına karşılık verecek kadar geniş değildi..
Örneğin DB2020 yazılım alt yapısında Wi-fi yoktur..
Yani Sony Ericsson'u zamanında Db2010 nasıl göklere çıkardıysa (Db2010, o zamanın bütün taleplerine karşılık veriyordu), DB2020 ise öyle batırmıştır Sony Ericsson'ı..
Çünkü Db2020 daha gelişmiş bir sistemdir DB2010 a göre ama talepleri karşılayacak kadar değil..
Bu dönemde Sony Ericsson'un önünde iki tane seçenek vardı:
Ya telefon üretmemek, veya mevcut DB2020 alt yapısı ile sürünmek.. Se ikinci seçeneği seçti..
Ve bu dönemde ipe sapa gelmez bir sürü dandik model çıkardı se...
Örneğin, Nokia'nın 5 mp kameralı telefon yaptığı zamanlarda aynı şeyi SE yapamamıştı..
Çünkü Db2020'nin resim görüntüleyicileri 5MP'yi desteklemez..
O günleri (bundan 1.5 yıl kadar öncesi) hepiniz hatırlarsınız..
Ve ardından birinci nesil A2 ler geldi.. K850i w910i gibi telefonlar..
Bu yeni yazılım alt yapısı DB2020'ye göre daha fazla heapi destekliyor ve 8 MP ye kadar (belki daha fazlası) resim görüntüleyici desteği vardı..
K850i'nin özelliklerini hepiniz bilirsiniz..
Yalnız DB2020'ler ile A2 ler arasında kalmış bir tür melez olan ve günümüzde Db3150v1 olarak bildiğimiz sistemin,
telefonun ramlerini kullanma konusunda her zaman sıkıntılı olmuştur.
Bu durum w910i, k850i, g502, k660i, w890i gibi telefonların kronik reset sorunlarının ana nedenidir..
Bu durum bütün A2v1 telefonlar için yayınlanan R1FA037 nolu sürümle nispeten aşılmıştır.. Yalnız sonra ermemiştir..
Bu yüzden Sony Ericsson mühendisleri Db3150v2 yi çıkarmıştır..
w595, c902 gibi telefonları kapsayan bu sistemde en az 20 mb heap vardır.
Birinci nesil A2 lere göre heapleri yazılımın başında değil sonundadır...
Böylece A2 sistemi ilelebet sorunsuz bir şekilde oturmuştur..
Ayrıca gelecekte SE telefonların hızları açısında önemli oalcak bir gelişmenin temeli de bu nesil ile atılmıştır ve
yazılımda ikinci bir karakter tablosu bulunmaktadır..
(bu ek karakter tablosu Db3150 de kullanılamaz ama Db3210 dan itibaren .IC dosyaları üzerinden kullanılabilmektedir)
Yalnız DB3150 hala Wi-fi desteklememektedir..Db3210 ile bu sorun da aşılmıştır..
Ayrıca DB3210 da en az 30 mb heap, ve daha ileri flashlite desteği ile (walkman 4 tabi ki) Sony Ericsson
java tabanlı bir cep telefonu nasıl süper yapılır sorusunun cevabını Db2010'dan bu yana yıllar sonra ilk defa tekrar verebilmiştir.
Ve en sonunda Db3350'yi çıkardı Sony Ericsson.. Bu yazılım altyapısı ile java yazılımlar, şunu hiç çekinmeden söyleyebilirim ki symbian'a benzemiştir.
Bu arada Android i saymadım bile....
Yani uzun lafın kısası, SE'nin hiç bir zaman donanım diye bir sorunu yoktu..
SE her zaman donanımda diğer markaları ezer!..
Gerçekten DE SE örneğin Wi-fi'ı, ivme ölçeri falan çok eskiden beri standart yapabilirdi..
Yalnız elindeki yazılım buna izin vermiyordu...
Günümüzde ise SE, tıpkı eski DB2010 günlerindeki gibi zamanının en gelişmiş telefon yazılımlarına sahip..
Artık yazılım diye bir sorunu yok SE'nin.. Eski kabus gibi Db2020 yılları bitti.
Ve bunun ürününü hemen aldı SE. Gerçekten de şu zamanlarda çıkardığı modelleri incelediğimiz
eskisi gibi taktir edebiliyoruz SE'nin telefonlarını...
Şimdi öyle bir durum çıkardı ki Se ortaya:
3. parti uygulamalarla geliştirebileceğiniz telefon isterseniz androin telefon alabilirsiniz..
3. parti uygulamara ihtiyacınız yoksa, Se'nin java telefonları, en hızlı net bağlantılarını, wi-fi'ı
çok yüksek megapikselleri falan destekliyor.. Ses kalitesi ise zaten eskiden beri iyiydi..