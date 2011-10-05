Sony Ericsson CEO'su : Windows Phone, Android kadar iyi değil

Haber Editörü
Apple'ın iOS 5 yüklü iPhone 4S tanıtımı ve Samsung'un Ice Cream Sandwich yüklü yeni bir Nexus cihazı tanıtacağı ihtimali güçlenen 11 Ekim'deki etkinliği teknoloji gündemini oldukça meşgul ediyor. Gündemin diğer maddesi ise Windows Phone 7.5 Mango güncellemesinin yayınlanmasından sonra Nokia'nın 26 Ekim'de tanıtacağı modeller.
İki rakibinin güçlü hamlesi karşısında Windows Phone platformunun ne kadar başarılı olacağı merak konusu. Windows Phone platformuna uzun süredir soğuk kalan Sony Ericsson CEO'su Bert Nordberg, Wall Street Journal gazetesine demeç verdi.
Nordberg, Windows Phone platformunun Android kadar iyi olmadığını hissettiğini belirtti. Nordberg şu anda başka bir mobil platforma yatırım yapma konusunda kendisini rahat hissetmediğini Android ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı. Nordberg Windows Phone platformuna biraz şüpheyle yaklaşıyor.
Sony Ericsson 2010 yılında Windows Phone platformuna yönelik cihazlar üreteceği sözünü vermişti. Ancak aradan geçen bir yıl hiç bir şeyi değiştirmedi. Sony Ericsson'un 4 inçlik klavyeli Windows Phone prototipine ait bazı imajlar yılın başlarında internette boy göstermişti. Microsoft'un da microsoft-sony.com ve sony-microsoft.com olarak iki adet alan adını satın aldığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen şimdiye kadar resmi bir duyuru yapılmadı.
Yine de Sony Ericsson'un yıl bitmeden en az bir tane Windows Phone cihazını piyasaya süreceği tahmin ediliyor.
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Sebebine gelince android isletim sisteminin sorunlari var deniyor bence hic bir sorunu yok apple IOS isletim sistemiyle ne yapiyorsa bende android ile yapabilirim ve hatta fazlasini sunu yapamaz diye ornek verin istediginizi yapip paylasayim
IOS'un yapamadiklarina gelirsek
1-Bluetooth ile dosya transferi yapamazlar
2-Gercek goruntulu gorusme yapamazlar
3-Telefonun sarji bitince yanlarinda sarj cihazi tasimak zorundalar ve telefonun pil omru biterse at cope
4-jailbreak yapmadan store haric birsey yukleyemezler
5-Hafiza karti yok istedigin gibi hafizayi genisletemezsin
6-birden fazla uygulamayi calistirmaz ( bu yuzden iphone kasma yapmaz )
7-Adobe Flash desteklemez
8-Widget desteği yoktur
9-Ücretsiz GPS navigasyon yoktur
10-Piyasadan kulaklikli mikrofon alip kullanamazsiniz illa kendisininki olacak
11-Guncellemeleri illaki PC'den yapmanizi ister
Ve daha sayamadiklarim siz buna teknolojide tepe noktasi diyorsaniz IPHONE alip kullanmaya devam edin
iphone aynı anda nasıl oluyordu uygulama çalıştırmıyor ?? iphone'da menü tuşuna 2 kez bas ve önceden açık kalan programlara bir bak ve açık kalıp kalmadığını gör....
ama şöyle bir durum var IOS yapar ANDROID kendine portlar hizmete sunar..
ne zmanki android kendi yapar ve ios kullananlar forumlarda bizde o yokmu die sorar ozmn dersinki android öne geçti...
aslında bende IOS yerine ANDROID almaya düşünen biriyim nedeni ise basit yani fiyat farkı... ^^ bence 2.000tl yerine 1.000tl ye iphonenun yapabildiklerine yapabilen bir android almayı düşünüyorum.. ( Gördüğünüz üzere iphonenun yapabildiklerini yapabilen kim önde kim geride zaten belli ^^ )
ama performans olarak ben IOS la hiç bir sistemin baş edebilceğini düşünmüyorum... ama çok üst düzey bişey beklemeyenler için gereksiz. olabilir.
sonuç olarak para önemli değilse IOS al zaten aldınmı bidaha forumlara bakmazsın , appstore u açarsın parayı verir keyfine bakarsın...
1.BT dosya transferine takmışsın da gayette yollanıyor istedikten sonra..Nokyadan alışmış millet bt'la dosya yollamaya..
2.Gerçek görüntülü konuşmadan kastın 3g üzerinden mi? O destek gelir sadece operatörlerle anlaşmaya bakar.
3.Yedek pil olmasada güç kaynağı mevcut.
4.Appstore'dan haberdar etsin biri şunu.
5.64 GB neyine yetmiyor ? Hangisi sana 64 gb yeri gömülü veriyor?
6.Multitasking'in çalışma felsefesi farklı diye yok demişsin, sadece uygulamayı durduruyor geçici süre ve pil tasarrufu sağlıyor!
7.Flash dediğin nedir Allah aşkına!Adobe bile html 5 e desteğini arttırmaya başlamışken nedir flash aşkı ?
8.Widget dediğin programcık ama gerekli mi? çok ta değil zaten yeterince o programcıkları birarada sunan uygulamalar mevcut..
9.Google maps nedir peki ? appstore'da belli günler ücretsiz bulunabiliyor..
10.Çok feci çuvalladın ve saçmaladın... Ne alaka! sennhieser cx 300 ve serisini görmedin heralde?
11.Telefondan wifi olan yerde update mevcut.
Bilmeden ezbere konuşmuşsun...
Atın şunu dışarı ya.
Ama karşı tarafta da neredeyse bir appleizm gerçeği ve ağaoğlu vari bir şekilde "yaptım olacak" diyen bir dev durmakta. Şundan çok eminim ki birgün iOS a ulaşacağı hedefi ile yaşayan ve en iyi alternatif androidi kullanan teknoloji hastalarının sayısı bence hiçte azımsanacak düzeyde değil.
tamam ...xbox rekabeti vardır ..olabilir ama bu bahane değil .
nokia ile rakipler ve rfarklı sistemleri kullanıyor olabilirler ...ama iki rakip arasında dağlar kadar satış adetleri farkı var üstelik nokia sony'i pek tınlamıyor .
sonuçta nokia microsftla ceo'su yüzünden mecburide olsa bir işbirliğine gitti ve yeni bir sistemle yola ya devam edecek yada devam etmeyecek bunu zaman içinde görücez .
sonyde yeni yola çıktığı androidle yola devam etme kararı almasının sebepleri mutlaka vardır ve bu fikrini tam anlamıyla açıklamak zorunda olmadığı gibi symbiandan neden vazgeçtiklerini tam açıklamadıkları gibi bunuda söylemeyebilirler .
sonuçta windows phone 7i şahsen kullanmadığım için bilmiyorum ve atıp salalma niyetinde değilim ama az çok takip ettiğim kadarıyla geçen seneye göre birçok eksikliğin giderildiğini biliyorum ve daha iyide olacaktır ...yalnız androidte dört dörtlük bir sistemde değil windowsun kusursuz olmadığı gibi .
inşallah yakın zamanda htc hd7 alıp windows phone 7 deneyimine sahip olurum .
Ayrica Sony Ericsson CEO'sunun soyledigi birsey nedense atlanmis: 'iPhone ilk ciktiginda reaksiyon gostermeliydik' dedi.
diyorumki bu kafayla harcanıyorsun buralarda!..keşke seninde başkasının söylediğiyle değilde konuyla ilgili söyleyeceğin birşeyler olsaydı...bu arada Dünya'da bir ilksin... haberi okumaya değilde yorumları okumaya gelen bir model olarak.Son olarak şunu deyim bak liselileri bukadar küçümseme tam ergenlik yaştalar ki arada kaynatırlar seni.salmayım üstüne onları... :D
profilini gizleyen liseli modeli
en mantıklı yorum bu gerisi lisedeki tenefüs vakti muhabbeti
Doğru. Keli göründü.
1 Misafir
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