Sony Ericsson CEO'su : Windows Phone, Android kadar iyi değil





Apple'ın iOS 5 yüklü iPhone 4S tanıtımı ve Samsung'un Ice Cream Sandwich yüklü yeni bir Nexus cihazı tanıtacağı ihtimali güçlenen 11 Ekim'deki etkinliği teknoloji gündemini oldukça meşgul ediyor. Gündemin diğer maddesi ise Windows Phone 7.5 Mango güncellemesinin yayınlanmasından sonra Nokia'nın 26 Ekim'de tanıtacağı modeller.





İki rakibinin güçlü hamlesi karşısında Windows Phone platformunun ne kadar başarılı olacağı merak konusu. Windows Phone platformuna uzun süredir soğuk kalan Sony Ericsson CEO'su Bert Nordberg, Wall Street Journal gazetesine demeç verdi.





Nordberg, Windows Phone platformunun Android kadar iyi olmadığını hissettiğini belirtti. Nordberg şu anda başka bir mobil platforma yatırım yapma konusunda kendisini rahat hissetmediğini Android ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı. Nordberg Windows Phone platformuna biraz şüpheyle yaklaşıyor.





Sony Ericsson 2010 yılında Windows Phone platformuna yönelik cihazlar üreteceği sözünü vermişti. Ancak aradan geçen bir yıl hiç bir şeyi değiştirmedi. Sony Ericsson'un 4 inçlik klavyeli Windows Phone prototipine ait bazı imajlar yılın başlarında internette boy göstermişti. Microsoft'un da microsoft-sony.com ve sony-microsoft.com olarak iki adet alan adını satın aldığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen şimdiye kadar resmi bir duyuru yapılmadı.





Yine de Sony Ericsson'un yıl bitmeden en az bir tane Windows Phone cihazını piyasaya süreceği tahmin ediliyor.