Sony Ericsson, X10'a çoklu dokunmatik desteği kazandıran yazılım güncellemesini yayınladı

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Xperia X10 kullanıcılarının merakla beklediği yazılım güncellemesi sonunda yayınlandı. Sony Ericsson, verdiği sözü tutarak X10'a çoklu dokunmatik desteği kazandıran yazılım güncellemesinin (X10 ve X8 için) yayınlandığını duyurdu. Hatırlanacağı gibi Sony Ericsson, XPERIA X10, X10 mini ve X10 mini pro için Android 2.1 güncellemesinden sonra başka bir Android güncellemesi yayınlamayacaklarını fakat 2011 yılının ilk çeyreği içersinde telefonlara yeni özellikler kazandıran yazılım güncellemesi sunacaklarını söylemişti.
Kullanıcıların USB üzerinde manuel olarak telefonlarına yükleyebilecekleri güncelleme şu iyileştirmeler/ yenilikler ile geliyor;
- Arapça, Farsça, İbranice ve Taylandca desteği
- İnternet tarayıcısında ve Google Maps'de iki parmakla yakınlaştırma (pinch to zoom)- Sadece X10 için
- Ant+ desteği- X8 için
- Mediascape'de küçük değişiklikler
- Kalite farketmeksizin videoları MMS'lere uygun olarak sıkıştırabilme
- Telefon üzerinden videoların istenmeyen bölümlerini kesebilme
- Timescape'de Moxier Mail'i göstebilme
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