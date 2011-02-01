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Sony Ericsson, X10'a çoklu dokunmatik desteği kazandıran yazılım güncellemesini yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Xperia X10 kullanıcılarının merakla beklediği yazılım güncellemesi sonunda yayınlandı. Sony Ericsson, verdiği sözü tutarak X10'a çoklu dokunmatik desteği kazandıran yazılım güncellemesinin (X10 ve X8 için) yayınlandığını duyurdu. Hatırlanacağı gibi Sony Ericsson, XPERIA X10, X10 mini ve X10 mini pro için Android 2.1 güncellemesinden sonra başka bir Android güncellemesi yayınlamayacaklarını fakat 2011 yılının ilk çeyreği içersinde telefonlara yeni özellikler kazandıran yazılım güncellemesi sunacaklarını söylemişti.

Kullanıcıların USB üzerinde manuel olarak telefonlarına yükleyebilecekleri güncelleme şu iyileştirmeler/ yenilikler ile geliyor;

  • Arapça, Farsça, İbranice ve Taylandca desteği
  • İnternet tarayıcısında ve Google Maps'de iki parmakla yakınlaştırma (pinch to zoom)- Sadece X10 için
  • Ant+ desteği- X8 için
  • Mediascape'de küçük değişiklikler
  • Kalite farketmeksizin videoları MMS'lere uygun olarak sıkıştırabilme
  • Telefon üzerinden videoların istenmeyen bölümlerini kesebilme
  • Timescape'de Moxier Mail'i göstebilme

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DH Misafiri 7 yıl
ben yukledim cok hos olmus gercek ten rerımlerde de zom olayı cok hos tek parmak kullanımı tatlı olmus vallah dahasıda gelır ınsallah
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xxxx1 8 yıl
x10,mini ve mini pro en azından 2.2 güncellemeyi hakedecek kadar sıkı cihazlar...sonsuza kadar güncelleme beklemiyorum zaten ama en azından 2.2 görmeliydi bu cihazlar,çoklu dokunmatikmiş ufak güncellemelermiş fas fis...çocuk kandırıyorlar akılları sıra şu SE'nin ceo'ya kulakların çınlasın şarkısını yolluyorum ona burdan!..
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hakanr 8 yıl
nerden yükleniyor yada hangi ülkede çıkmış bi bilgisi olan varmı. japonya güncellemesi dışındamı çıkmış ?
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lj94 8 yıl
google maps ve internet tayayıcısında pinch zoom calışıyor. aynı zamanda 3. parti yazılımlardada calışıyor oyunlar vb. videoda izledim
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Sunstorms 8 yıl
resim galerisi ne oluyor ??? ona multitouch desteği gelmemiş sanırım.
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Batuist 8 yıl
koskoca firmaya yakıştıramadığım hareketler.. o kadar iddialı telefon yapıyorsun çoklu dokunmatik desteği yok.. aradan biraz zaman geçiyor güncelleme gelmicek diyorsun !! bunu alan aynı marka başka bir telefon alırmı acaba merak ediyorum..!!
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ceo-tr 8 yıl
helal olsun sony e
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zorlu3453 8 yıl
resmi programdan otomatik olmuyor mu diger turlu yapınca tam destek gelmiyormus
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sasa_iliç 8 yıl
bekleyen arkadaşlar için hayırlı olsun diyelim
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frt-_-ctn 8 yıl
Yazılım desteği konusunda se a haksızlık ediyorlar.
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