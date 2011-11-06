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Sony Ericsson Xperia Nozomi LT26i (Arc HD ?) kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
55,2b
1
70
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Yakın zamanda tamamen Sony'nin iştirakı haline gelecek olan Sony Ericsson'un Xperia Arc HD  olabileceği konuşulan ilk çift çekirdekli modeli Nozomi LT26i kod adlı yeni akıllı telefonu kameralara yakalandı.

Nozomi LT26i hakkında şimdilik net ve detaylı bilgiye sahip değiliz ancak telefonun 4.3 inçlik ekranında 1280x720 piksellik (fotoğrafta görülebilir) görüntü sunması beklenirken; işlem gücünü ise 1.5GHz'lik çift çekirdekli işlemcisiyle 1GB'lık sistem belleğinden alması bekleniyor. Diğer taraftan telefonun kamera konusunda ise 12 megapiksellik Exmor R sensörlü kameraya sahip olması ve Android 4.0 ICS ile satışa sunulması bekleniyor. (fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi telefon, Android 2.3.5 sisteminde çalışmakta.)

Sony Ericsson Xperia Nozomi LT26i (Arc HD ?) kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör
Sony Ericsson Xperia Nozomi LT26i (Arc HD ?) kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör
Sony Ericsson Xperia Nozomi LT26i (Arc HD ?) kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör
Sony Ericsson Xperia Nozomi LT26i (Arc HD ?) kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör
Sony Ericsson Xperia Nozomi LT26i (Arc HD ?) kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör

<a href="http://www.phonearena.com/news/Pictures-of-the-Sony-Ericsson-Nozomi-leak-along-with-a-picture-from-the-Sony-Ericsson-Nozomi_id23525">Phonearena</a> Yorum Yaz
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notpad 8 yıl en beğenilen
Bence sony hep geç kalıyo diyenler yanılıyolar,şuanda çift çekirdek kullanan telefonlar piyasada dogru duzgun çift cekırdek isteyen oyunlar yok,adam çift cekırdek koyuyo 1650 mah batarya koyuyo(diger markalar) ,ancak sony'nin zamanlamalarını seviyorum bu telefon cıkıcagı zaman buyuk ıhtımalle çift cekırdek ısteyen oyunların baş gostercegı zaman olucaktır,dicegım o ki sony tam yeri tam zamanında yapması gerekeni yapıyo,diger markalarla gereksiz bi yarışa girmiyerek,eskimiyecek tasarımlarıyla ve iç donanımlarıyla yaşadıgımız andaki uygulamalarda bızı mahcup etmicek telefonlar üretiyo..

Ama bu Türkiye pazarını bidaha gözden geçirmeleri gerçeğini değiştirmez tabiki
Bence sony hep geç kalıyo diyenler yanılıyolar,şuanda çift çekirdek kullanan telefonlar piyasada dogru duzgun çift cekırdek isteyen oyunlar yok,adam çift cekır...
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DH Misafiri 6 yıl
xperia s de ki tek sorun arkadaşlar geri tuşu bu tuş beni bunalttı.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben mart ayında bu telefonu aldım ekranında problem çıktı 2 prati halinde üretilmiş bir partide ekran sıkıntısı varmış tuttum teknik servise gönderdm cihazı değiştirmediler kavga dövüş sonunda değiştirebildim şimdi 2. telefonumu kullanıyorum bilmiyorsam aydınlatın yorumların altında yorum yapılış saatleri yazıyo daha yeni yapılmış, eğer anladığım gibiyse siz bu telefonun 6 aydır türkiye de satıldığını bilmiyo musunuz??
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_Cygnus_ 7 yıl
Telefon guzelmis.Bende zaten haziranda okul bitince tel. alıcam.(SBS'den iyi alırsam alıncak %90 alırım)Birde telefon Ocakta cıkarsa Haziranda gelir mi?
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ATOM ANT 7 yıl
offff içim gitti yaa sE bu işi biliyor bunu alacam Htc vazgeçtim:D
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DH Misafiri 7 yıl
sony alinir gerisi bosssssssssssssssss
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DH Misafiri 8 yıl
xperia arc da çok geç çıktı yılın telefonu seçildi
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metehan13 8 yıl
notpad
Bence sony hep geç kalıyo diyenler yanılıyolar,şuanda çift çekirdek kullanan telefonlar piyasada dogru duzgun çift cekırdek isteyen oyunlar yok,adam çift cekırdek koyuyo 1650 mah batarya koyuyo(diger markalar) ,ancak sonynin zamanlamalarını seviyorum bu telefon cıkıcagı zaman buyuk ıhtımalle çift cekırdek ısteyen oyunların baş gostercegı zaman olucaktır,dicegım o ki sony tam yeri tam zamanında yapması gerekeni yapıyo,diger markalarla gereksiz bi yarışa girmiyerek,eskimiyecek tasarımlarıyla ve iç donanımlarıyla yaşadıgımız andaki uygulamalarda bızı mahcup etmicek telefonlar üretiyo.. Ama bu Türkiye pazarını bidaha gözden geçirmeleri gerçeğini değiştirmez tabiki

Xperia Neo 'mu aldığımda kılıf bulamamış ve SE Türkiye'yi aramıştım. neden bulamıyorum aksesuar tedarik etmiyormusunuz diye sormaya: adamların dediğine göre 2012 ocak itibari ile türkiye pazarında daha aktif olacakmış SE.
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ahmckr 8 yıl
aslinda telefonda 3d nasil sonuc bilmiyorum, cunku 3d telefon kullanmadim guzel olacagini dusunmustum sadece. vaio, bravia, playstationdan sonra xperia'da muthis olacak. sony istedigi degeri kazanacaktir telefon piyasasindada diye dusunuyorum. 2012 yilinda sony markasiyla ilk telefonunu uretip yilin telefonu secilmeye calisacaktir ve baslangic icin guzel olur. biran once sony telefon satilmaya baslasada alsak.
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teddybear01 8 yıl
Galiba aşık oldum
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HRNclk777 7 yıl
yeni ss ler

phonearena.com/...
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1tiger1 8 yıl
telefona bakakaldım yaw,süper olmuş
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ahmckr 8 yıl
Çok şık tasarım. Özellikleride çok iyi. Birde gözlüksüz 3d desteği ve 3d video, fotoğraf çekimi olsa heralde daha iyisi olmaz. Birde üstünde Sony Ericsson yerine sony yazsa çok çok iyi olur. Çıktığı zaman ilk alacak kişilerden biri ben olurum muhtemelen.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu adamlar cidden tasarım konusunda üstad.
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