Sony Ericsson Xperia Nozomi LT26i (Arc HD ?) kameralara yakalandı

Yakın zamanda tamamen Sony'nin iştirakı haline gelecek olan Sony Ericsson'un Xperia Arc HD olabileceği konuşulan ilk çift çekirdekli modeli Nozomi LT26i kod adlı yeni akıllı telefonu kameralara yakalandı.

Nozomi LT26i hakkında şimdilik net ve detaylı bilgiye sahip değiliz ancak telefonun 4.3 inçlik ekranında 1280x720 piksellik (fotoğrafta görülebilir) görüntü sunması beklenirken; işlem gücünü ise 1.5GHz'lik çift çekirdekli işlemcisiyle 1GB'lık sistem belleğinden alması bekleniyor. Diğer taraftan telefonun kamera konusunda ise 12 megapiksellik Exmor R sensörlü kameraya sahip olması ve Android 4.0 ICS ile satışa sunulması bekleniyor. (fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi telefon, Android 2.3.5 sisteminde çalışmakta.)

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