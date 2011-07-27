Sony Ericsson, Xperia X10 için Android 2.3.3 güncellemesini kullanıma sundu

Sony Ericsson'un Android işletim sistemli ilk akıllı telefonu ünvanını taşıyan Xperia X10 için uzun süredir hakkında konuşulan Android 2.3.3 ''Gingerbread'' güncellemesi kullanıma sunulmaya başlandı.

Şu an için İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'da ikame eden Xperia X10 kullanıcılarının indirebildiği dile getirilen güncellemenin kısa bir süre içinde tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

Android 2.3.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin getirdiği yeniliklerden bazıları şunlar;



Telefona Facebook entegrasyonu getirilmiş.



Telefonu Wi-Fi hotspot olarak kullanabilme olanağı tanınmış.



Müzik oynatıcıya equalizer özelliği gelmiş.

USB tethering - Telefonunuzdaki 3G bağlantısını USB ile paylaşabiliyorsunuz.

Fotoğraf widget'ı eklenmiş. Böylece tek dokunuşla fotoğraf galerisi uygulamasına erişim sağlanabiliyor.