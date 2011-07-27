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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson, Xperia X10 için Android 2.3.3 güncellemesini kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35,5b
1
83
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un Android işletim sistemli ilk akıllı telefonu ünvanını taşıyan Xperia X10 için uzun süredir hakkında konuşulan Android 2.3.3 ''Gingerbread'' güncellemesi kullanıma sunulmaya başlandı.
Şu an için İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'da ikame eden Xperia X10 kullanıcılarının indirebildiği dile getirilen güncellemenin kısa bir süre içinde tüm dünyaya yayılması bekleniyor.
Android 2.3.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin getirdiği yeniliklerden bazıları şunlar;
  • Telefona Facebook entegrasyonu getirilmiş.
  • Telefonu Wi-Fi hotspot olarak kullanabilme olanağı tanınmış.
  • Müzik oynatıcıya equalizer özelliği gelmiş.
  • USB tethering - Telefonunuzdaki 3G bağlantısını USB ile paylaşabiliyorsunuz.
  • Fotoğraf widget'ı eklenmiş. Böylece tek dokunuşla fotoğraf galerisi uygulamasına erişim sağlanabiliyor.

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DH Misafiri 8 yıl
Hadi hayırlısı şu an xperia x10 dan yaziyorum herşeyi harika bu cihZin tek şikayetm çok kasıyor. Kimi zaman mesaj yazarken bile bir harf için 1 2 saniye bekletiyor kimi zaman da uçuyor :)) android 2.1 kullanıyorum 3 hafta oluyor alali umarım 2.3.3 de kazma problemi ortadan kalkar ... 4 gözle bekliyorum saygılar .. :))
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FthGTI 8 yıl
arkadaşlar bende x10 mini pro var yazılım versiyonu 2.1-update1 şimdi benim güncelleme yapmam gereklimi? vede güncelleme yaparsam telefondaki bilgilerim siliniyormu??
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Arama_Botu 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hadi hayırlısı şu an xperia x10 dan yaziyorum herşeyi harika bu cihZin tek şikayetm çok kasıyor. Kimi zaman mesaj yazarken bile bir harf için 1 2 saniye bekletiyor kimi zaman da uçuyor :)) android 2.1 kullanıyorum 3 hafta oluyor alali umarım 2.3.3 de kazma problemi ortadan kalkar ... 4 gözle bekliyorum saygılar .. :))


Resmi 2.3.3. yayımlanalı nerdeyse 1 ay oldu
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu yazılımda flash desteğide olurmu acaba bilen varmı şimdiden teşekürler
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DH Misafiri 8 yıl
ben bı soru soraktım muzık calarda nasıl muzık tekrar ettırılıyor bılen varsa yardım edebılır mı lutfen bı turlu bulamadım .....( xperıanın kendı muzık calarında )
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smasher 8 yıl
arkadaşlar 1 hafta önce x10i aldım fakat ahize sesi cok az geliyor ve bazı parçalarda cızırtı oluyor bu sorunun 2.3.3 ile kalkacagını düşünerek update yaptım fakat o da işe yaramadı yardımcı olursanız sevinirim :)
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mozanlar 8 yıl
arkadaşlar 2.3.3 yklediken sonra eski menüsünde yer alan(2.1) yedekleme ikonu yok.e ben tüm bilgileri orada yedeklemiştim.güncelleme sonrası aynı ikonla yeniden geri yükle yapacağım öle bir ikon yok.napıcaz???
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar 1 hafta önce x10i aldım fakat ahize sesi cok az cıkıyor bir de bazı mp3 lerde hoparlörde cızırtı geliyor bu sorunu nasıl halledebilirim yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 8 yıl
Arkdaslar yuklemeyin. Sorun var, 2.3 sonrasi bazi telefonlarda sd carti gormuyor. Bende de aynisi oldu. Su n kartima ve eski verilere erisemiyorum. Format istiyor.
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DH Misafiri 8 yıl
valla anladığım kadarıyla siz pc companion la yapıyosunuz ben buradan indirdiğim programla yükledim 2,3,3ü yükledi
http://www.sonyericsson.com/cws/support/mobilephones/downloads/subject/updateservice/xperiax10?cc=tr&lc=tr hatta
emin olmak için gene yükle dedim gene 2.3.3ü yükledi

tamam zaten bu dediğin seus(sony ericsson update service) oluyor..bizde onunla deniyoruz zaten en yeni yazılım diyor?sen telefonunu başka ülkede göstermişsin heralde
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ranil 8 yıl

DH Misafiri

valla anladığım kadarıyla siz pc companion la yapıyosunuz ben buradan indirdiğim programla yükledim 2,3,3ü yükledi
http://www.sonyericsson.com/cws/support/mobilephones/downloads/subject/updateservice/xperiax10?cc=tr&lc=tr hatta
emin olmak için gene yükle dedim gene 2.3.3ü yükledi

tamam zaten bu dediğin seus(sony ericsson update service) oluyor..bizde onunla deniyoruz zaten en yeni yazılım diyor?sen telefonunu başka ülkede göstermişsin heralde


evet bendede en yeni yazılım yüklü diyor..??? kimileri güncellemiş kimleri bekliyor anlamadım dogrusu
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DH Misafiri 8 yıl
Xperia x10 2.3.3 official firmware nasıl yüklenir. Firmware türkçe dil desteği mevcut.
android-destek.com/...
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gambit91 8 yıl
arkadaşlar on dakka önce update services den 2,3,3ü yükledim müjdeyi herkese vereyim dedim
herkeze hayırlı olsun
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Tinúviel 8 yıl
Ya ne diye bekletiyorlarki bizi yayınlada yapalım bir an önce bekleye bekleye bir hal olduk zaten.
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Carfreak 8 yıl
Evet bunu kullanıyorum.Gayet stabil hiç sorun yaşamadım typhoon serisinde zaten batarya falanda çok iyi gidiyor
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TIGERSHARK 8 yıl
2.3 root ederek kullananlar acaba cihazda ne gibi degısim oldu yazabılırlermı
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Carfreak 8 yıl
Dün 2.3.5 güncellemesi çıktı 2.3.3 yayınladılar.Neyse X10'u olanlara h.o SE unutmuyor hiç değilse kullanıcılarını :)
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