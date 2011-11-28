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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson, Ice Cream Sandwich güncellemesini Mart ayında yayınlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Android sürümü Ice Cream Sandwich, yayınlandığı Ekim ayından bu yana hangi telefon modellerinde yer alacağı sorusuyla gündemi meşgul ediyor. Firmalar mümkün olan tüm modellerine ICS güncellemesi yayınlamak için çalışıyor. 

Sony Ericsson da 2011 yılında piyasaya çıkan tüm Xperia serisi modellerine ICS güncellemesi vereceğini duyurmuştu. Kesin tarihi belli olmamakla birlikte Sony Ericsson son duyurusuyla bu merakı da giderdi.

Sony Ericsson İtalya bölümü tarafından Facebook sayfasında yapılan duyuruda pazarlama şefi Maurizio de Palma gelecek yıl Mart ayında güncellemenin yayınlanmış olacağını açıkladı. Bu şirket tarafından şimdiye kadar yapılan en kesin açıklama. 

Ayrıca diğer firmaların arasında da en kesin tarihi Sony Ericsson vermiş oldu. HTC, Samsung, LG uygun modeller için güncelleme yayınlayacaklarını açıklamış ancak kesin bir tarih vermemişti. Son açıklamalar dikkate alındığında 2012 yılı ortalarına doğru ICS güncellemesinin çoğu modeller için yayınlanmış olacağı tahmini yapılabilir.

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DH Misafiri 7 yıl
Er yada geç neticede sony güncellemeyi verecek. Bizim htc desire s den ses yok. Helal olsun sony'e
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T3RR1BL3WH1SP3R 8 yıl
sony dondurma sezonunu erken açıcak gibi gözüküyor ayrıca çok geç deil tmm firmalar bekletmesin ama kullanıcılar da abartmasın
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DeLiCe_DoLuCa 8 yıl
sony italya bu.. diğer ülkelerde daha erken çıkan sürümler olabilir büyük ihtimalle, üstelik o zamana kadar çoktan ice cream sandwich e ilk adımlarımızı custom rom lar üzerinden atmış oluruz..
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cool2hate 8 yıl
Bence SE bunu yapmaz xperia x8 de kullandğımız 2.1 update 1 sürümü yükselmez
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Dark Shade 8 yıl
Ohooo daha 4 ay var.. neyse bni baglamiyo zaten... samsungda bi tarih aciklasa super olcak
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erkuterkut2 8 yıl
Arkadaşlar bir sorum olacak size.. Diyelim se xperia serisi bi telefonuma ics güncellemesi yaptım.. Ama sonrasında beğenmedim kastı vs.. tekrar 2.3 sürümüne geri getirebiliyomuyum, mümkün mü bu ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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UnInvited_Guest 8 yıl

erkuterkut2
Arkadaşlar bir sorum olacak size.. Diyelim se xperia serisi bi telefonuma ics güncellemesi yaptım.. Ama sonrasında beğenmedim kastı vs.. tekrar 2.3 sürümüne geri getirebiliyomuyum, mümkün mü bu ?

Odin devreye giriyor :-)
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onrerol 8 yıl erkuterkut2
erkuterkut2
Arkadaşlar bir sorum olacak size.. Diyelim se xperia serisi bi telefonuma ics güncellemesi yaptım.. Ama sonrasında beğenmedim kastı vs.. tekrar 2.3 sürümüne geri getirebiliyomuyum, mümkün mü bu ?

Geriye dönceğini sanmıyorum :) kasmaz bence cunku sonucta koskoca sony ayarlar her telefona gore :D
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onrerol 8 yıl
Ah keşke x10 lara da gelseydi. Gelseydi de nisan mayısa kadar razıydım :D neyse artık 2.3 le yetincez :)
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neXXen 8 yıl
Mart çok geç değil mi Sony? Dediğini yaparsın, en azından Mart'ı geçmesin.
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haymatloshan 8 yıl
Güzel demek isterdim,Mart çok geç.Sony Ericsson'da yeni model çıkartana kadar vermeyecek tabiki de,önceden bahsediyorlar ICS her modele çıkacak,aradan geçiyor 1 aya yakın zaman 4 ay sonra çıkmış olacak.
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