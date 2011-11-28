Sony Ericsson, Ice Cream Sandwich güncellemesini Mart ayında yayınlıyor

Yeni Android sürümü Ice Cream Sandwich, yayınlandığı Ekim ayından bu yana hangi telefon modellerinde yer alacağı sorusuyla gündemi meşgul ediyor. Firmalar mümkün olan tüm modellerine ICS güncellemesi yayınlamak için çalışıyor.





Sony Ericsson da 2011 yılında piyasaya çıkan tüm Xperia serisi modellerine ICS güncellemesi vereceğini duyurmuştu. Kesin tarihi belli olmamakla birlikte Sony Ericsson son duyurusuyla bu merakı da giderdi.





Sony Ericsson İtalya bölümü tarafından Facebook sayfasında yapılan duyuruda pazarlama şefi Maurizio de Palma gelecek yıl Mart ayında güncellemenin yayınlanmış olacağını açıkladı. Bu şirket tarafından şimdiye kadar yapılan en kesin açıklama.





Ayrıca diğer firmaların arasında da en kesin tarihi Sony Ericsson vermiş oldu. HTC, Samsung, LG uygun modeller için güncelleme yayınlayacaklarını açıklamış ancak kesin bir tarih vermemişti. Son açıklamalar dikkate alındığında 2012 yılı ortalarına doğru ICS güncellemesinin çoğu modeller için yayınlanmış olacağı tahmini yapılabilir.