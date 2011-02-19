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Sony Ericsson'un tablet bilgisayar prototipi gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson'un tablet bilgisayar prototipi gün ışığına çıktı
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Xperia Play ve Xperia Pro gibi yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Mobil Dünya Kongresi'nde öne çıkmayı başaran Sony Ericsson'un tablet bilgisayar hazırlığında olduğu bir süredir konuşulmakta. Firmanın planları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da geçtiğimiz hafta sona eren Mobil Dünya Kongresi'nde SE imzalı tablet prototipi de görüntülendi.

6 veya 7-inç boyutunda dirençli dokunmatik ekrana sahip olduğu tahmin edilen Android tabanlı tablet bilgisayar prototipi, mevcut tasarımıyla araç içi bilgi-eğlence sistemlerini andırmaktan öteye gidemiyor. Özellikle Çin'de kullanılan TD-LTE 4G alt yapısına destek sunan tablet bilgisayarda 3 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya da yer veriliyor.

Diğer özellikleri açıklanmayan tablet prototipinin üretime girip girmeyeceği ise henüz bilinmiyor ancak mevcut tasarımı ve dirençli dokunmatik ekran gibi özellikleri dikkate alındığında test amaçlı bir cihaz olduğu kanısı güç kazanıyor. Bu gelişmeye ek olarak Sony Ericsson'un Xperia Play gibi oyun odaklı yeni bir tablet hazırlığında olduğu da iddia ediliyor.

Sony Ericsson'un tablet bilgisayar prototipi gün ışığına çıktı
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frt-_-ctn 8 yıl
bunu çinliler bile yapmaz be.
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Angelica 8 yıl

frt-_-ctn

bunu çinliler bile yapmaz be.




tamam vurma öldürdün
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_-_bluedragon_-_ 8 yıl
Böyle bi tasarım yapmaz se. Tasarımda en iyi marka se zaten
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sasa_iliç 8 yıl
hala konuşuyor musunuz bu cihazı. böyle bişey çıkacağını çıkarılabileceğini özellikle S.e tarafından inanabiliyor muusnuz?
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ultiMance 8 yıl
Tablet mi tabldot mu belli degil ?!
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DH Misafiri 8 yıl
Bunlar hangi çağa yapıyo bunları
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last_legant 8 yıl
Gizli kamera nerde
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almila1299 8 yıl
bu tabletin arkası arkadaşlar, hani ngp psp2 de vardıya dokunmatık kısmı ondan işte... yani başka bir şey düşünmek istemiyorum, böyle düşünmeme rağmen yüzüne bakmam layn..
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ZZ RAT 8 yıl
5 yıl öncenin uyduruk denemelerine benziyor,
kesinlikle SE böyle bir chaz çıkarmaz.
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_Max_ 8 yıl
Şaka oyuncağı gibi olmuş.İnşallah gerçeği bu değildir.
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spaydix 8 yıl
komedi sonyericsson sandiviç gibi tablet yemede yanında yat :D
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Technotronic 8 yıl
sony ericsson böyle iğrenc tasarımlı tablet yapmaz
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yunuss.10 8 yıl
fake'dir bu ya gerçek olduğunu sanmıyom , eski tip küçük tüplü televizyonlar gibi görünüyo , zaten SonyEricsson yazısı bile tipsiz duruyo
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chaviourknight 8 yıl
resmen takoz gibi, istemiyoruz tablet , tel yapsın.
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electrostatic 8 yıl
şakamı bu
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