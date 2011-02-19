Sony Ericsson'un tablet bilgisayar prototipi gün ışığına çıktı

Xperia Play ve Xperia Pro gibi yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Mobil Dünya Kongresi'nde öne çıkmayı başaran Sony Ericsson'un tablet bilgisayar hazırlığında olduğu bir süredir konuşulmakta. Firmanın planları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da geçtiğimiz hafta sona eren Mobil Dünya Kongresi'nde SE imzalı tablet prototipi de görüntülendi.

6 veya 7-inç boyutunda dirençli dokunmatik ekrana sahip olduğu tahmin edilen Android tabanlı tablet bilgisayar prototipi, mevcut tasarımıyla araç içi bilgi-eğlence sistemlerini andırmaktan öteye gidemiyor. Özellikle Çin'de kullanılan TD-LTE 4G alt yapısına destek sunan tablet bilgisayarda 3 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya da yer veriliyor.

Diğer özellikleri açıklanmayan tablet prototipinin üretime girip girmeyeceği ise henüz bilinmiyor ancak mevcut tasarımı ve dirençli dokunmatik ekran gibi özellikleri dikkate alındığında test amaçlı bir cihaz olduğu kanısı güç kazanıyor. Bu gelişmeye ek olarak Sony Ericsson'un Xperia Play gibi oyun odaklı yeni bir tablet hazırlığında olduğu da iddia ediliyor.