Sony LT29i Hayabusa'nın fotoğrafları ve fotoğraf örnekleri paylaşıldı

Japonya'da satışa sunulması planlanan Sony Xperia GX'in uluslararası versiyonu olarak nitelendirilen LT29i Hayabusa'nın mühendislik örneği ePrice ekibi tarafından incelenmiş. ePrice akıllı fotoğraflarını ve akıllı telefonla çekilen fotoğraf örneklerini internette paylaşmış.



Önümüzdeki ay Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinin katılımcıları arasında olması beklenen LT29i Hayabusa'nın, çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 platformu, 1 GB RAM, 4.6-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ve Full HD video kaydı yapabilen 13 megapiksel kamera ile gelmesi bekleniyor.

http://www.eprice.com.hk/mobile/talk/4551/47786/