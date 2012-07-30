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Sony LT29i Hayabusa'nın fotoğrafları ve fotoğraf örnekleri paylaşıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
38b
1
93
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony LT29i Hayabusa'nın fotoğrafları ve fotoğraf örnekleri paylaşıldı
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Japonya'da satışa sunulması planlanan Sony Xperia GX'in uluslararası versiyonu olarak nitelendirilen LT29i Hayabusa'nın mühendislik örneği ePrice ekibi tarafından incelenmiş. ePrice akıllı fotoğraflarını ve akıllı telefonla çekilen fotoğraf örneklerini internette paylaşmış.
Önümüzdeki ay Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinin katılımcıları arasında olması beklenen LT29i Hayabusa'nın, çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 platformu, 1 GB RAM, 4.6-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ve Full HD video kaydı yapabilen 13 megapiksel kamera ile gelmesi bekleniyor.
Sony LT29i Hayabusa'nın fotoğrafları ve fotoğraf örnekleri paylaşıldı
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http://www.eprice.com.hk/mobile/talk/4551/47786/ Yorum Yaz
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-Ege 7 yıl en beğenilen
Suzuki nin yerinde Apple olsa "Hayabusa" ismini kullandıkları için dava açardı :D
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DH Misafiri 7 yıl
bana ön görünüş olarak s2 yi andırıyor gibi geldi
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fat304h 7 yıl
Şu an s2 telefonumdan giriyorum lan benim telefonun yan sanayisimi dedim bi an :D
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Patria o Muerte 7 yıl
malzeme kalitesini merak ediyorum.
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Google Chrome 7 yıl
Tasarımı begendim hele kamera kismini
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DH Misafiri 7 yıl
sahtedir bu..sony çıkaracağı yeni telefonlarda sony ericson yazmıyor sony yazıyor.Ayırca yeni xperia serisindeki alttaki tuş takımlarına kıyasla bu pek benzemiyor.
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Angelica 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sahtedir bu..sony çıkaracağı yeni telefonlarda sony ericson yazmıyor sony yazıyor.Ayırca yeni xperia serisindeki alttaki tuş takımlarına kıyasla bu pek benzemiyor.

şu misafirlerin hiçbir halttan anladıkları yok.
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freestyle_ 7 yıl
Android de galaxy s ve ya nexus serisi başka cihazlara şans vermek anlamsız.
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JoeyBane 7 yıl
Bu çok basit görünüyor. Tasarımda bu sınıfta kaldı..
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dreamblue35 7 yıl
takdir e şayan fotğraf çekimi kalitesi var ama htc' nin ekran renk kalitesi sanki gözüme daha iyi gözüktü
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eScapeeXc 7 yıl
Eger ki videoda ki gibi bataryasi sabit degilse, insanlar neye mana bulacak bakalim? Ama bana kalirsa, bu seferde HDMI girisi yok diye tuttururlar :)
Ha bu arada Sony, samsung degil ki isimleri, sekilleri kopyalasin, calsin. Gidip Suzuki'ye, oturmustur masasina, "Arkadas ben senin ismini kullanicam, var mi itirazin?" demistir :D
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alemburda34 7 yıl
o arkadaki kamera ne ya öyle nefret ediyorum o tür çıkık kameralardan HTC'de aynı şeyi yapıyor. Kardeşim o kadar mühendisin var biri demiyor mu yahu bu telefon yerde sürtüne sürtüne bu dışarıya çıkık kalan kamera yıpranmayacak mı ? Akıl karı iş değil.
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nurettinaz 7 yıl
Sony nın telefonları zaten ılk cıktıgından berı fotograf konusunda en ıyısıydı hala oyleler.
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ahmetsahin05 7 yıl
"Timescape UI" ozelligi anlamadim yardimci olurmusunuz?
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