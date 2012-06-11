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Sony Mobile'ın merakla beklenen sürprizi Xperia serisi yepyeni bir model olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
56
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Mobile'ın merakla beklenen sürprizi Xperia serisi yepyeni bir model olacak
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Sony Mobile, Facebook ve Twitter kanalıyla 11 Haziran Pazartesi günü için sürpriz hazırladıklarını açıklamıştı. Pek çok kişide merak uyandıran sürprizin içeriğinin yeni bir akıllı telefon, aksesuar veya farklı türde etkinlik olacağı tahmin ediliyordu. Hatta Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesi bekleyenler bile olmadı değil.
Bugün Sony Mobile, beklenenin aksine herhangi bir tanıtım etkinliği gerçekleştirmedi. Öte yandan firma karşımıza geri sayım sayacıyla çıktı. Geri sayım sayacına göre 22 Haziran'da Xperia serisi yepyeni bir model veya modeller lanse edilecek. Ancak akıllı telefonun veya akıllı telefonların daha erken lanse edilmesini sağlamak bizim elimizde. Sayfaya üye olup fast forward tuşuna basarak tanıtım tarihini öne çekebiliyorsunuz. Şu an itibarıyla sayfaya üye olan 2557 kişi tanıtımı 14 saat 15 dakika 20 saniye erkene almayı başardı. Her gün bir kez fast forward tuşuna basma hakkınızın olduğunu belirtelim.
Sony Mobile'ın merakla beklenen sürprizi Xperia serisi yepyeni bir model olacak
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Daha detaylı bilgi için;
https://www.facebook.com/sonymobile

https://apps.facebook.com/sonyxperiahub/global/fast-forward Yorum Yaz
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playmaker10 7 yıl en beğenilen
Günün sürprizi geri sayım sayacı beyler
Yanıtla +12
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xxxx1 7 yıl
yeni bir seri de olabilir,GX in Avrupa versiyonuda olabilirki olursa süper olur...
farklı ve özel bir etkinlik,şahsen Sony'e çok yakışıyor bu tür hareketler...
yeni bir seri de olabilir,GX in Avrupa versiyonuda olabilirki olursa süper olur...farklı ve özel bir etkinlik,şahsen Sony'e çok yakışıyor bu tür hareketler....
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RockForLive 7 yıl amewrika
amewrika

Daha yeni Xperia S aldım. Habere sevinsem mi üzülsem mi bilemedim şimdi.

Sarı nokta oluşunca üzüleceksiniz zaten


Tabi bu işin şakası.İnşallah oluşmaz.
amewrikaDaha yeni Xperia S aldım. Habere sevinsem mi üzülsem mi bilemedim şimdi.Sarı nokta oluşunca üzüleceksiniz zaten...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
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ZZ RAT 7 yıl
fiyasko...
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huseyindotpw 7 yıl
xxxx1
yeni bir seri de olabilir,GX in Avrupa versiyonuda olabilirki olursa süper olur...farklı ve özel bir etkinlik,şahsen Sonye çok yakışıyor bu tür hareketler...

bence de süper olur. xperia gx in fotoğraflarını gördüğümde hayatımda ilk defa işte alacağım telefon bu dedim
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aytacikomadrid 7 yıl
helal olsun sonye akıllıca düşünmüş
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DH Misafiri 7 yıl
Xperia Arc kasası tasarımında
- Krait 2 ve ya 4 çekirdekli enaz 1.5 ghz lik cpu
- en az 2000 lik bir batarya
- en az 13 ve ya 16 mp lik xenon flas ve yeni nesil exmor r sensörlü kamera
- 4.3 inc 1280x760 piksellik yüksek ppi li korumalı bir ekran
- suya toza darbelere dayanıklı kasa ve ekran
- çeşitli renkleri olan
- adreno 320 lik bir gpu ya sahip olan
- SGS3'te bulunan yazımlısal s voice s beam gibi servisleri barındıran
- android 4.0.4 sahip yeni bir stabil arayüzü olan
- türkiye için fiyatı 1500-1700 arası olan
bir telefon çıkartsalar ve apple-samsung kavgalarının arasında birden sony yükselse bir sony-sever bir xperia arc kullanıcı olarak çok şey istemiyorum bene çünkü sony o yılların markası bunu yapabilirsin sony hadi sony göster artık gerçek yüzünü
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ax 7 yıl
açıkçası sony donanım olarak samsungla yarışacağını sanmıyorum.zaten bence gerekte yok.tasarım ve bazı detayları sunsun telefonlarında yeter.üst seviye telefonlar için söylüyorum öncelikle kamera,ses ve ekran üçlüsüne önem vermeli.ekran kalitesi artmalı, ses kalitesi walkman serilerine en azından denk olmalı, kameraya gelince xenon flaş ebatları büyüttüğünden kullanılmayabilir ama görüntü kalitesi iyi olmalı.videoda mesela c905 deki ses kalitesini sunmalı.sterio kaydediyordu sanırım videoları ve inanın çok farkediyordu.alt segment telefonlardada piyasadaki donanım ortalamalarını tutturmaları ve renkli cıvıl cıvıl telefonlar üretmelerini bekliyorum.gençler bu modellere yönelebilir.uçuk kaçık renkler olabilir...
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Brky 7 yıl
leren
Tasarım olarak Xperi Arc donanım olarak S3 Yazılım olarak Sense arayüzü olsun yeter bana



Olur..başka ?
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Pardus Linux 7 yıl
Sony'de remen trollük yapmış sayaç koyulur mu hiç? İnception'a dönmesin iş...
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Backstreet 7 yıl
Oh ne guzel,zamani da geri alabilsek ya boyle...
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se_runtome 7 yıl
şimdi baktım 8 güne inmiş daha cok tıklayan olur`; barı buna değecek bir şey cıksa
eğer bunlar xperia gx ve sx içinse yazık global diye
sony acep s3 reklamlarını izlemişmidir .tüm ankara cd lerinde bilbordlarda s3 var iş de adamlar böyle kazanıyor .
kaç tane xperia s gördunuz merak edıyorum .4çekirdek olmayacağı kesın sanırm 2013 demişlerdi hayırlısı bakacagız goreceğız
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Odunbey 7 yıl
BAR@N
Sayın Haber Editörleri,Sony haberlerinde SE logosu koymanın zamanı geçmedi mi sizce?

Aynı logo xperia s de mevcut
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St Batuhan 7 yıl
15 dakikada 50 dakika ek kazanc sağladı fanlar, bu da su an icin zamanın 50 dakika ötesine gectigimiz ve benim bir önceki mesajımdan normalde 65 dakika gecmesi gerektigini gösteriyor kalan zaman adına
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alaz1903 7 yıl
Sayın Haber Editörleri,
Sony haberlerinde SE logosu koymanın zamanı geçmedi mi sizce?
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..Knight.. 7 yıl alaz1903
BAR@N

Sayın Haber Editörleri,
Sony haberlerinde SE logosu koymanın zamanı geçmedi mi sizce?

Sony ve Ericsson ayrılmasına rağmen aynı logo kullanılmaya devam ediyor.
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St Batuhan 7 yıl
Ev ahalisinin hesaplarının üzerinden yaptığımız işlemler dahiliyetinde son durum ki her saniye değişiyor:
1 gün 15 saat 2 dakika kazanç ve 7026 fan
tarih 20 oldu artık :)
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