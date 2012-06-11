Sony Mobile'ın merakla beklenen sürprizi Xperia serisi yepyeni bir model olacak

Sony Mobile, Facebook ve Twitter kanalıyla 11 Haziran Pazartesi günü için sürpriz hazırladıklarını açıklamıştı. Pek çok kişide merak uyandıran sürprizin içeriğinin yeni bir akıllı telefon, aksesuar veya farklı türde etkinlik olacağı tahmin ediliyordu. Hatta Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesi bekleyenler bile olmadı değil.



Bugün Sony Mobile, beklenenin aksine herhangi bir tanıtım etkinliği gerçekleştirmedi. Öte yandan firma karşımıza geri sayım sayacıyla çıktı. Geri sayım sayacına göre 22 Haziran'da Xperia serisi yepyeni bir model veya modeller lanse edilecek. Ancak akıllı telefonun veya akıllı telefonların daha erken lanse edilmesini sağlamak bizim elimizde. Sayfaya üye olup fast forward tuşuna basarak tanıtım tarihini öne çekebiliyorsunuz. Şu an itibarıyla sayfaya üye olan 2557 kişi tanıtımı 14 saat 15 dakika 20 saniye erkene almayı başardı. Her gün bir kez fast forward tuşuna basma hakkınızın olduğunu belirtelim. Tam Boyutta Gör

Daha detaylı bilgi için;

https://www.facebook.com/sonymobile

https://apps.facebook.com/sonyxperiahub/global/fast-forward