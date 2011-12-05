Sony PS Vita da Flash desteği belirsizliğini sürdürüyor

Sony'nin çıkışına sayılı günler kalan yeni nesil oyun konsolu PlayStation Vita hakkındaki sorular da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Güçlü donanımıyla bir oyun cihazından daha çok multimedya üssü olarak görülen cihaz, dokunmatik ekranıyla kısmen de olsa akıllı telefon ve tabletlerin kullanım alanıyla kesişiyor. PS Vita duyurulduğundan beri merak edilen bir başka konu ise cihazda tam bir web deneyimi sunmak adına Adobe Flash desteğinin olup olmayacağı.

Yakın zamanda Adobe'nin mobil platformlarda Flash desteğini sonlandırdığını duyurmasının ve firmanın bu noktada kaynaklarını HTML 5 için kullanacağını belirtmesinin ardından PS Vita'nın web tarayıcısında flash desteği olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Yine de Sony'nin Vita kullanıcılarına eksiksiz bir web deneyimi sunmak adına Adobe ile Flash hakkında görüştüğü ve şu an için bir gelişme olmasa da Sony'nin konu hakkında ümitli olduğu gelen bilgiler arasında.

http://www.theverge.com/2011/12/4/2609865/playstation-vita-adobe-flash