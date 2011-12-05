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Sony PS Vita da Flash desteği belirsizliğini sürdürüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,8b
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6
Oyunlar
enderc
Haber Editörü
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Sony'nin çıkışına sayılı günler kalan yeni nesil oyun konsolu PlayStation Vita hakkındaki sorular da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Güçlü donanımıyla bir oyun cihazından daha çok multimedya üssü olarak görülen cihaz, dokunmatik ekranıyla kısmen de olsa akıllı telefon ve tabletlerin kullanım alanıyla kesişiyor. PS Vita duyurulduğundan beri merak edilen bir başka konu ise cihazda tam bir web deneyimi sunmak adına Adobe Flash desteğinin olup olmayacağı.
Yakın zamanda Adobe'nin mobil platformlarda Flash desteğini sonlandırdığını duyurmasının ve firmanın bu noktada kaynaklarını HTML 5 için kullanacağını belirtmesinin ardından PS Vita'nın web tarayıcısında flash desteği olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Yine de Sony'nin Vita kullanıcılarına eksiksiz bir web deneyimi sunmak adına Adobe ile Flash hakkında görüştüğü ve şu an için bir gelişme olmasa da Sony'nin konu hakkında ümitli olduğu gelen bilgiler arasında.

http://www.theverge.com/2011/12/4/2609865/playstation-vita-adobe-flash Yorum Yaz
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Rainbow6 7 yıl
bu vitada tam kesmekes oldu hergun bi olmayabiliri cikiyo ne zaman cikacak piyasaya anlamadim:) acikcasi flash destegi olmasada olur sonucta cihaz bi oyun makinasi daha onceki psplerden cok daha ustun ve cok daha fazla ozellik iceriyor , flashin mobil versiyonu zaten sallantida html5 destegi varsa sorun olmaz
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trapattoni11 7 yıl
Adobe mobil cihazlar için gelitirmeyi durdurktan sonra Sony ne yapsın? Adamların kalkıp kendi cihazlarına flashplayer yazacak halleri yok...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
ticari açıdan kendi firmasını kurup yazılım geliştirmek isteyenlerin son kalesi flash tır !
eğer flash düşerse son kullanıcılar için
piyasada 2-3 tane yazılım geliştiren firmanın ortaya sunacağı tekel standartlarına göre
programcılar teknolojinin orta çağına geri dönecektir !
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avatar78 7 yıl
Yok ya, Adobe sorun yapıyormuş, Html5 ile devam edeceğim dedi ya. Sony'den birisi twitter hesabından durumu açıklamıştı. Biz yine de Adobe'yi bu konuda zorluyoruz gibi bir şey demişti
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Batuist 7 yıl
Vita güzel bir konsol olacak gibi.. flash player cihaza ekstra bir artı katabilir ama sonuçta internet bu cihazda ana temayı oluşturmadığı için çokta bir kayıp olacağını zannetmem.. Hedef yaş kitlesindeki kullanıcıların büyük kısmı için hiç sorun olmayacaktır.
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istanbulsm 7 yıl
4 çekirdekli bir cihazda olmassa ayip eder sony.Apple'ın yolunu izliyor galiba.
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