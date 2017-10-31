Sony, PSN güvenliğini blockchain ile sağlayabilir

Sony'nin çevrimiçi eğlence ve medya platformu PlayStation Network(PSN), geçtiğimiz yıllarda pek çok kez siber saldırıya maruz kalmış ve kullanıcıların verilerinin yanı sıra Sony Pictures ile işbirliği yapan ünlülere ait önemli bilgiler de açığa çıkmıştı. Bu saldırılar yüzünden hem mali açıdan problemler hem de ciddi prestij kaybı yaşayan Sony, çözümü PSN verilerini korumak için iki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) sistemini eklemekte bulmuştu. Geçtiğimiz yıl iki aşamalı kimlik doğrulama sistemini kullanmayan başlayan Japon devi şimdi ise platformu çok daha güvenli hale getirmenin planlarını yapıyor.





Sunucu ve Kullanıcı Arasında Doğrulama Kodu

Japon teknoloji devinin ABD Patent ve Marka Ofisi'ne yaptığı patent başvurusuna göre şirketin bir sonraki güvenlik sistemi blockchain teknolojisinden güç alabilir. Bir kullanıcı ile sunucu arasındaki kimlik doğrulama sistemini konu alan patent uyarınca, kullanıcı bir işlem gerçekleştirmek veya veri aktarımı yapmak istediğinde kullanıcı ile sunucu arasında yeni bir yapı ortaya çıkacak ve bu yapı bir doğrulama kodu oluşturup hem kullanıcıya hem de sunucuya gönderecek. Klasik kullanıcı adı ve şifrenin yanı sıra bu doğrulama kodunu da sunucuya göndermek zorunda olan kullanıcıya ait veriler sunucu bir saldırıya uğrasa bile kullanıcı, doğrulama kodunu girmediği sürece güvende kalacak.





Tabi Sony'nin teknolojisi henüz patent aşamasında ve şirketin bu teknolojiyi ilerleyen dönemlerde kullanıp kullanmayacağı da belli değil. Kullanılması halinde kullanıcı güvenliğini bir katman daha artıracak olan sistemle ilgili şirket de henüz bir açıklama yapmadı ancak patent başvurusunun, genellikle kripto para birimleri aracılığıyla duyduğumuz blockchain teknolojisinin kullanılabileceği yeni alanlara dair ufkumuzu genişlettiğini söyleyebiliriz.