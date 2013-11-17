Sony PlayStation 4 ilk gününde 1 milyon satış rakamına ulaştı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony tarafından 15 Kasım tarihinde Amerika ve Kanada'da satışa sunulan PlayStation 4, 24 saatte 1 milyon satarak konsol dünyası için önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuç ile aynı zamanda Sony'nin en hızlı satan konsolu unvanını da ele geçiren PlayStation 4, 29 Kasım'da başlayacak Avrupa serüvenini de dikkate alırsak eğer, yıl sonuna kadar sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede Nintendo'nun aylardır pazarda olan ve şu ana kadar 4 milyon civarında satış yapan konsolu Wii U'yu da geride bırakarak, en çok satan yeni nesil konsol olacak gibi görünüyor.
Sony Computer Entertainment Grup Başkanı ve Tepe Yöneticisi Andrew House konuyla ilgili açıklamasında, "Tüketicilerin PlayStation 4'e olan olağanüstü ilgisi karşısında heyecanlanmış durumdayız. Kuzey Amerika satışları oldukça güçlü devam ediyor ve bu büyük ilginin 29 Kasım'da başlayacak Avrupa ve Latin Amerika satışları ile devam edeceğini umuyoruz." dedi. Satış anlamında muhteşem bir başlangıç yapan Sony PlayStation 4 için her şey güllük gülistanlık ilerlemiyor tabi ki. Bazı kullanıcılar HDMI üzerinden bağlantı problemi yaşadıklarını dile getirirken, Amazon üzerindeki kullanıcı incelemelerinin %40'a yakını donanımsal hatalar nedeniyle PS4'e tek yıldız vermiş durumda. Aynı zamanda Reddit üzerindeki PS paylaşım merkezinde yeni konsolla ilgil 100 civarında şikayet konusu açılırken, Sony'nin nasıl bir adım atacağı şimdiden merak konusu.
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PS2 gibi tarihin en çok satan konsolun üç günde yaptığını, PS4 bir günde yapmış. Sony'nin böyle bir kana ihtiyacı vardı gerçekten. Uzun zamandır böyle büyük bir etki yapan ürünü pek olmamıştı. PS4 ile Sony üzerindeki ölü toprağı atacak gibi.
Playstation 4 - 24 saatte bir milyon satış
Playstation 2 - 3 günde bir milyon satış
Wii U - 1 haftada - 400 000 satış.
Wii - 8 günde 600.000 satış
Playstation 3 - 2 ayda bir milyon satış
Xbox 360 - 2 haftada 326.000 satış