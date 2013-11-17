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Sony PlayStation 4 ilk gününde 1 milyon satış rakamına ulaştı

5 yıl
1,4b
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61
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony PlayStation 4 ilk gününde 1 milyon satış rakamına ulaştı
Sony tarafından 15 Kasım tarihinde Amerika ve Kanada'da satışa sunulan PlayStation 4, 24 saatte 1 milyon satarak konsol dünyası için önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuç ile aynı zamanda Sony'nin en hızlı satan konsolu unvanını da ele geçiren PlayStation 4, 29 Kasım'da başlayacak Avrupa serüvenini de dikkate alırsak eğer, yıl sonuna kadar sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede Nintendo'nun aylardır pazarda olan ve şu ana kadar 4 milyon civarında satış yapan konsolu Wii U'yu da geride bırakarak, en çok satan yeni nesil konsol olacak gibi görünüyor.
Sony Computer Entertainment Grup Başkanı ve Tepe Yöneticisi  Andrew House konuyla ilgili açıklamasında, "Tüketicilerin PlayStation 4'e olan olağanüstü ilgisi karşısında heyecanlanmış durumdayız. Kuzey Amerika satışları oldukça güçlü devam ediyor ve bu büyük ilginin 29 Kasım'da başlayacak Avrupa ve Latin Amerika satışları ile devam edeceğini umuyoruz." dedi. Satış anlamında muhteşem bir başlangıç yapan Sony PlayStation 4 için her şey güllük gülistanlık ilerlemiyor tabi ki. Bazı kullanıcılar HDMI üzerinden bağlantı problemi yaşadıklarını dile getirirken, Amazon üzerindeki kullanıcı incelemelerinin %40'a yakını donanımsal hatalar nedeniyle PS4'e tek yıldız vermiş durumda. Aynı zamanda Reddit üzerindeki PS paylaşım merkezinde yeni konsolla ilgil 100 civarında şikayet konusu açılırken, Sony'nin nasıl bir adım atacağı şimdiden merak konusu.

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GoldPunch 5 yıl en beğenilen
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PS2 gibi tarihin en çok satan konsolun üç günde yaptığını, PS4 bir günde yapmış. Sony'nin böyle bir kana ihtiyacı vardı gerçekten. Uzun zamandır böyle büyük bir etki yapan ürünü pek olmamıştı. PS4 ile Sony üzerindeki ölü toprağı atacak gibi.

Playstation 4 - 24 saatte bir milyon satış

Playstation 2 - 3 günde bir milyon satış

Wii U - 1 haftada - 400 000 satış.

Wii - 8 günde 600.000 satış

Playstation 3 - 2 ayda bir milyon satış

Xbox 360 - 2 haftada 326.000 satış
PS2 gibi tarihin en çok satan konsolun üç günde yaptığını, PS4 bir günde yapmış. Sony'nin böyle bir kana ihtiyac...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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mert1907 5 yıl
Sony gibi kaliteli ürünler ortaya çikaran bi firma hak ettigi yere gelmeli sonuçta Japonlar harbi adamlar.
1 Yanıt Yanıtla +39
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manyakurt 5 yıl
Turkiyeye gelsin direk alacagim ilk konsolum olacak acikcasi xbox ile aralarindaki oyun farklarini da bilmiyorum ama turkiyedeki bir kullanici icin yazilim anlaminda en mantiklisi ps herhalde genel okuduklarima gore.
Turkiyeye gelsin direk alacagim ilk konsolum olacak acikcasi xbox ile aralarindaki oyun farklarini da bilmiyorum ama turkiyedeki bir kullanici icin yazilim anla...
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Yanıtla +27
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theyapici 5 yıl
çok sağlam gelmişler satar tabi normal
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meter90 5 yıl
Satis rakami gayet normal aslinda bu olmaliydi zaten umarim sony eski sony olur tum alanlarda
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Guest-25CF1EFB4 5 yıl
Yazılı çeviriye bayıldım;
-her şey güllük gülistanlık ilerlemiyor tabi ki
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DH Misafiri 5 yıl
Yıllar önve bir ps2 im vardı 3 almadım çünkü gaming pc topladım ama 4'ü kesinlikle alıcam
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deepthink 5 yıl
Gerçekten anlayamıyorum bu büyük firmaların çıkardıkları yeni ürünlerin ilk ayları mutlaka sorunları düzeltme çabaları ile geçiyor.
peki ama ps4 ün kasasının şeklini donanım özelliklerini bize sunmalarının üzerinden aylar geçti elbetteki sony çok daha önceden kesinleştirmişti makinenin kasası nasıl olacak bileşenleri ne olacak. Yani tüm bileşenleri belli olan bu cihazı son kullanıcıya satmaya başlamadan önce doğru düzgün test etmediniz mi de bu kırmızı ışık sorunu vs. ler yaşanıyor. Ben "göç yolda düzelir" mantığının yalnızca ülkemizde olduğu sanıyordum ama..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kral geliyor kral
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Luffy1907 5 yıl
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__Nikolaus__ 5 yıl
Her sony konusunda insanların ailelerine dostlarına yapmadığı sevgi gösterisi, aşırı fanboyluk sonucu resmen eskiden sevdigim bir firmadan soğudum.

Adam yazmısta yazmış sonunada make Believe eklemiş bir de yazık.

Ps4 tabi ki alcaz orası tartışılmaz :)
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Sedat. 5 yıl
Aslan parçasi beee.. TR'e çikar çikmaz almayi planliyorum.. Çoktan PS3'ü iviriyla ziviriyla falan sattim PS4 parasi hazir..
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gcb1903 5 yıl
oray
ben aldim. 2 gun sonra iade ettim... geldiginde alet bozuktu resmen, reset atip durdu, sonra safe modeta acti... aradim iade aldilar, bi daha da almam ps4 falan, xbox beklicem

Elektronik cihaz bu sonuçta bozuk çıkabilir ki firma iade almış yani bir sorun yok.
Peki aldın diyelim xbox bozuk çıktı o da geri iade ettin aldılar.
Sonra Nintendo aldın şans sonuçta o da bozuk çıktı iade ettin.
ömrü hayatında bir daha konsol almayacak mısın?
Hayır ben de corsair ram almıştım 8 gb vatandan bozuk çıktı götürdüm direk yenisini verdiler.
Ben bir daha vatandan ve corsair'den hiç bir şey almayayım mı?
Eğer herkes senin gibi bir mal bozuk çıkınca bir daha o markayı almasaydı kapitalizm diye bir şey kalmazdı.
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Illustrious. 5 yıl
Kıskaaaanannnlar çatlasınnnn, kısssskananlar çatlasssssssssssıııııııııın!

Bunun birde dünyanın PS4 görmemiş (güneş görmemiş) daha ne nicee bucakları var, daha TÜRKİYESİ VAR... HEY YAVRUM HEYYY


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gcb1903 5 yıl
oray
ben aldim. 2 gun sonra iade ettim... geldiginde alet bozuktu resmen, reset atip durdu, sonra safe modeta acti... aradim iade aldilar, bi daha da almam ps4 falan, xbox beklicem

Elektronik cihaz bu sonuçta bozuk çıkabilir ki firma iade almış yani bir sorun yok.
Peki aldın diyelim xbox bozuk çıktı o da geri iade ettin aldılar.
Sonra Nintendo aldın şans sonuçta o da bozuk çıktı iade ettin.
ömrü hayatında bir daha konsol almayacak mısın?
Hayır ben de corsair ram almıştım 8 gb vatandan bozuk çıktı götürdüm direk yenisini verdiler.
Ben bir daha vatandan ve corsair'den hiç bir şey almayayım mı?
Eğer herkes senin gibi bir mal bozuk çıkınca bir daha o markayı almasaydı kapitalizm diye bir şey kalmazdı.
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