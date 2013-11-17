Sony PlayStation 4 ilk gününde 1 milyon satış rakamına ulaştı

Sony tarafından 15 Kasım tarihinde Amerika ve Kanada'da satışa sunulan PlayStation 4, 24 saatte 1 milyon satarak konsol dünyası için önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuç ile aynı zamanda Sony'nin en hızlı satan konsolu unvanını da ele geçiren PlayStation 4, 29 Kasım'da başlayacak Avrupa serüvenini de dikkate alırsak eğer, yıl sonuna kadar sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede Nintendo'nun aylardır pazarda olan ve şu ana kadar 4 milyon civarında satış yapan konsolu Wii U'yu da geride bırakarak, en çok satan yeni nesil konsol olacak gibi görünüyor.

Sony Computer Entertainment Grup Başkanı ve Tepe Yöneticisi Andrew House konuyla ilgili açıklamasında, "Tüketicilerin PlayStation 4'e olan olağanüstü ilgisi karşısında heyecanlanmış durumdayız. Kuzey Amerika satışları oldukça güçlü devam ediyor ve bu büyük ilginin 29 Kasım'da başlayacak Avrupa ve Latin Amerika satışları ile devam edeceğini umuyoruz." dedi. Satış anlamında muhteşem bir başlangıç yapan Sony PlayStation 4 için her şey güllük gülistanlık ilerlemiyor tabi ki. Bazı kullanıcılar HDMI üzerinden bağlantı problemi yaşadıklarını dile getirirken, Amazon üzerindeki kullanıcı incelemelerinin %40'a yakını donanımsal hatalar nedeniyle PS4'e tek yıldız vermiş durumda. Aynı zamanda Reddit üzerindeki PS paylaşım merkezinde yeni konsolla ilgil 100 civarında şikayet konusu açılırken, Sony'nin nasıl bir adım atacağı şimdiden merak konusu.