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    PlayStation 4 sona yaklaşıyor

    Sony, PlayStation 4 satış rakamlarını bildirmeyi resmi olarak durdurdu ve konsolun yaşam döngüsünün sona erdiğinin sinyalini verdi.                              
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    PlayStation 4 sona yaklaşıyor
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    Sony, 2022 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını 29 Temmuz'da açıkladı. PlayStation 5 küresel satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 2,3 milyondan 100.000 artışla bu çeyrekte 2,4 milyon adede ulaştı.

    Ancak kazanç raporunda yer almayan bir diğer dikkat çekici nokta ise PlayStation 4 oyun konsolunun satış rakamları. Sony ilk kez PS4 konsolları için veri yayınlamadı. Bu da konsolun yaşam döngüsünün sona yaklaştığına işaret ediyor. Ayrıca PS5 toplam satışları şu anda 21,7 milyon adede ulaştı ve Sony, bu mali yıl içinde 18 milyon adet satma hedefi belirledi. Şirket noelden önce PS5 tedarik zincirini güçlendirmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.

    PlayStation 4, 117 milyon adet sattı

    Buna ek olarak, Mayıs ayındaki bir yatırımcı toplantısında Sony, 2025'ten itibaren artık kendi PS4 oyunlarını yapmayacağını açıklamıştı. Bu da şirketin gücünü tamamen PS5 platformuna kaydırılacağı anlamına geliyor. Verilere göre PlayStation 4'ün toplam satışları 117,2 milyon adedi aştı.

    PlayStation 4 sona yaklaşıyor
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    Aynı zamanda, geçen yıl boyunca sadece 1 milyon adet PS4 sevk edildi ve Sony'nin amiral gemisi ürünü artık PlayStation 5. Şirket ayrıca, PS5 satışlarının, esas olarak ciddi bir üretim sıkıntısı nedeniyle beklentilerin altında kaldığını da kabul etti. Ancak Sony, PS5 tedarik sorununu da çözmüş durumda.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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