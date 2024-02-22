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    Anlık Bildirim

    Sony, PlayStation hesapları için şifresiz giriş özelliğini getirdi

    Sony, PlayStation Network için passkey desteği eklediklerini duyurdu. PlayStation hesap kullanıcıları, cihazlarının güvenlik özelliklerini kullanarak PSN'e şifresiz giriş yapabilecek.
    sony playstation passkey şifresiz giriş Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation konsol sahiplerinin geçiş anahtarlarını kullanarak hesaplarına giriş yapabileceklerini duyurdu. Passkey desteği PlayStation sitesi, Playstation uygulamaları ve PlayStation konsolu üzerinden yapılan girişlerde mevcut olacak.

    Kullanıcılar PlayStation hesapları için bir geçiş anahtarı oluşturduktan sonra parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemi, şifre/desen gibi cihazlarının desteklediği biyometrik güvenlik seçenekleriyle kimliklerini doğrulayarak hesaplarına giriş yapabilecek. Sony, passkey seçeneğinin daha hızlı, daha güvenli giriş deneyimi sağladığını söylüyor. Geçiş anahtarı, parola yazma adımını ortadan kaldırmakla kalmıyor, PlayStation Network hesabına bağlandığından geçiş anahtarının başkası tarafından kullanılması mümkün olmuyor ve çalınacak bir parola veya ele geçirilebilecek tek seferlik SMS kodu olmadığından parolalardan daha güvenli olduğu biliniyor.

    Sony PSN hesabı için passkey nasıl ayarlanır 🎮

    sony ps5 ps4 passkey şifresiz giriş ayarlama Tam Boyutta Gör
    Sony PlayStation hesabına şifresiz giriş yapmak için passkey (geçiş anahtarı) oluşturmanız gerekiyor. PlayStation Network için passkey ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
    1. PlayStation hizmetine giriş yapın.
    2. Hesap yönetimi sayfasına girin.
    3. Güvenlik bölümüne gelin.
    4. Geçiş anahtarıyla giriş yap yanında düzenleye tıklayın.
    5. Geniş anahtarı oluşturun’a tıklayın.
    6. Kimliğinizi doğrulayın.
    7. Geçiş anahtarıyla giriş seçeneğiyle PSN’e şifresiz girebilirsiniz.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 22 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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