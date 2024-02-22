Sony, PlayStation hesapları için şifresiz giriş özelliğini getirdi

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation konsol sahiplerinin geçiş anahtarlarını kullanarak hesaplarına giriş yapabileceklerini duyurdu. Passkey desteği PlayStation sitesi, Playstation uygulamaları ve PlayStation konsolu üzerinden yapılan girişlerde mevcut olacak.

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Kullanıcılar PlayStation hesapları için bir geçiş anahtarı oluşturduktan sonra parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemi, şifre/desen gibi cihazlarının desteklediği biyometrik güvenlik seçenekleriyle kimliklerini doğrulayarak hesaplarına giriş yapabilecek. Sony, passkey seçeneğinin daha hızlı, daha güvenli giriş deneyimi sağladığını söylüyor. Geçiş anahtarı, parola yazma adımını ortadan kaldırmakla kalmıyor, PlayStation Network hesabına bağlandığından geçiş anahtarının başkası tarafından kullanılması mümkün olmuyor ve çalınacak bir parola veya ele geçirilebilecek tek seferlik SMS kodu olmadığından parolalardan daha güvenli olduğu biliniyor.

Sony PSN hesabı için passkey nasıl ayarlanır 🎮

Tam Boyutta Gör Sony PlayStation hesabına şifresiz giriş yapmak için passkey (geçiş anahtarı) oluşturmanız gerekiyor. PlayStation Network için passkey ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

PlayStation hizmetine giriş yapın. Hesap yönetimi sayfasına girin. Güvenlik bölümüne gelin. Geçiş anahtarıyla giriş yap yanında düzenleye tıklayın. Geniş anahtarı oluşturun’a tıklayın. Kimliğinizi doğrulayın. Geçiş anahtarıyla giriş seçeneğiyle PSN’e şifresiz girebilirsiniz.

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