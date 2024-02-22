Sony, PlayStation hesapları için şifresiz giriş özelliğini getirdi

Kullanıcılar PlayStation hesapları için bir geçiş anahtarı oluşturduktan sonra parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemi, şifre/desen gibi cihazlarının desteklediği biyometrik güvenlik seçenekleriyle kimliklerini doğrulayarak hesaplarına giriş yapabilecek. Sony, passkey seçeneğinin daha hızlı, daha güvenli giriş deneyimi sağladığını söylüyor. Geçiş anahtarı, parola yazma adımını ortadan kaldırmakla kalmıyor, PlayStation Network hesabına bağlandığından geçiş anahtarının başkası tarafından kullanılması mümkün olmuyor ve çalınacak bir parola veya ele geçirilebilecek tek seferlik SMS kodu olmadığından parolalardan daha güvenli olduğu biliniyor.
Sony PSN hesabı için passkey nasıl ayarlanır 🎮
- PlayStation hizmetine giriş yapın.
- Hesap yönetimi sayfasına girin.
- Güvenlik bölümüne gelin.
- Geçiş anahtarıyla giriş yap yanında düzenleye tıklayın.
- Geniş anahtarı oluşturun’a tıklayın.
- Kimliğinizi doğrulayın.
- Geçiş anahtarıyla giriş seçeneğiyle PSN’e şifresiz girebilirsiniz.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.