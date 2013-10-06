Sony, QX lens kamera modellerinin iOS 7 işletim sisteminde meydana gelen sorunlarını çözecek

Sony'nin iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarıyla PlayMemories uygulaması ile kullanılabilen lens-kamera modelleri QX10 ve QX100, Apple'ın yeni işletim sistemi iOS7 ile bazı bağlantı sorunları yaşıyor.

PlayMemories uygulamasının iOS6 ile sorun çıkartmadan çalıştığını ancak iOS 7'de bazı bağlantı problemlerinin oluştuğunu ve bunların farkında oldukları söyleyen Sony sözcüsü, yakın zaman (Büyük ihtimal ay sonuna doğru) içerisinde yayınlayacakları bir güncelleme ile bu sorunu çözeceklerini belirtiyor.

Hatırlayacağınız üzere Sony QX10, 1/2.3-inç Exmor R CMOS sensör, yüksek performans sağlayan BIONZ görüntü işlemcisi ve 25-250mm odak uzaklığına sahip 10 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen F3.3-5.9 diyafram değerli Sony G lens, QX100 ise 1-inç Exmor R CMOS sensör ve 3.6 kat optik yakınlaştırma sağlayan F1.8-4.9 diyaframlı 28-100mm odak uzaklığına sahip Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lens ile geliyor. Modeller 250$ ve 500$ fiyat etiketlerine sahip.

http://www.phonearena.com/news/Sony-says-it-will-fix-the-connectivity-problems-between-its-QX-lenses-and-iOS-7_id47992