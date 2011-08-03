Sony, S1 ve S2 tablet bilgisayarları için dördüncü reklamı yayınladı

Dünya elektronik devleri arasında yer alan Sony, bilindiği üzere Almanya'da düzenlenecek IFA etkinliği kapsamında S1 ve S2 olarak isimlendirdiği tablet bilgisayarlarını sergilemeye hazırlanıyor. Tanıtım öncesi merak uyandıran beş farklı reklam sözü veren Sony, S1 ve S2 tabletleri için dördüncü reklamı da yayınladı. Beşinci ve son reklamın 23 Ağustos tarihinde ortaya çıkması bekleniyor.



Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan tabletlerden S1'de 9.4-inç; S2'de ise 5.5-inç boyutunda - 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde çift dokunmatik ekran bulunuyor. Son olarak tabletlerin Google'ın mobil işletim sistemi Honeycomb sürümü desteğini arkasına aldığını hatırlatalım.







