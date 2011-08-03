Sony, S1 ve S2 tablet bilgisayarları için dördüncü reklamı yayınladı

Haber Editörü
Dünya elektronik devleri arasında yer alan Sony, bilindiği üzere Almanya'da düzenlenecek IFA etkinliği kapsamında S1 ve S2 olarak isimlendirdiği tablet bilgisayarlarını sergilemeye hazırlanıyor. Tanıtım öncesi merak uyandıran beş farklı reklam sözü veren Sony, S1 ve S2 tabletleri için dördüncü reklamı da yayınladı. Beşinci ve son reklamın 23 Ağustos tarihinde ortaya çıkması bekleniyor.
Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan tabletlerden S1'de 9.4-inç; S2'de ise 5.5-inç boyutunda - 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde çift dokunmatik ekran bulunuyor. Son olarak tabletlerin Google'ın mobil işletim sistemi Honeycomb sürümü desteğini arkasına aldığını hatırlatalım.
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tabletin özelliğinden çok sony'nin ürün gamına ve sony markasına vurgu yapılmış.... zaten daha reklamın başında "together anywhere" sloganı ile reklam amacını ortaya koymuş.
tabletin diğer sony cihazları ile birlikte, uyum içerisinde, sorunsuz çalışmasına atıfta bulunulmuş ve cihazların birbirleriyle ilişkileri gösterilmiş.
reklamda dikkat ederseniz sürekli bir akış, sürekli bir dinamizm var...
her şey birbiriyle etkileşim halinde.
biraz sembolik anlatım tercih etmişler ama hoş olmuş. etkiliyici bir reklam olduğunu düşünüyorum.
şaka yapıyorum de..gerçekten.. samsung un ucuz japon işi reklamlarının yanında sony ninkiler başyapıt gibi duruyolar.