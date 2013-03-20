Sony, SmartWatch aksesuarını yeni saat temaları ve bildirim önizlemesi ile güncelledi





Sony'nin akıllı telefonları haricinde en ilgi çeken mobil cihazlarından birisi SmartWatch akıllı saati.





Bluetooth 3.0 üzerinden Android cihazlarına bağlanabilen saat, SMS, email ve takvim hatırlatıcılarını okuma, Facebook ve Twitter güncellemeleri, çağrıları susturma veya reddetme, Xperia cihazları için çağrı kabul etme şeklinde özellikler sunuyor.





Cihaz standart kullanımda 3-4 gün, düşük kullanımda 1 hafta, ağır kullanımda ise 1 tam gün kullanım süresi sunuyor. Bunun yanında saat temaları ile de analog veya dijital saat ekranlarını kullanabiliyorsunuz.





SmartWatch kontrolü ve uygulama yükleme için bir Android uygulaması kullanmanız gerekiyor. Sony'nin SmartWatch için sunduğu yeni güncellemeler de bu uygulama yoluyla aktarılıyor.





Firmanın son güncellemesi 6 yeni saat teması sunuyor. Bu temalar ise kendi içerisinde enerji tasarrufu, ekrana vurarak uykudan uyanma, bileği sallayarak uykudan uyanma, ekranı sürükleyerek uykudan uyanma gibi fonksiyonlar sunuyor.





Ayrıca mesaj, tweet ve duvar güncellemeleri artık ekranda önizleme şeklinde de görülebiliyor. SmartWatch için geliştirilen 200 uygulama için daha kolay arama ve kategorize etme imkanı da yeni güncelleme içerisinde yer alıyor. Güncellemeyi cihazınıza kurduktan sonra saatiniz de otomatik olarak güncellenecek.





http://blogs.sonymobile.com/2013/03/19/smartwatch-new-sony-software-update-200-apps-and-more/