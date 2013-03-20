Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, SmartWatch aksesuarını yeni saat temaları ve bildirim önizlemesi ile güncelledi

6 yıl
839
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, SmartWatch aksesuarını yeni saat temaları ve bildirim önizlemesi ile güncelledi

Sony'nin akıllı telefonları haricinde en ilgi çeken mobil cihazlarından birisi SmartWatch akıllı saati. 

Bluetooth 3.0 üzerinden Android cihazlarına bağlanabilen saat, SMS, email ve takvim hatırlatıcılarını okuma, Facebook ve Twitter güncellemeleri, çağrıları susturma veya reddetme, Xperia cihazları için çağrı kabul etme şeklinde özellikler sunuyor.

Cihaz standart kullanımda 3-4 gün, düşük kullanımda 1 hafta, ağır kullanımda ise 1 tam gün kullanım süresi sunuyor. Bunun yanında saat temaları ile de analog veya dijital saat ekranlarını kullanabiliyorsunuz.

SmartWatch kontrolü ve uygulama yükleme için bir Android uygulaması kullanmanız gerekiyor. Sony'nin SmartWatch için sunduğu yeni güncellemeler de bu uygulama yoluyla aktarılıyor.

Firmanın son güncellemesi 6 yeni saat teması sunuyor. Bu temalar ise kendi içerisinde enerji tasarrufu, ekrana vurarak uykudan uyanma, bileği sallayarak uykudan uyanma, ekranı sürükleyerek uykudan uyanma gibi fonksiyonlar sunuyor.

Ayrıca mesaj, tweet ve duvar güncellemeleri artık ekranda önizleme şeklinde de görülebiliyor. SmartWatch için geliştirilen 200 uygulama için daha kolay arama ve kategorize etme imkanı da yeni güncelleme içerisinde yer alıyor. Güncellemeyi cihazınıza kurduktan sonra saatiniz de otomatik olarak güncellenecek.


http://blogs.sonymobile.com/2013/03/19/smartwatch-new-sony-software-update-200-apps-and-more/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Galaxy S IV, Sony Xperia L ve SP, Akıllı cihazlarda 4k video kaydı ve dahası... 6 yıl AMD FX-4100 video inceleme "Ekonomik Bulldozer testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim