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Sony Smartwatch 2, DSC-QX10 harici lens ve SBH52 Bluetooth kulaklık ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
3,2b
1
33
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Smartwatch 2, DSC-QX10 harici lens ve SBH52 Bluetooth kulaklık ülkemizde satışa sunuldu
Sony'nin Xperia akıllı telefon ve tabletleri haricinde aksesuar alanında da oldukça iddialı olan üç yeni ürünü ülkemizde satışa sunuldu. Bunlar Smartwatch 2 akıllı saati, DSC-QX10 harici lens ve SBH52 Bluetooth kulaklık şeklinde sıralanıyor.

Ürünlerin özelliklerine kısaca değinecek olursak Smartwatch 2, firmanın ikinci nesil akıllı saati. 1.6 inçlik ekranında 220x176 piksel çözünürlük sunan cihaz alüminyum gövdesi ile suya ve toza karşı dayanıklı. Bluetooth 3.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz cevapsız çağrı, SMS, e-mail gibi bildirimleri telefonun ekranına bakmadan saat üstünden takip etmesini sağlıyor.

Android 4.0 işletim sistemi ile Google Play mağazasında 200'den fazla uygulama kullanıcıları bekliyor. Ürün NFC yoluyla kolayca eşleşme yapabiliyor. Ürünün bataryası ise 4 güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Ürünün fiyatı 499TL.
Sony Smartwatch 2, DSC-QX10 harici lens ve SBH52 Bluetooth kulaklık ülkemizde satışa sunuldu
 

DSC-QX10 harici lens aparatı ise kablosuz olarak akıllı telefonunuza bağlanan ve kompakt bir bas-çek fotoğraf makinesi görevi gören bir aksesuar. Entegre kaidesi ile akıllı telefonunuza takılabilen aksesuar, 18MP çözünürlükte Exmor CMOS yığın sensörü ve BIONZ görüntü işlemcisi barındırıyor. 10x optik zoom sunan ürün 30 kare/saniyeye kadar HD video kaydı yapabiliyor. WiFi üzerinden akıllı telefonlara bağlanan ürün NFC ile de kolayca eşleşiyor. Aksesuarın fiyatı 599TL.
Sony Smartwatch 2, DSC-QX10 harici lens ve SBH52 Bluetooth kulaklık ülkemizde satışa sunuldu
 

SBH52 ise Xperia Z Ultra ile birlikte tanıtılan ve dahili ahizeye sahip kablosuz kulaklık modeli. Bluetooth 3.0 üzerinden bağlanan cihaz NFC ile eşleşme yapabiliyor. İsterseniz kulağınıza götürerek aramaları cevaplayabilir isterseniz de harici kulaklık kullanabilirsiniz. Ürünün OLED ekranında ise gelen aramalar ve mesajlar okunabiliyor, akıllı telefondaki müzikçalar kontrol edilebiliyor veya dahili FM radyosu kullanılabiliyor. Ürünün satış fiyatı ise 299TL.

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numberten_ank 5 yıl en beğenilen
Yaw arkadaş ben sony center'da çalışıyorum
bu ürünler bize geleli 1 ay oldu ve geldikleri gün saat ve kulaklık tükendi.
qx10 halen stoklarda mevcut.
saattin fiyatına 499 tl yazılmış ama bi 399 tl'ye sattık ve helan fiyatı aynı
qx10 599tl, sbh52 ise 250 idi ama fiyatı arttı biraz şu anda 280 lira oldu.
diyecem o ki bize geleli 1 ay olan ürün teknoloji sitelerinde ülkemizde satılmaya başladı şeklinde.... oysa ürün 1 ay önce geldi ve bitti....
Yaw arkadaş ben sony center'da çalışıyorumbu ürünler bize geleli 1 ay oldu ve geldikleri gün saat ve kulaklık tükendi.qx10 halen stoklarda mevcut....
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1 Yanıt Yanıtla +11
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senersongur 5 yıl
100 TL civariysa saat alinip denenebilir.
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ulmel 5 yıl
ajan simit
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hem tasarım hem batarya perfonmas olarak en iyi akıllı saat fyat düşerse saat takmayı sevmedğim halde alırım
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ihsando77 5 yıl
SONY lens ve saat tam alıp oynayıp bir kenara atmalık oyuncaklar.Özelliklede lens.Bunu makina takacaksın , ayarlarını yapacaksın sonrada fotoğraf çekeceksin.Bu ne yaa?Millet fotoğraf makinesinin kaç sn yede açılıp hazır hale geldiğini konuşurken bu tam Ölme eşşeğim ölme olmuş..600ün üzerine 400 koy git 50x zoom yapan sony slr like kamera al...telefonun iyi çekmiyorsa gider compact bir şey alırsın olur biter.Dedimya al, oyna, sonra kenara koy..
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seven44 5 yıl
bir hafta pil suresi gercekten cok iyi
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numberten_ank 5 yıl en beğenilen
Yaw arkadaş ben sony center'da çalışıyorum
bu ürünler bize geleli 1 ay oldu ve geldikleri gün saat ve kulaklık tükendi.
qx10 halen stoklarda mevcut.
saattin fiyatına 499 tl yazılmış ama bi 399 tl'ye sattık ve helan fiyatı aynı
qx10 599tl, sbh52 ise 250 idi ama fiyatı arttı biraz şu anda 280 lira oldu.
diyecem o ki bize geleli 1 ay olan ürün teknoloji sitelerinde ülkemizde satılmaya başladı şeklinde.... oysa ürün 1 ay önce geldi ve bitti....
1 Yanıt Yanıtla +11
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AhmetSelçuk 5 yıl numberten_ank
Merhaba, jangi mağazadasınız.
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onur01651 5 yıl
SBH52 150 civarı olduğu an alırım, ikinci el bile alırım :D
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farazicosmos 5 yıl
sony saatte başarılı olmuş samsung bence başarısız hem çok iri bir saat hemde kordon tasarımı iğrenç olmuş takıpta kullanılabilecek bir saat değil hemde sarjı bitiyor kısa sürede
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farazicosmos 5 yıl
DSC-QX10 599 tl denmiş ama ben geçen hafta bir avm de sony dükkanının içinde 899 tl fiyat etiketiyle görmüştüm ürünü neyse samsung mobile mağzasında da ürünlerin teknosaya kıyasla 100 tl civarı daha pahalı olduğuna şahit oldum ki 8 ay önce türkiyede en ucuza samsung cihaz satan yerdi kullandığım s4 ü de samsungdan almıştım ama anneme telefon almaya gelince samsung sınıfta kaldı birde içerdeki kişi dalga geçti teknosadan alma garanti kvk birde samsung türkiye gibi ben almadan giderken gel 12 taksit taksit erteletmede yapalım felan dedi tam bir dalga geçme yöntemiydi bence bu ilgisizlikte teknosada vardı ama olsun
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JrMaster 5 yıl
kulaklık harici çok pahalı kulaklıkta pahalı :)
ama diğer kulaklıklar alınır altarnetif olarak sonynin bir kaç ürünü daha var onlara bakılabilir.
fm radio olmasıda cep telefonundan kurtarıyor insani çok iyi bir durum
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Bradley Cooper 5 yıl
biraz beklememiz lazım. GEAR da tam anlamıyla satılırsa rekabet işimize yarar.
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El_domingo 5 yıl
SBH52 244 TL DEN BULUNABİLİYOR AMA AZ ADETLE ADAMLAR GETIRIP SATIYOLAR...
CUMARTESI SABAHI stoklarına girmişti işi aksama bıraktım sonuc ellerinde kalmamıs...:( morfare.com/...
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