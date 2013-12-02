Sony Smartwatch 2, DSC-QX10 harici lens ve SBH52 Bluetooth kulaklık ülkemizde satışa sunuldu





Sony'nin Xperia akıllı telefon ve tabletleri haricinde aksesuar alanında da oldukça iddialı olan üç yeni ürünü ülkemizde satışa sunuldu. Bunlar Smartwatch 2 akıllı saati, DSC-QX10 harici lens ve SBH52 Bluetooth kulaklık şeklinde sıralanıyor.





Ürünlerin özelliklerine kısaca değinecek olursak Smartwatch 2, firmanın ikinci nesil akıllı saati. 1.6 inçlik ekranında 220x176 piksel çözünürlük sunan cihaz alüminyum gövdesi ile suya ve toza karşı dayanıklı. Bluetooth 3.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz cevapsız çağrı, SMS, e-mail gibi bildirimleri telefonun ekranına bakmadan saat üstünden takip etmesini sağlıyor.





Android 4.0 işletim sistemi ile Google Play mağazasında 200'den fazla uygulama kullanıcıları bekliyor. Ürün NFC yoluyla kolayca eşleşme yapabiliyor. Ürünün bataryası ise 4 güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Ürünün fiyatı 499TL.





DSC-QX10 harici lens aparatı ise kablosuz olarak akıllı telefonunuza bağlanan ve kompakt bir bas-çek fotoğraf makinesi görevi gören bir aksesuar. Entegre kaidesi ile akıllı telefonunuza takılabilen aksesuar, 18MP çözünürlükte Exmor CMOS yığın sensörü ve BIONZ görüntü işlemcisi barındırıyor. 10x optik zoom sunan ürün 30 kare/saniyeye kadar HD video kaydı yapabiliyor. WiFi üzerinden akıllı telefonlara bağlanan ürün NFC ile de kolayca eşleşiyor. Aksesuarın fiyatı 599TL.





SBH52 ise Xperia Z Ultra ile birlikte tanıtılan ve dahili ahizeye sahip kablosuz kulaklık modeli. Bluetooth 3.0 üzerinden bağlanan cihaz NFC ile eşleşme yapabiliyor. İsterseniz kulağınıza götürerek aramaları cevaplayabilir isterseniz de harici kulaklık kullanabilirsiniz. Ürünün OLED ekranında ise gelen aramalar ve mesajlar okunabiliyor, akıllı telefondaki müzikçalar kontrol edilebiliyor veya dahili FM radyosu kullanılabiliyor. Ürünün satış fiyatı ise 299TL.