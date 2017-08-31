Sony Xperia XA1 Plus tanıtıldı: 5.5 inç 1080p ekran, 3430 mAh batarya

Sony, bugün IFA 2017 fuarında gerçekleştirdiği sunumda üç yeni telefon tanıttı. Orta segmenti boş geçmek istemeyen Sony, iki yeni amiral gemisinin yanında Xperia XA ailesinin son üyesi Xperia XA1 Plus’ı duyurdu.

Xperia XA1 Plus, aynı segmentte bulunan Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ulta modellerinin melezi görünüme ve fiziksel ölçülere sahip. Geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan tasarım çizgileri de aynen korunmuş. Teknik açıdan bakıldığında da büyük yenilikler yerine küçük birkaç değişiklik bulunuyor.

Sony'den Beklenmedik Büyüklükte Pil Kapasitesi

Önceki Xperia XA1 modellerinde olduğu gibi MediaTek Helio P20 mobil platformu, 3 GB RAM ve 23 MP çözünürlüğünde arka kamera paketi bizleri karşılıyor. Yenilik olarak XA1 Plus, Sony standartlarının üstünde bir pil kapasitesiyle bizleri şaşırtıyor. Tam 3430 mAh büyüklüğünde bir pile yer veriliyor. Xperia arayüzünün pil optimizasyon yetenekleri ve düşük çözünürlükteki ekranı sayesinde uzun kullanım süresi vadediyor.

5.5 inç Boyutunda 1080p Ekran

Xperia XA1 Plus’ın ekranı 5.5 inç boyutunda ve 1080p çözünürlüğe sahip. Bu anlamda XA ailenin ortanca üyesi konumuna yerleşiyor. Ailenin diğer üyeleri Xperia XA1’in ekranı 5 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde iken Xperia XA1 Ultra’nın ekranı ise 6 inç boyutunda ve 1080p çözünürlüğünde.

Xperia XA1 Plus’ın 20 Ekim tarihinde satışa sunulması hedefleniyor. 32 GB dahili hafızaya sahip model için 380 dolar fiyat etiketi belirlenmiş. Renk seçenekleri olarak siyah, altın, pembe ve mavi renk seçenekleri bulunacak.

Sony Xperia XA1 Plus Teknik Özellikleri

Ölçüler 155 x 75 x 8.7mm, 190g

Ekran 5.5 inç LCD, 1080p

İşlemci MediaTek Helio P20 Grafik Kartı Mali T-880 MP2

RAM 3 GB Depolama 32GB + microSD kart desteği

Batarya 3430 mAh Arka Kamera 23 MP, 1/2.3" Exmor RS, 24mm sensör büyüklüğü, F2.0 diyafram açıklığı Ön Kamera 8MP, 1/4" Exmor RS, 23mm, F2.0 Yazılım Android Nougat (Oreo'ya yükseltilecek)