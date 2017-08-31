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Sony Xperia XA1 Plus tanıtıldı: 5.5 inç 1080p ekran, 3430 mAh batarya

Sony, orta segmente yönelik yeni telefonu Xperia XA1 Plus'ı tanıttı. Aynı ailede bulunan Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra'nın karışımı olan telefon, büyük bataryası ile dikkat çekiyor. İşte detaylar:
1 yıl
8b
1
17
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony Xperia XA1 Plus tanıtıldı: 5.5 inç 1080p ekran, 3430 mAh batarya

Sony, bugün IFA 2017 fuarında gerçekleştirdiği sunumda üç yeni telefon tanıttı. Orta segmenti boş geçmek istemeyen Sony, iki yeni amiral gemisinin yanında Xperia XA ailesinin son üyesi Xperia XA1 Plus’ı duyurdu.

Xperia XA1 Plus, aynı segmentte bulunan Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ulta modellerinin melezi görünüme ve fiziksel ölçülere sahip. Geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan tasarım çizgileri de aynen korunmuş. Teknik açıdan bakıldığında da büyük yenilikler yerine küçük birkaç değişiklik bulunuyor.

Sony'den Beklenmedik Büyüklükte Pil Kapasitesi

Önceki Xperia XA1 modellerinde olduğu gibi MediaTek Helio P20 mobil platformu, 3 GB RAM ve 23 MP çözünürlüğünde arka kamera paketi bizleri karşılıyor. Yenilik olarak XA1 Plus, Sony standartlarının üstünde bir pil kapasitesiyle bizleri şaşırtıyor. Tam 3430 mAh büyüklüğünde bir pile yer veriliyor. Xperia arayüzünün pil optimizasyon yetenekleri ve düşük çözünürlükteki ekranı sayesinde uzun kullanım süresi vadediyor.

5.5 inç Boyutunda 1080p Ekran

Xperia XA1 Plus’ın ekranı 5.5 inç boyutunda ve 1080p çözünürlüğe sahip. Bu anlamda XA ailenin ortanca üyesi konumuna yerleşiyor. Ailenin diğer üyeleri Xperia XA1’in ekranı 5 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde iken Xperia XA1 Ultra’nın ekranı ise 6 inç boyutunda ve 1080p çözünürlüğünde.


Xperia XA1 Plus’ın 20 Ekim tarihinde satışa sunulması hedefleniyor. 32 GB dahili hafızaya sahip model için 380 dolar fiyat etiketi belirlenmiş. Renk seçenekleri olarak siyah, altın, pembe ve mavi renk seçenekleri bulunacak.

Sony Xperia XA1 Plus Teknik Özellikleri

Ölçüler  155 x 75 x 8.7mm, 190g
Ekran  5.5 inç LCD, 1080p
İşlemci  MediaTek Helio P20
Grafik Kartı  Mali T-880 MP2
RAM  3 GB
Depolama  32GB + microSD kart desteği
Batarya  3430 mAh
Arka Kamera  23 MP, 1/2.3" Exmor RS, 24mm sensör büyüklüğü, F2.0 diyafram açıklığı
Ön Kamera  8MP, 1/4" Exmor RS, 23mm, F2.0
Yazılım  Android Nougat (Oreo'ya yükseltilecek)
 

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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
7 senedir aynı tasarım, müthiş istikrar
Yanıtla +13
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High Sierra 1 yıl
Vay be.
XZ Premium'dan daha büyük pil kapasitesi. XZ1'in durumu da ortada. Sony açık açık diyor. Benden üst seviye alanda beyin yoktur diye. Hala almak için çabalayan varsa güle güle kullanın.
XZ1 de ayrı rezalet zaten onun konusuna içimi dökmek istiyorum şu anda.
Vay be.XZ Premium'dan daha büyük pil kapasitesi. XZ1'in durumu da ortada. Sony açık açık diyor. Benden üst seviye alanda beyin yoktur diye. Hala almak için...
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DH Misafiri 2 ay
Almayanı pişman eden bir cihaz oldu sonynin sağlam tasarımını beğeniyorum donanımda canavar oldu asgari 5 sene götürür olmuş.parlak hdr ekran fişek gibi işlemci sony yazılımı ve üst düzey donanımla almayanı pişman etti teşekkürler sony
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kadirirdem 1 yıl
Bu tasarımlardan kurtulmadığı sürece zor kirvem zor...
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Marrusia 1 yıl
Kimse alinmasin ama sony samsungtan beter be cer cople doldurdu piyasayi.Yilda binbesyuz tane amiral gemisi cikariyorlar hepsi ayni....
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Node 1 yıl
Fiyatı da xa1 ile xa1 ultra'nın ortasında mı olur?
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V4LKyR 1 yıl
Yazık SONY çok yazık.
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nightsoldier 1 yıl
Valla ben ozellikleri begendim. Fiyati da idare eder. Bizde 2.000den asagiya gelmeyecektir, ama kisa zamanda ucuzlar. Xa1 ultra 1900den geldi hatta vatan 2.000e satti, su anda 1700 liraya bulmak mumkun. Ve birkac aya daha da ucuzlayacaktir diye dusunuyorum.
Sony su tasarima bir el atsa yeterli. Kasa kalitesi yerinde, donanimi da oturtmaya basladi, simdi sira tasarimda. Bir de stereo hoparlor getirmeli plus ve ultra modellerine.
Hani model sayisini azaltacakti,nokta atis yapacagiz demisti yine bir suru model duyurdu orta segmente ...
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javaprof 1 yıl
kardeşime xa ultra almayı düşünüyorduk bu ne biçim telefon tepsi gibi diyordu xa1 de kötü geliyordu bu telefon 1600 1700 arası gelirse alırıcam kardeşime.
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Kevin Garnett 1 yıl
Bir firma da Moto Z Play-Z2 Play ya da G5 Plus-G5S Plus gibi orta seviye telefon çıkaramayacak mı arkadaş ya? Çıkarın şöyle akıcı arayüzlü, iyi kamerası, bataryası olan ucuz bir telefon. Yok, illa ki güzel telefonu P20 falan koyup pisleteceğiz.
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High Sierra 1 yıl
Vay be.
XZ Premium'dan daha büyük pil kapasitesi. XZ1'in durumu da ortada. Sony açık açık diyor. Benden üst seviye alanda beyin yoktur diye. Hala almak için çabalayan varsa güle güle kullanın.
XZ1 de ayrı rezalet zaten onun konusuna içimi dökmek istiyorum şu anda.
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
7 senedir aynı tasarım, müthiş istikrar
Yanıtla +13
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