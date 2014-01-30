Sony Xperia E1 modeli Mart ayında satışa çıkıyor





Sony'nin uygun fiyatlı Xperia T2 Ultra modelinin yanında tanıttığı ses kalitesi ile dikkat çeken Xperia E1, Mart ayı itibariyle Avrupa ülkelerinde boy göstermeye başlayacak.





4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan Xperia E1, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Ayrıca modelde 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 1750mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.





Cihazda Walkman uygulaması için atanmış bir buton yer alırken 100Db gücündeki hoparlör ile ses kalitesi üst seviyeye çıkarılıyor. ClearAudio+ ve xLoud teknolojileri ile de ses en iyi şekilde dengeleniyor. Sony bu modeliyle Walkman tutkunlarını hedefliyor.





Xperia E1 modelinin Avrupa fiyatı ortalama olarak 190$-250$ bandında seyrediyor. Çift SIM destekli versiyon ise 10$ daha pahalı. Amazon model için ön siparişe başlarken, dağıtım tarihi olarak Mart ayı belirtilmiş.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-E1-could-be-launched-in-the-first-half-of-March_id51908