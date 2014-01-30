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Sony Xperia E1 modeli Mart ayında satışa çıkıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,5b
1
60
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia E1 modeli Mart ayında satışa çıkıyor

Sony'nin uygun fiyatlı Xperia T2 Ultra modelinin yanında tanıttığı ses kalitesi ile dikkat çeken Xperia E1, Mart ayı itibariyle Avrupa ülkelerinde boy göstermeye başlayacak.

4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan Xperia E1, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Ayrıca modelde 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 1750mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.

Cihazda Walkman uygulaması için atanmış bir buton yer alırken 100Db gücündeki hoparlör ile ses kalitesi üst seviyeye çıkarılıyor. ClearAudio+ ve xLoud teknolojileri ile de ses en iyi şekilde dengeleniyor. Sony bu modeliyle Walkman tutkunlarını hedefliyor. 

Xperia E1 modelinin Avrupa fiyatı ortalama olarak 190$-250$ bandında seyrediyor. Çift SIM destekli versiyon ise 10$ daha pahalı. Amazon model için ön siparişe başlarken, dağıtım tarihi olarak Mart ayı belirtilmiş. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-E1-could-be-launched-in-the-first-half-of-March_id51908 Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Editörün mesaj kasma çabaları



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lido 5 yıl
kasma konusunda galaxy ace ye yeni rakip geliyor
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BerkhanBalta 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Htc one 192 desibel 2 hoparlörü ses çipi ebeats audio vs... bu tek hoparlörle 100 db...

Htc one çift hoparlör ile 92 dB 192 dediğin nasadan kalkan uzay gemileri
DH MisafiriHtc one 192 desibel 2 hoparlörü ses çipi ebeats audio vs... bu tek hoparlörle 100 db...Htc one çift hoparlör ile 9...
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DH Misafiri 5 yıl
şu gmd'eyi öven arkadaşlar galipa beyinlerini pRotein tozuylan qeliştiriyolar pıyasaya cıkan her cihazı gmd'eylen kıyaslıyorlar fanboylar xperia E1'dE extra bir ozellik bekLemeyin 1 gb ram'mış ekran cozunurluquymüş qecin bunlari walkman telefoN bu bidE fanyboylar bunyemde nostalji yaşatıyolar gmd'nizle ii qunler size
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Ahlaki Adam 5 yıl
3.2 kamera 512 ram mi kaldı ?
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straie 5 yıl
Gmd ile kiyaslanacak bi telefon degil farkli kategorideler muzik isteyene iyi bi cihaz ayrica one 192 db sesi dogru bulmuyorum one tek iyi oldugu konu kulaklik sesi tabi oda yanindaki dandikle degil 32 ohm karsilayabilecek bi kulaklik olursa yanindaki 16 ohm sesi bozuyor. Bu teli kiyaslayacaksaniz htc desire 200 ile kiyaslayacaksiniz gmd konusunada gelirsek kasadan bordu gorunen bi tele ne kadar guvenebilirsin?? Gmdnin iyi yonu ise farkli romlara kolay uyum saglayip cok guzel bi sekilde kisisellestirilebiliyor olmasi. Fiyat performansta cok cok iyi diyemem ilk cikisi iyiydi ama sayin ...... YAMAN (telpanin sahibidir ismini vermek istemedim) satislari iyi gidince fiyatlari yukseltti bu cihazin 4 gb versiyonunu 530dan aldigim zamani bilirim simdi ise 665 oldu sonuc olarak alinmayacak cihaz diyemem dts sound ile iyi denilecek bi ses veriyor kamera konusunda gmdyi bu iste hatiri sayilir bi firma yaptigi icin saygim var ekran konusunda ise ips oldugu icin enerji tuketimi %18lerde seyrediyor bu amoledlerde 38-43 tftlerde 49-54 arasindadir buda basarili bi pil performansi sunuyor sonuc olarak gmd iyidir ama alan bi cok kisinin gercekten gmdye ihtiyac duyduguna inanmiyorum ekran buyuklugu ve 4 cekirdekli islemci akil celiyor her konuda ortalama oldugu icin hicbir ihtiyaca tam anlamiyla cevap veremiyor her konuya cevap vermek isteyen modellerle kiyaslandiginda buyuk firmalara kafa tutabilir.
Onemli:yazdiklarimla fikirlerine karsi oldugum kisilerden ozur dilerim bunlar %100 dogru demiyorum sadece tecrubelerimle yardimci olmak istedim umarim sohbetinize bi katkim olur.
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Teknode 5 yıl
adam sanki zorla satiyor ne ilginc adamlar var. ona bakarsan 7 yasinda cocuga tablet alinmaz ben gittim 200 liraya polypad aldim yegenime . ben olsam o tabletle kanser olurdum ama oyun oynuyor cok da sevdi . bu mantiksizligi anlamiyorum yani. sen ben donanima onem veririz ama etrafimda o kadar adam var ki guncelleme nedir umrunda degil. ya da performans nedir ram nedir islemci nedir ayarlarda kasiyor mu menu gecisupi nasil alakasi yok. :)
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Kefalci 5 yıl
Ya gidip karşılaştırdığınız telefonlara bak!Adı üstünde alt seviye.Bu telefonun hitap ettiği kitle Whatsapp'sız facebook'suz yaşayamayan ergen kızlar ya da ucuz telefon arayanlar.
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Kefalci 5 yıl
Ya gidip karşılaştırdığınız telefonlara bak!Adı üstünde alt seviye.Bu telefonun hitap ettiği kitle Whatsapp'sız facebook'suz yaşayamayan ergen kızlar ya da ucuz telefon arayanlar.
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Kefalci 5 yıl
Ya gidip karşılaştırdığınız telefonlara bak!Adı üstünde alt seviye.Bu telefonun hitap ettiği kitle Whatsapp'sız facebook'suz yaşayamayan ergen kızlar ya da ucuz telefon arayanlar.
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antonidas 5 yıl
512 mb ram yetersiz.
android 4.3'ün 512 mb ramli telefonda çalışması ilginç.
Demek ki galaxy s2 denilen telefon 4.3'de kaldırır, 4.4'de kaldırır.
Aslında 2.3.6 veya 4.1'de kalmış bir çok telefon 4.3 kaldırırmış.
Galaxy nexus denilen alet de 4.3 ve 4.4 kaldıracak seviyedeymiş.
Bu androidden çok soğudum.
Başka bir yere de gidemiyorum.
Apple'a gitsem adamlar elinde kazık bekliyor.
wp'a gitsem daha oturmuş bir sistem değil.
Bb os 10 güzel ama uygulama ve telefon yok.
jolla'nın adam olmasına 2 yıl var.
Tizen zaten bir android klonu.
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interestedintech33 5 yıl
5 dakikada bir telefonun ramini temizleyen adamlar gelmiş burada ram muhabbeti yapıyor. Telefonu alıp eline inceledin mi? Nasıl çalıştığını gördün mü de bu kadar laf ediyorsun? Dolarsa arka plandaki uygulamaları siler yine çalıştırır. sen ne yapacaksın rami? Ramden bir cacık olsa Samsungun telefonlarının uçması lazım ama öyle olmuyor işte. Ses kalitesi, malzeme kalitesi, tasarımı gayet iyi. Sanki herkes oyun oynayacak telefonda. 256 mb ramli telefon bile cyanogen mod kurunca adam oluyor . Bir de sanarsın telefon üst model. Giriş telefonu işte daha ne bekliyorsun? Artı çalışmayacak bir şey olsa 4.4 ile 52 ram desteği olmazdı.
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aydin60 5 yıl
bu cihaz 4.4.2 güncellemesi alacak. o zaman 512 ram zaten sorun olmayacak. Demekki kafaları kasmaya gerek yok. Bu cihaz zaten giriş seviyesi WALKMAN telefon, isteyen alır isteyen almaz.

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