Sony Xperia S için Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesi dağıtılmaya başladı





Sony, Android işletim sistemli ilk akıllı telefonu Xperia S için söz verdiği gibi son versiyon güncellemesini dağıtmaya başladı. Yazılıma Ice Cream Sandwich'in en güncel sürümü olan Android 4.0.4 ve bazı yeni medya uygulamaları eşlik ediyor.

Kilit ekranı yeni özelliklerle donatılmış, ana ekran araçları (Widget) boyutlandırılabilir hale gelmiş, mobil veri tüketimini kontrol edebilmeniz için Ayarlar menüsüne yeni bir bölüm eklenmiş ve daha iyi bir çoklu görev deneyimi için Home butonuna bastığınızda açılan en son kullanılan uygulamalar ekranı, yeniden tasarlanmış.

Xperia S için Ice Cream Sandwich güncellemesinde yer alacak olan yeni WALKMAN, Album ve Movies uygulamaları, çoklu medya hususunda aletinizin elini güçlendirecek. Walkman; Sony'nin ses teknolojilerini, sosyal yenilikleri beraberinde getiren yeni müzik oynatıcınız olacak. Album; fotoğraf ve video araması gerçekleştirebileceğiniz oldukça hızlı bir diğer medya uygulaması olarak güncelleme sonrası cihazınıza yüklenecek. Movies ise; yüksek kalite ses ve görüntüye sahip filmler izleyebilmenizi, bunu yaparken film hakkında birçok ek bilgiye kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak.

Tüm bu yöntemleri denediniz ve Android 4.0.4 güncellemesine erişemediyseniz henüz telefonunuzun sahip olduğu yazılımın bölgesi için dağıtım başlamamış demektir. Bölgesel dağıtım hakkında bilgi almak için buradaki sayfaya göz atın. SI numaralarına göre dağıtım yapılmaktadır. Cihazınızın arka kapağını çıkardığınızda ortaya çıkan etiketin üzerinden bu numaraya ulaşabilirsiniz.

Xperia S'te hissedilir düzeyde performans ve pil ömrü artışı sağlaması beklenen Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesini yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer cihazınızı yükselttikten sonra stabilite kaybı yaşadıysanız telefonu fabrika ayarlarına alın.

http://blogs.sonymobile.com/products/2012/06/21/latest-software-upgrade-rollout-starts-for-xperia-s-introducing-new-media-applications-and-uplift-to-android-4-0-4-ice-cream-sandwich/