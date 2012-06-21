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Sony Xperia S için Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesi dağıtılmaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
27,4b
1
99
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony, Android işletim sistemli ilk akıllı telefonu Xperia S için söz verdiği gibi son versiyon güncellemesini dağıtmaya başladı. Yazılıma Ice Cream Sandwich'in en güncel sürümü olan Android 4.0.4 ve bazı yeni medya uygulamaları eşlik ediyor.
Kilit ekranı yeni özelliklerle donatılmış, ana ekran araçları (Widget) boyutlandırılabilir hale gelmiş, mobil veri tüketimini kontrol edebilmeniz için Ayarlar menüsüne yeni bir bölüm eklenmiş ve daha iyi bir çoklu görev deneyimi için Home butonuna bastığınızda açılan en son kullanılan uygulamalar ekranı, yeniden tasarlanmış.
Xperia S için Ice Cream Sandwich güncellemesinde yer alacak olan yeni WALKMAN, Album ve Movies uygulamaları, çoklu medya hususunda aletinizin elini güçlendirecek. Walkman; Sony'nin ses teknolojilerini, sosyal yenilikleri beraberinde getiren yeni müzik oynatıcınız olacak. Album; fotoğraf ve video araması gerçekleştirebileceğiniz oldukça hızlı bir diğer medya uygulaması olarak güncelleme sonrası cihazınıza yüklenecek. Movies ise; yüksek kalite ses ve görüntüye sahip filmler izleyebilmenizi, bunu yaparken film hakkında birçok ek bilgiye kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak.
Kullanıcıların bilgisayarlarından Sony Update ServicePC Companion veya Mac için Bridge programlarıyla erişebileceği yazılım paketi yaklaşık 200MB boyutunda. Güncelleme, cihazlara OTA yoluyla da ulaşacak. Telefonunuz internete bağlıyken gelen yükseltme uyarısını kabul ederek son sürümü kurabilirsiniz. Yazılımı güncellemek için bir diğer yöntem olan Sony'nin buradaki internet tabanlı aracını deneyebilirsiniz.
Tüm bu yöntemleri denediniz ve Android 4.0.4 güncellemesine erişemediyseniz henüz telefonunuzun sahip olduğu yazılımın bölgesi için dağıtım başlamamış demektir. Bölgesel dağıtım hakkında bilgi almak için buradaki sayfaya göz atın. SI numaralarına göre dağıtım yapılmaktadır. Cihazınızın arka kapağını çıkardığınızda ortaya çıkan etiketin üzerinden bu numaraya ulaşabilirsiniz.
Xperia S'te hissedilir düzeyde performans ve pil ömrü artışı sağlaması beklenen Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesini yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer cihazınızı yükselttikten sonra stabilite kaybı yaşadıysanız telefonu fabrika ayarlarına alın.  





http://blogs.sonymobile.com/products/2012/06/21/latest-software-upgrade-rollout-starts-for-xperia-s-introducing-new-media-applications-and-uplift-to-android-4-0-4-ice-cream-sandwich/ Yorum Yaz
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 5 yıl
OqCe
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Kuchiki 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
OqCe

Amac ne hocam o yazida
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DH Misafiri 6 yıl
sa arkadaslar bu android 4.0.4 ü güncelledim . ama albüm kısmı acılmıyor . ne yapacagımı da bılmıyorum . telefon sony x perıa p lt22i . bilgisi olan varsa e posta atabılır . simdiden tsk edrm .
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simsiyah1978 6 yıl
Dün telefonla oynarken cok yavasladıgını farkettim ve tüm verileri ve programları temizledim.tekrar açıldıgında 4.1.2 İle acıldı.

4.1.2 kullanımı daha kolay kitlenme sorunu da simdilik yok gibi,bataryada daha fazla gidiyor
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DH Misafiri 6 yıl
Xpreia s e program indiriyorum ama hiçbirini açmadı neden bana yardımcı olırmusunuz
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba. xperia arc s kullanıcsıyım Telde 4.0.3 yüklü ancak bir türlü 4.0.4 yükleyemiyorum . yardımlarınızı rica ederim. :) kenangoksu@gmail.com adresime de mail atabilirsiniz.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar 2 haftalık cihazımı şarj suresi çok kısa diye servise yolladım.Servise yollamadan önce 8-10 saat sarj gidiyordu serviste yazılım güncellemesi yapıldı bu defa 12 saat sarj gidiyor bu normal mi?Servisteki arkadaşta xperia s kullanıcısı ve 2.günün sonuna gelmiş tek şarjla acaba bizim cihazda mı bi sıkıntı var?Lütfen xperia s kullanan arkadaşlar sarj sürelerini yazabilir mi?
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DH Misafiri 7 yıl
güncelleme yaparken her şey tamam ama telefonu görmüyor pc telefonda bi ayarı mı değiştirmeliyim yardımcı olur musunuz ?
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fearuq 7 yıl
telefonu alalalı bir hafta olmadı daha dün ics ye geçtim pili daha fazla gitti öle bi stabil sorun görmedim şimdiye kadar normal çalışıyor ama hafif hafif kasmalar mevcut. kesinlikle önerririm..
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BERK BEY 7 yıl
Sandivic yazisini gorunce yemek zannettim
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba,
Sony Xperia S telefonuma son güncelleme geldi bende yaptım. (android 4.0.4) daha önce sorunsuz şekilde çalışan telefonum güncellemeden sonra çalışmaz oldu.
1- Arayan kişiler bana ulaşamıyor.
2- Telefon kapalı alanda hiç çekmiyor(hat yok)
3- hat olduğu zamanlarda 3G hiç görmüyor. her zaman E de duruyor.
4- Hat olmadığı zamanlarda ve hat olduğu zamanlarda internet problemi yaşıyorum.
2 kez sevise gitti sistem yüklemesi yaptık diyorlar fakat telefonda hiç değişiklik yok. ( 1. serviste 7 gün kaldı, 2. serviste 14 gün kaldı)
Artık telefonu servise vermek istemiyorum değişim istedim değiştirmiyorlar bu konuda bana yardımcı olurmusunuz lütfen.
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SerÇel 7 yıl
Arkadaşlar bu 4.0.4 güncellemesi bana hala gelmedi 4.0.3'e güncel diyor hala seus ilede denedim pc companion ilede denedim yok malesef, telefonum xpreia arc s
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DH Misafiri 7 yıl
Ya ben şimdi Xperia S'imi güncellemeli miyim güncellememeli miyim? :)
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mysonyxperiaS 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ya ben şimdi Xperia S'imi güncellemeli miyim güncellememeli miyim? :)

kesinlikle güncellemelisin...Bi kere arayüz daha kullanışlı ve pratik oluyor...benim telefonumun sanki pil ömrü bi parça arttı gibi
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