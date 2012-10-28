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Sony Xperia Tablet S, Kasım ayının ortalarında tekrar satışa sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Birkaç hafta önce satışı durdurulan Xperia markalı ilk tablet bilgisayarın hayranlarını sevindirecek yeni bir bilgilendirme geldi. Sony Japonya'nın son duyurusuna göre; Xperia Tablet S'yi Kasım ayının ortalarından itibaren başta firmanın kendi ülkesi olmak üzere çeşitli bölgelerden satın almak mümkün olacak. IPX4 seviyesinde su geçirmezlik sertifikasına sahip cihazın ekranı ve arka kısmı arasındaki küçük boşluk sebebiyle su sızdırmasına yol açabilecek bir üretim hatası olduğu tespit edilmiş ve piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay sonra satışı durdurulmuştu.
Tokyo merkezli teknoloji devi, hatanın tespit edilmesinin ardından kısa süre içerisinde satışı durdurmuş olsa da bu zaman diliminde 100,000 tabletin dağıtımı gerçekleştirilmiş. Müşterilerine ücretsiz tamir ve ürünlerinin hatalı olup olmadığına dair kontrol hizmeti sağlayacağını açıklayan Sony, henüz dağıtılmamış veya satışa sunulmamış ürünlerinde gerekli düzenlemeleri yaparak önümüzdeki ay tekrar amiral gemi tabletini tüketicilerle buluşturmayı planlıyor.
9.4 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel LED aydınlatmalı LCD ekran, Sony Mobile BRAVIA Engine, 1.3GHz hızında dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 16/32/64GB dahili hafıza, 8MP arka, 1MP ön kamera, Bluetooth 3.0, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, 32GB'a kadar SD kart slotu, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 6,000 mAh pilin eşlik ettiği 8.8mm kalınlık ve 570 gram ağırlığındaki Sony Xperia Tablet S, önceki nesil Tablet S modeline oranla çok daha ince dizayn edilmiş, Xperia markasıyla çıkışını yaparak üreticisinin tablet sektöründeki yeni umudu olmuştu. 

http://www.sony.jp/tablet/info2/20121005.html Yorum Yaz
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Zuko 7 yıl en beğenilen mansurmarsak
mansurmarsak
Geçti Bolu nun pazarı ...

Bolu değil o, Bor.
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erenberkay 7 yıl
cihazın satışı Türkiye'de hiç durmadı. Kimse uyarılmadı. Bizim Türk tabletlere bişi olmaz mantığı sanırım..
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Provisional 7 yıl
Xperia Tablet S'in şuanda en iyi Android Tablet olduğu aşikar. Eğer Windows 8 tabletlerini veya hibritlerini pahalı buluyorsanız alınabilecek en iyi tablet.-Ki 2000 lira seviyesinde onlar- iPad'i Apple en son konferansında öldürdü zaten iPad de neymiş? Böyle her 4 ayda bir güncellemeye devam ederse yakında Tim Cook bile son versiyonunu kullanamayacak.
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nurettinaz 7 yıl
Özellikler güncellenmeden mi sunulacak?
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memolika 7 yıl
Hypnotica
memolika
Hypnotica
memolika
mansurmarsakGeçti Bolu nun pazarı ...
Öyle diyorsunuz ama sony xperia serisi telefon kullanıcıları,bir tablet almak isterse alacağı ilk tablet xperia s tablet olur.
Ben xperia neo kullanıyorum ama uzun süredir kullandıgımdan mıdır nedir timescape arayuzunden cok sıkıldım. Tablet alacak olsam ipad 2 falan dusunurum heralde.
İşte burada Androidin güçlü yanlarından biri ortaya çıkıyor android marketten sayısız arayüzü indirebilirsiniz.Örnek:Go Launcher EX
ics yi zor çalıştıran bir telefona birde go launcher yüklemek asrın hatası olur.

Asrın hatası mı olur ben Turkcell t10'uma yüklediğimde bile performans farkı gözle görülür seviyededi.Xperia neo yuda deneme fırsatım oldu dediğiniz kadar ağır bir telefon değil bence.
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blackosmanco 7 yıl
bence süper
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Hypnotica 7 yıl
memolika
Hypnotica
memolika
mansurmarsakGeçti Bolu nun pazarı ...
Öyle diyorsunuz ama sony xperia serisi telefon kullanıcıları,bir tablet almak isterse alacağı ilk tablet xperia s tablet olur.
Ben xperia neo kullanıyorum ama uzun süredir kullandıgımdan mıdır nedir timescape arayuzunden cok sıkıldım. Tablet alacak olsam ipad 2 falan dusunurum heralde.
İşte burada Androidin güçlü yanlarından biri ortaya çıkıyor android marketten sayısız arayüzü indirebilirsiniz.Örnek:Go Launcher EX

ics yi zor çalıştıran bir telefona birde go launcher yüklemek asrın hatası olur.
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Tora 7 yıl
mansurmarsak
Geçti Bolu nun pazarı ...

"Bor'un pazarı" doğrusu.
Sadece düzeltmek istedim, farklı bi amacım yok
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Bukalemun 7 yıl
kaç TL ye çıktı , şuanda kaç TL , gerisi hikaye . Motorola xoom ne oldu ise bununda durumu aynı. DUA etsinlerde NEXUS 7" in TR a girişi mümkün olmadı da satılıyorlar. İPAD2 / İPAD 3 / İPAD 4 ve MİNİ İPAD ile şansı çok zor.
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cengizhan1903 7 yıl
Sony gözümde git gide düşüyor nedense..
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memolika 7 yıl
Hypnotica
memolika
mansurmarsakGeçti Bolu nun pazarı ...
Öyle diyorsunuz ama sony xperia serisi telefon kullanıcıları,bir tablet almak isterse alacağı ilk tablet xperia s tablet olur.
Ben xperia neo kullanıyorum ama uzun süredir kullandıgımdan mıdır nedir timescape arayuzunden cok sıkıldım. Tablet alacak olsam ipad 2 falan dusunurum heralde.

İşte burada Androidin güçlü yanlarından biri ortaya çıkıyor android marketten sayısız arayüzü indirebilirsiniz.
Örnek:Go Launcher EX
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Hypnotica 7 yıl
memolika
mansurmarsakGeçti Bolu nun pazarı ...
Öyle diyorsunuz ama sony xperia serisi telefon kullanıcıları,bir tablet almak isterse alacağı ilk tablet xperia s tablet olur.

Ben xperia neo kullanıyorum ama uzun süredir kullandıgımdan mıdır nedir timescape arayuzunden cok sıkıldım. Tablet alacak olsam ipad 2 falan dusunurum heralde.
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cagataykoroglu 7 yıl
Win 8 arifesinde biraz beklemek lazım.
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