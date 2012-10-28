Sony Xperia Tablet S, Kasım ayının ortalarında tekrar satışa sunulacak

Birkaç hafta önce satışı durdurulan Xperia markalı ilk tablet bilgisayarın hayranlarını sevindirecek yeni bir bilgilendirme geldi. Sony Japonya'nın son duyurusuna göre; Xperia Tablet S'yi Kasım ayının ortalarından itibaren başta firmanın kendi ülkesi olmak üzere çeşitli bölgelerden satın almak mümkün olacak. IPX4 seviyesinde su geçirmezlik sertifikasına sahip cihazın ekranı ve arka kısmı arasındaki küçük boşluk sebebiyle su sızdırmasına yol açabilecek bir üretim hatası olduğu tespit edilmiş ve piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay sonra satışı durdurulmuştu.

Tokyo merkezli teknoloji devi, hatanın tespit edilmesinin ardından kısa süre içerisinde satışı durdurmuş olsa da bu zaman diliminde 100,000 tabletin dağıtımı gerçekleştirilmiş. Müşterilerine ücretsiz tamir ve ürünlerinin hatalı olup olmadığına dair kontrol hizmeti sağlayacağını açıklayan Sony, henüz dağıtılmamış veya satışa sunulmamış ürünlerinde gerekli düzenlemeleri yaparak önümüzdeki ay tekrar amiral gemi tabletini tüketicilerle buluşturmayı planlıyor.

9.4 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel LED aydınlatmalı LCD ekran, Sony Mobile BRAVIA Engine, 1.3GHz hızında dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 16/32/64GB dahili hafıza, 8MP arka, 1MP ön kamera, Bluetooth 3.0, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, 32GB'a kadar SD kart slotu, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 6,000 mAh pilin eşlik ettiği 8.8mm kalınlık ve 570 gram ağırlığındaki Sony Xperia Tablet S, önceki nesil Tablet S modeline oranla çok daha ince dizayn edilmiş, Xperia markasıyla çıkışını yaparak üreticisinin tablet sektöründeki yeni umudu olmuştu.

http://www.sony.jp/tablet/info2/20121005.html