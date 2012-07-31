Sony Xperia Tablet ortaya çıktı





Sony'nin kısa süre önce FCC tarafından onaylanan Tablet S'in devamı niteliğindeki yeni tablet bilgisayarı internete sızdı. "Xperia Tablet" olarak adlandırılan cihaza, çok daha iyi bir donanım ve inceltilmiş bir tasarım eşlik ediyor.

9.4 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel ekran, 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, Ice Cream Sandwich ya da Jelly Bean işletim sistemi versiyonu, 3G iletişim teknolojisi, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, 16/32/64 GB dahili hafıza, 8MP arka, 1MP ön kamera, S/A-GPS ve 6000mAh pile sahip olan alüminyum kasalı, su sıçramalarına karşı dayanıklı ikinci nesil S tablet, 241.2 x 174.3 x 8.8mm ölçülerinde ve 570 gram ağırlığında.

Katlanmış dergiden esinlenilerek oluşturulan dizaynı devam ettirmeye karar veren Sony, önceki modelde 20.6mm olan en kalın noktayı yeni cihazında %42 incelterek 11.85mm'ye kadar düşürmüş. Üstelik pil miktarını 1000mAh arttırarak 10 saat Wi-Fi ile internette dolaşabilmeyi mümkün hale getirmiş. NVIDIA Tegra 3 çipset, PlayStation sertifikası, Music Unlimited, Video Unlimited gibi servisler sayesinde aygıtın kullanıcıları, eğlence hususunda çok sayıda içeriğe rahatlıkla erişebilecek.

Tableti tamamen kaplayan bir kılıf geliştiren Japon üretici, hem klavye hem de masa standı olarak kullanılabilen çok yönlü bir çözüm ortaya koymuş. 99.99$'dan satılacak bu kılıfın klavyesiz versiyonu yeşil, gri, mavi, pembe ve kırmızı renk seçenekleriyle 59.99$ fiyat etiketiyle gelecek. Slayt görüntülerinde sergilenen kızak şeklindeki aksesuar 39.99$, masaüstü stand 99.99$, LCD ekran koruyucu 19.99$, HDMI adaptörü 29.99$, hoparlörlü stand 119.99$ ve USB Host (OTG) kablosu 19.99$'dan listelenmiş.

16GB hafızalı Xperia Tablet 449.99 dolar, 32GB'lık 549.99 dolar ve 64GB'lık ise; 649.99 dolardan 2012 üçüncü çeyreğinin sonunda veyahut dördüncü çeyreğin başlarında tüketicinin beğenisine sunulacak. Cihazın sadece Wi-Fi özellikli versiyonlarının 399$'dan başlaması bekleniyor.

29 Ağustos'ta IFA 2012 öncesi düzenleyeceği bir basın etkinliğinde yeni Xperia ürün portföyünü sergileyecek olan Sony, muhtemelen Xperia Tablet modelini de Berlin'de resmen tanıtacak.

http://www.mobiflip.de/sony-xperia-tablet-weitere-details-zum-sgpt1211/