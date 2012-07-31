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Sony Xperia Tablet ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,6b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony Xperia Tablet ortaya çıktı
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Sony'nin kısa süre önce FCC tarafından onaylanan Tablet S'in devamı niteliğindeki yeni tablet bilgisayarı internete sızdı. "Xperia Tablet" olarak adlandırılan cihaza, çok daha iyi bir donanım ve inceltilmiş bir tasarım eşlik ediyor.
9.4 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel ekran, 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, Ice Cream Sandwich ya da Jelly Bean işletim sistemi versiyonu, 3G iletişim teknolojisi, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, 16/32/64 GB dahili hafıza, 8MP arka, 1MP ön kamera, S/A-GPS ve 6000mAh pile sahip olan alüminyum kasalı, su sıçramalarına karşı dayanıklı ikinci nesil S tablet, 241.2 x 174.3 x 8.8mm ölçülerinde ve 570 gram ağırlığında.
Katlanmış dergiden esinlenilerek oluşturulan dizaynı devam ettirmeye karar veren Sony, önceki modelde 20.6mm olan en kalın noktayı yeni cihazında %42 incelterek 11.85mm'ye kadar düşürmüş. Üstelik pil miktarını 1000mAh arttırarak 10 saat Wi-Fi ile internette dolaşabilmeyi mümkün hale getirmiş. NVIDIA Tegra 3 çipset, PlayStation sertifikası, Music Unlimited, Video Unlimited gibi servisler sayesinde aygıtın kullanıcıları, eğlence hususunda çok sayıda içeriğe rahatlıkla erişebilecek.
Tableti tamamen kaplayan bir kılıf geliştiren Japon üretici, hem klavye hem de masa standı olarak kullanılabilen çok yönlü bir çözüm ortaya koymuş. 99.99$'dan satılacak bu kılıfın klavyesiz versiyonu yeşil, gri, mavi, pembe ve kırmızı renk seçenekleriyle 59.99$ fiyat etiketiyle gelecek. Slayt görüntülerinde sergilenen kızak şeklindeki aksesuar 39.99$, masaüstü stand 99.99$, LCD ekran koruyucu 19.99$, HDMI adaptörü 29.99$, hoparlörlü stand 119.99$ ve USB Host (OTG) kablosu 19.99$'dan listelenmiş.
16GB hafızalı Xperia Tablet 449.99 dolar, 32GB'lık 549.99 dolar ve 64GB'lık ise; 649.99 dolardan 2012 üçüncü çeyreğinin sonunda veyahut dördüncü çeyreğin başlarında tüketicinin beğenisine sunulacak. Cihazın sadece Wi-Fi özellikli versiyonlarının 399$'dan başlaması bekleniyor.
29 Ağustos'ta IFA 2012 öncesi düzenleyeceği bir basın etkinliğinde yeni Xperia ürün portföyünü sergileyecek olan Sony, muhtemelen Xperia Tablet modelini de Berlin'de resmen tanıtacak.  
Sony Xperia Tablet ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Sony Xperia Tablet ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Sony Xperia Tablet ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Sony Xperia Tablet ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Sony Xperia Tablet ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

http://www.mobiflip.de/sony-xperia-tablet-weitere-details-zum-sgpt1211/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
sizde bir şey beğenmiyorsunuz ha, diğerleri ile kıyaslayan bi düşünün yav bu sony teknolojiyi bu güne getiren marka akıllı olun. öyle yorumlar yapın sony nin herzaman diğer mallardan ayrı iyi bir tarafı vardır.
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suayba 7 yıl
diğerleri ile kıyaslayanlar bi düşünün yav bu sony teknolojiyi bu güne getiren marka. sony nin herzaman diğer mallardan ayrı iyi bir tarafı vardır.
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bocekgrafik 7 yıl
Ürün, diğer tabletlere göre bayağı bi özellikli ama bunu da aynı şekilde fiyatına yansıtması iyi olmamış. Gerçi, marka Sony olunca aklımıza ilk gelen kavram kalite olduğu için bu fiyatı hakeder sanırım.
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katratzi 7 yıl
Böylesine paracI bir sirket görmedim, bir iki akseksuarIda ücretsiz verseniz batacaksInIz heraldede...
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katratzi 7 yıl
Böylesine paracI bir sirket görmedim, bir iki akseksuarIda ücretsiz verseniz batacaksInIz heralde...
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nurettinaz 7 yıl
Asus ile baslayan tablet+klavye gelenegini microsoftunda onculugu ile hemen hemen her marka yapmaya basladi ki bu da bence hem netbooklarin(ki zaten tabletler ilk ciktiklarinda olmuslerdi)hemde notebooklarin sonunu getirir diye dusunuyorum insanlar daha performansli masaustu ve tabletler ile devam edecek diye dusunuyorum.
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yumyjikk 7 yıl
tegra 3 lü bi telefon cıkarsaydı iyiydi :)
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khaos 7 yıl
Bu vakitten sonra en azından tegra 3+ ile çıkmalıydı
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Neyıh 7 yıl
Arkası çıkıntılı olan modelini hiç sevmemiştim. Kavrama açısından sorun çıkartıyor.
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Citizem 7 yıl
Windows Suurface akar....
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