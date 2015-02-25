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Sony Xperia Z4 Tablet modeli yanlışlıkla ortaya çıktı

4 yıl
5,4b
1
36
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z4 Tablet modeli yanlışlıkla ortaya çıktı
Sony'nin bu yıl amiral gemi modeli Xperia Z4'ü ne zaman tanıtacağına dair net bir bilgi henüz yok. Ancak Xperia Z4 Tablet'in ne zaman tanıtılacağına dair önemli bir ipucu internete sızdırıldı.
Aslında sızıntı bizzat Sony'den geldi. Sony'nin Xperia Z4 Tablet modelinin tanıtılması şerefine Xperia Lounge uygulamasından yapacağı mini yarışma yanlışlıkla erken yayınlanınca işin büyüsü de kaçmış oldu. Yarışma sayfasında Xperia Z4 Tablet modelinin yarım bir görseli de bulunuyor.
Sony henüz MWC 2015 fuarı için bir basın toplantısı davetiyesi göndermedi. Ancak yarışma 3 Mart tarihinde başlayacağı için muhtemelen tanıtım da aynı gün gerçekleşmiş olacak. Sony bu sayfayı uygulamadan kaldırmış durumda.
Xperia Z4 Tablet modelinin beklenen özellikleri 10.1 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 32GB kapasite, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor. Ancak Xperia Z4 tanıtılmadan Xperia Z4 Tablet'in tanıtılması da biraz garip kaçıyor. Sony'nin tüketicilere ne gibi sürprizler hazırladığını haftaya görebileceğiz.


Sony Xperia Z4 Tablet modeli yanlışlıkla ortaya çıktı


http://www.phonearena.com/news/Sonys-Xperia-Z4-Tablet-with-2K-display-mistakenly-revealed-ahead-of-MWC-2015_id66370 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Tabletlerin kralıdır bence bu modeller
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Janson Mandolin 4 yıl
Tasarıma gel teşekkürler sony tasarım ekibi ve mühendisleri.
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TEKİN 1881 4 yıl
Batarya olmamış galiba. İyi bir batarya koysaydılar bize açıklarlardı.
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xmasx 4 yıl
Yine hikayenin sonunda en iyisi Sony gorunuyor sadece insanlarin gorup tecrube etmesi gerekiyordu
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sorix 4 yıl
İnce tabletin en kötü yanı batarya oluyor cihaz güzel ama özellikle gidip alacagım bir cihaz degil
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fthkn 4 yıl
Sony iyi cihazlar üretiyor. Sağlam saf androide yakın bir rom. Cihazları artık standard olarak su ve toza dayanıklı üretiyorlar. Tasarımı beğenmeyen olabilir. Piyasa cihaz dolu ama Sony tasarımını beğenmedim değiştirsinler demek gereksiz bir düşünce.
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frostburn 4 yıl
hep yanlışlıkla zaten..
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Master_Evil 4 yıl
eminim yanlışlıkladır
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KaraAy_ 4 yıl
Enteresan. Telefonun büyüğü
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IIAlparslan 4 yıl
Aslında Sony'nin Telefonsuz Tablet Tanıttığı Alışagelinmiş Bir Durum Değildir.. Umarım Z4'te Gelir. [>:]
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yokbeolumbe 4 yıl
Yanlışlıkla sanmış
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Veinglory 4 yıl
Tasarimla ne alip vermedigi var insanlarin anlamiyorum. Htc ve Sony den baska dogru durust android yok bence piyasada
Reklami iyi yapan satiyor yazik.
2 Yanıt Yanıtla
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YediGüzelAdam 4 yıl Veinglory
mmiyahki
Tasarimla ne alip vermedigi var insanlarin anlamiyorum. Htc ve Sony den baska dogru durust android yok bence piyasada
Reklami iyi yapan satiyor yazik.

.
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kreat 4 yıl Veinglory
mmiyahki
Tasarimla ne alip vermedigi var insanlarin anlamiyorum. Htc ve Sony den baska dogru durust android yok bence piyasada
Reklami iyi yapan satiyor yazik.

Hocam malesef dediğiniz gibi reklam mevzusu.Tv olsun gazete olsun tekno marketlerin reklamlarında sony ve htc çok az gözüküyor. Samsung açık ara önde gözüküyor reklamda benim gördüğüm kadarıyla.
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