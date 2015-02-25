Sony Xperia Z4 Tablet modeli yanlışlıkla ortaya çıktı

Sony'nin bu yıl amiral gemi modeli Xperia Z4'ü ne zaman tanıtacağına dair net bir bilgi henüz yok. Ancak Xperia Z4 Tablet'in ne zaman tanıtılacağına dair önemli bir ipucu internete sızdırıldı.

Aslında sızıntı bizzat Sony'den geldi. Sony'nin Xperia Z4 Tablet modelinin tanıtılması şerefine Xperia Lounge uygulamasından yapacağı mini yarışma yanlışlıkla erken yayınlanınca işin büyüsü de kaçmış oldu. Yarışma sayfasında Xperia Z4 Tablet modelinin yarım bir görseli de bulunuyor.

Sony henüz MWC 2015 fuarı için bir basın toplantısı davetiyesi göndermedi. Ancak yarışma 3 Mart tarihinde başlayacağı için muhtemelen tanıtım da aynı gün gerçekleşmiş olacak. Sony bu sayfayı uygulamadan kaldırmış durumda.

Xperia Z4 Tablet modelinin beklenen özellikleri 10.1 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 32GB kapasite, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor. Ancak Xperia Z4 tanıtılmadan Xperia Z4 Tablet'in tanıtılması da biraz garip kaçıyor. Sony'nin tüketicilere ne gibi sürprizler hazırladığını haftaya görebileceğiz.













http://www.phonearena.com/news/Sonys-Xperia-Z4-Tablet-with-2K-display-mistakenly-revealed-ahead-of-MWC-2015_id66370