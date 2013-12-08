Sony Xperia ZL için Android 4.3 güncellemesi sızdı

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Cihazlarına son Android güncellemelerini sunabilmek için yoğun bir çalışma sürdüren firmalardan birisi de Japon devi Sony. Pek çok Xperia için yol haritasını belirleyen Sony'nin Xperia ZL için hazırladığı güncelleme internete sızdı.
Güncellemede dikkat çeken Xperia Z1 ile gördüğümüz beyaz üzerinde siyah tema içeren kullanıcı arayüzünün Xperia ZL modeline de geliyor olması. Bu durum Sony'nin Xperia Z, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z modellerine de Android 4.3 ile birlikte bu arayüz tasarımını sunacağını gösteriyor.
Önceki bilgilere göre firmanın Android 4.3 güncellemesi vereceği cihazlar şu şekilde:
- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia ZL
- Xperia ZR
- Xperia Z Ultra
- Xperia Tablet Z
- Xperia T
- Xperia TX
-Xperia SP
- Xperia V
Firmanın KitKat güncellemesi vereceği cihazlar ise şu şekilde sıralanıyor. Ancak şimdilik kesin bir zaman verilmiyor:
- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia ZL
- Xperia Z Ultra
- Xperia Tablet Z
Tahminler Android 4.3 güncellemesinin bu ay ortalarında başlayacağı yönünde.
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ZL Z serisinin bir üyesi ve aşağı yukarı aynı dönemde güncellemelerini alacak z serisi. Bu yüzden haber niteliği gayet yüksek.
2-3 yıl yenı telefon almayı düşünmüyorum ama sony bu kafayla giderse bi daha sony almam.
Nexus,iphone alırım güncelleme destegi vermeyen firmanın telefonunu almam.
Apple,iphone4e bile güncelleme destegi versin,android telefon üreticileri 1yıl sonra destegini çeksin.sanki bedava veriyorlar telefonu
nexus alma guncelleme vermiyor (bakiniz: galaxy nexus) verse de bir halta yaramiyor icindeki kurak tarla android
Samusungun güncelleme desteği hiç bi firmada yok sonybu yönde kendini geliştirmeli 4.2 için kaç hafta bekledik şimdi yine bekliyoruz:(
Xperia S bu duruma kurban gitti zira Qualcomm desteğini çekti. Bu durumdan ötürü Sony'de ekstra efor sarfetmedi 4.1.2'den sonra zira şu an güncelleme vermesi gereken pek çok kısım var ve aynı zamanda pek çok kulvar var koştuğu aynı zamanda. Mobil kısım tamamen ayrı değildir sanırım şirket yapısında. Düşünürsek artık bionz for mobile ve x-reality gibi kısımlarda telefonda, bu da diğer kollarıyla da eş zamanlı çalışmasında önemli.
Düşünün Xperia Z1, işlemcisi 4k'ya her türlü izin veriyor, sensör de zaten devasa ama niye 4k yok. O kadar beklendi ama yok zira direk işlemci işlemiyor videoyu, ayrı birim olarak bionz var, o yüzden yazılım güncellemelerini de iyi irdelemek lazım zira iyi bir sensör ve mercek bulunmasına rağmen elimle inceledim hala eksikleri vardı, gelişmeler var ama daha üzerine uğraşmalı Sony. Aynısı aldığım Qx10 için de geçerli, güzel çektiği fotoğraflarda var, çok şaşırtan sonuçlar da var. Hala manuel kontroller falan yok. Z1 özel efektlerde olsun 61 kare yakalamada olsun fhd çekiyor görüntüleri hatırladığım. Ama yine de başarısı gün geçtikçe artan bir halde firma ve uğraşıyor.
Unutmadan, bu haber eskidi, üstüne şu da var sıcak gelişme olarak:
xperiablog.net/...
Bionz ve video olayı ile ilgili kısım ise fikrim, illa böyle böyle demiyorum ama işlem biriminin farklı oluşu sebebidir diye tahmin yürütüyorum.
Senin bu saydiklarin kesinlikle Sonyi haklı çıkarmaz. Yok işlemci qualcomun bilmem farklı kulvarlarda yarışıyor. X-reality yada bionz bölümü farklı vs.
Samsungda s3 te çift çekirdekli snapdron s4 kllandı(amerika versiyonunda yada 4g ülkelerinde diyelim) ancak s3 için güncelleme verdi yada verecek.. Üstelik bu Xperia S ile ayni işlemciydi
samsungda farklı kulvarda yarışıyor. Adamlar televizyondan tut gemi ye kadar üretiyorlar.. samsungun ekran bölümü işlemci bölümü bunlarda farklı hepsi ancak birbirine ayak uydurmaya çalışıyorlar..
Kisacasi Sony, kullanicilarini pek fazla iplemıyor. Satayımda sonrası önemli değil mantığı ile hareket ediyor.
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