Sony Xperia ZL için Android 4.3 güncellemesi sızdı





Cihazlarına son Android güncellemelerini sunabilmek için yoğun bir çalışma sürdüren firmalardan birisi de Japon devi Sony. Pek çok Xperia için yol haritasını belirleyen Sony'nin Xperia ZL için hazırladığı güncelleme internete sızdı.





Güncellemede dikkat çeken Xperia Z1 ile gördüğümüz beyaz üzerinde siyah tema içeren kullanıcı arayüzünün Xperia ZL modeline de geliyor olması. Bu durum Sony'nin Xperia Z, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z modellerine de Android 4.3 ile birlikte bu arayüz tasarımını sunacağını gösteriyor.





Önceki bilgilere göre firmanın Android 4.3 güncellemesi vereceği cihazlar şu şekilde:





- Xperia Z

- Xperia Z1

- Xperia ZL

- Xperia ZR

- Xperia Z Ultra

- Xperia Tablet Z

- Xperia T

- Xperia TX

-Xperia SP

- Xperia V





Firmanın KitKat güncellemesi vereceği cihazlar ise şu şekilde sıralanıyor. Ancak şimdilik kesin bir zaman verilmiyor:





- Xperia Z

- Xperia Z1

- Xperia ZL

- Xperia Z Ultra

- Xperia Tablet Z





Tahminler Android 4.3 güncellemesinin bu ay ortalarında başlayacağı yönünde.