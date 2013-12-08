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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia ZL için Android 4.3 güncellemesi sızdı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
671
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20
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia ZL için Android 4.3 güncellemesi sızdı

Cihazlarına son Android güncellemelerini sunabilmek için yoğun bir çalışma sürdüren firmalardan birisi de Japon devi Sony. Pek çok Xperia için yol haritasını belirleyen Sony'nin Xperia ZL için hazırladığı güncelleme internete sızdı.

Güncellemede dikkat çeken Xperia Z1 ile gördüğümüz beyaz üzerinde siyah tema içeren kullanıcı arayüzünün Xperia ZL modeline de geliyor olması. Bu durum Sony'nin Xperia Z, Xperia ZR ve Xperia Tablet Z modellerine de Android 4.3 ile birlikte bu arayüz tasarımını sunacağını gösteriyor. 

Önceki bilgilere göre firmanın Android 4.3 güncellemesi vereceği cihazlar şu şekilde:

- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia ZL
- Xperia ZR
- Xperia Z Ultra
- Xperia Tablet Z
- Xperia T 
- Xperia TX 
-Xperia SP
- Xperia V 

Firmanın KitKat güncellemesi vereceği cihazlar ise şu şekilde sıralanıyor. Ancak şimdilik kesin bir zaman verilmiyor:

- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia ZL
- Xperia Z Ultra
- Xperia Tablet Z 

Tahminler Android 4.3 güncellemesinin bu ay ortalarında başlayacağı yönünde.  

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lestet 5 yıl en beğenilen
Sp de kitkat alacak sony 'nin sitesinde mevcut bilgi
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Srcn81 5 yıl
SP için yayınlansada yüklesek artık.
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ZEUS__ 5 yıl
iyi de ZLden bize ne. ZL satıyo mu sanki TR de sony. anca gold gibi paralel ithalat.
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TAGRNT 5 yıl
Bekliyoruz bakalım:)
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St Batuhan 5 yıl ZEUS__
ZEUS__

iyi de ZLden bize ne. ZL satıyo mu sanki TR de sony. anca gold gibi paralel ithalat.

ZL Z serisinin bir üyesi ve aşağı yukarı aynı dönemde güncellemelerini alacak z serisi. Bu yüzden haber niteliği gayet yüksek.
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turkattack 5 yıl
2012 yılının amiral gemisi Xperia s güncelleme yok,seneye 2013 yılının amiral gemisi xperia z'ye de güncelleme vermez nede olsa kullanilan işlemci eski qualcomm destegini çeker.

2-3 yıl yenı telefon almayı düşünmüyorum ama sony bu kafayla giderse bi daha sony almam.

Nexus,iphone alırım güncelleme destegi vermeyen firmanın telefonunu almam.

Apple,iphone4e bile güncelleme destegi versin,android telefon üreticileri 1yıl sonra destegini çeksin.sanki bedava veriyorlar telefonu
2 Yanıt Yanıtla
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darknesss45 5 yıl turkattack
turkattack
2012 yılının amiral gemisi Xperia s güncelleme yok,seneye 2013 yılının amiral gemisi xperia z'ye de güncelleme vermez nede olsa kullanilan işlemci eski qualcomm destegini çeker.

2-3 yıl yenı telefon almayı düşünmüyorum ama sony bu kafayla giderse bi daha sony almam.

Nexus,iphone alırım güncelleme destegi vermeyen firmanın telefonunu almam.

Apple,iphone4e bile güncelleme destegi versin,android telefon üreticileri 1yıl sonra destegini çeksin.sanki bedava veriyorlar telefonu

nexus alma guncelleme vermiyor (bakiniz: galaxy nexus) verse de bir halta yaramiyor icindeki kurak tarla android
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TAGRNT 5 yıl turkattack
turkattack

2012 yılının amiral gemisi Xperia s güncelleme yok,seneye 2013 yılının amiral gemisi xperia z'ye de güncelleme vermez nede olsa kullanilan işlemci eski qualcomm destegini çeker.

2-3 yıl yenı telefon almayı düşünmüyorum ama sony bu kafayla giderse bi daha sony almam.

Nexus,iphone alırım güncelleme destegi vermeyen firmanın telefonunu almam.

Apple,iphone4e bile güncelleme destegi versin,android telefon üreticileri 1yıl sonra destegini çeksin.sanki bedava veriyorlar telefonu

Samusungun güncelleme desteği hiç bi firmada yok sonybu yönde kendini geliştirmeli 4.2 için kaç hafta bekledik şimdi yine bekliyoruz:(
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St Batuhan 5 yıl
İnsanlar hala anlamıyor, Samsung eski bir modeline güncelleme verebilirse bu onun başarısıdır kabul ama diğer firmalar veremezse bu onların suçu değil genelde. Samsung'un başarısı olmasının sebebi eski işlemcisi için yeni sürücüler ve kernel hazırlamasında ama diğer firmalarında suçunun olmamasının sebebi Qualcomm ve çip aldıkları üreticilerde.
Xperia S bu duruma kurban gitti zira Qualcomm desteğini çekti. Bu durumdan ötürü Sony'de ekstra efor sarfetmedi 4.1.2'den sonra zira şu an güncelleme vermesi gereken pek çok kısım var ve aynı zamanda pek çok kulvar var koştuğu aynı zamanda. Mobil kısım tamamen ayrı değildir sanırım şirket yapısında. Düşünürsek artık bionz for mobile ve x-reality gibi kısımlarda telefonda, bu da diğer kollarıyla da eş zamanlı çalışmasında önemli.
Düşünün Xperia Z1, işlemcisi 4k'ya her türlü izin veriyor, sensör de zaten devasa ama niye 4k yok. O kadar beklendi ama yok zira direk işlemci işlemiyor videoyu, ayrı birim olarak bionz var, o yüzden yazılım güncellemelerini de iyi irdelemek lazım zira iyi bir sensör ve mercek bulunmasına rağmen elimle inceledim hala eksikleri vardı, gelişmeler var ama daha üzerine uğraşmalı Sony. Aynısı aldığım Qx10 için de geçerli, güzel çektiği fotoğraflarda var, çok şaşırtan sonuçlar da var. Hala manuel kontroller falan yok. Z1 özel efektlerde olsun 61 kare yakalamada olsun fhd çekiyor görüntüleri hatırladığım. Ama yine de başarısı gün geçtikçe artan bir halde firma ve uğraşıyor.


Unutmadan, bu haber eskidi, üstüne şu da var sıcak gelişme olarak:
xperiablog.net/...

Bionz ve video olayı ile ilgili kısım ise fikrim, illa böyle böyle demiyorum ama işlem biriminin farklı oluşu sebebidir diye tahmin yürütüyorum.
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wolf silver 5 yıl St Batuhan
St Batuhan
İnsanlar hala anlamıyor, Samsung eski bir modeline güncelleme verebilirse bu onun başarısıdır kabul ama diğer firmalar veremezse bu onların suçu değil genelde. Samsung'un başarısı olmasının sebebi eski işlemcisi için yeni sürücüler ve kernel hazırlamasında ama diğer firmalarında suçunun olmamasının sebebi Qualcomm ve çip aldıkları üreticilerde.
Xperia S bu duruma kurban gitti zira Qualcomm desteğini çekti. Bu durumdan ötürü Sony'de ekstra efor sarfetmedi 4.1.2'den sonra zira şu an güncelleme vermesi gereken pek çok kısım var ve aynı zamanda pek çok kulvar var koştuğu aynı zamanda. Mobil kısım tamamen ayrı değildir sanırım şirket yapısında. Düşünürsek artık bionz for mobile ve x-reality gibi kısımlarda telefonda, bu da diğer kollarıyla da eş zamanlı çalışmasında önemli.
Düşünün Xperia Z1, işlemcisi 4k'ya her türlü izin veriyor, sensör de zaten devasa ama niye 4k yok. O kadar beklendi ama yok zira direk işlemci işlemiyor videoyu, ayrı birim olarak bionz var, o yüzden yazılım güncellemelerini de iyi irdelemek lazım zira iyi bir sensör ve mercek bulunmasına rağmen elimle inceledim hala eksikleri vardı, gelişmeler var ama daha üzerine uğraşmalı Sony. Aynısı aldığım Qx10 için de geçerli, güzel çektiği fotoğraflarda var, çok şaşırtan sonuçlar da var. Hala manuel kontroller falan yok. Z1 özel efektlerde olsun 61 kare yakalamada olsun fhd çekiyor görüntüleri hatırladığım. Ama yine de başarısı gün geçtikçe artan bir halde firma ve uğraşıyor.


Unutmadan, bu haber eskidi, üstüne şu da var sıcak gelişme olarak:
xperiablog.net/...

Bionz ve video olayı ile ilgili kısım ise fikrim, illa böyle böyle demiyorum ama işlem biriminin farklı oluşu sebebidir diye tahmin yürütüyorum.

Senin bu saydiklarin kesinlikle Sonyi haklı çıkarmaz. Yok işlemci qualcomun bilmem farklı kulvarlarda yarışıyor. X-reality yada bionz bölümü farklı vs.

Samsungda s3 te çift çekirdekli snapdron s4 kllandı(amerika versiyonunda yada 4g ülkelerinde diyelim) ancak s3 için güncelleme verdi yada verecek.. Üstelik bu Xperia S ile ayni işlemciydi

samsungda farklı kulvarda yarışıyor. Adamlar televizyondan tut gemi ye kadar üretiyorlar.. samsungun ekran bölümü işlemci bölümü bunlarda farklı hepsi ancak birbirine ayak uydurmaya çalışıyorlar..

Kisacasi Sony, kullanicilarini pek fazla iplemıyor. Satayımda sonrası önemli değil mantığı ile hareket ediyor.
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lestet 5 yıl St Batuhan
acaba bu haberin doğruluk payı var mı ? bir uçtan başlamışsa güncelleme bu iyi haber.
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musa66 5 yıl St Batuhan
İşe alindın japonyaya gel yNima
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CorelDraw04 5 yıl
Bugün. Tarihini bir kenara yazın seneye bu zamanlarda z serisinin büyük kısmı güncelleme almayacak.geçen yıl sony amiral telefonları bir sene olmadan rafa kalktı.piyasada mevcut telefon lar ki 1000 tl nin altında satılmıyor.bariz sorunlar olmasına rağmen güncelleme verilmiyor.yani ayıp insanları keriz yerine koyuyorlar.
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samsungr522tr 5 yıl
Xperia L ? Güya güncelleme yaptılar 4.2 diye onu da batırdılar.
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lestet 5 yıl en beğenilen
Sp de kitkat alacak sony 'nin sitesinde mevcut bilgi
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emrecelik85 5 yıl
Xperia L çöp mü oldu şimdi ? Çıkalı 5 ay olmamış telefonu bitirdi sony.Hep pazarlama taktikleri.Senin taktiklerin yüzünden tüketiciler mağdur olmak zorunda mı ?
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