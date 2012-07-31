Sony, Xperia akıllı telefonları için Android 4.1 Jelly Bean sürümünü incelemeye devam ediyor

Kısa süre önce Sony İngiltere'nin resmi Facebook sayfasından 2011 yılı Xperia akıllı telefonları için Jelly Bean güncellemesinin dağıtılmayacağı bildirilmişti. Konuyla ilgili blogundan açıklama yapan Sony, yanlış bilgi verildiğini söyledi.

Tüm cihazları için Android işletim sisteminin son versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdüren Japon üretici, halihazırda Xperia S ve 2011 yılı Xperia akıllı telefonlarını (Xperia arc, Xperia arc S, Xperia neo, Xperia neo V, Xperia ray, Xperia mini, Xperia mini pro, Xperia active, Xperia pro, Live with Walkman) Ice Cream Sandwich sürümüne güncellemeye devam ettiğini ifade etti.

Android 4.1 Jelly Bean, Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 7, ZTE N880E ve Motorola XOOM modelleri için yayınlandı. Bunun dışında ASUS, Lenovo, Acer ve HTC gibi üreticiler bazı aygıtlarının yeni yazılıma yükseltileceğini duyurdu. Daha önce Android ürün portföyünün neredeyse tamamını Ice Cream Sandwich sürümüne güncelleyerek büyük takdir toplayan Sony'nin Jelly Bean güncelleme takvimine en kötü ihtimalle üst düzey telefonlarını dahil etmesi umuluyor.

http://blogs.sonymobile.com/products/2012/07/31/on-android-4-1-jelly-bean/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=on-android-4-1-jelly-bean