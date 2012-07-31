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Sony, Xperia akıllı telefonları için Android 4.1 Jelly Bean sürümünü incelemeye devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kısa süre önce Sony İngiltere'nin resmi Facebook sayfasından 2011 yılı Xperia akıllı telefonları için Jelly Bean güncellemesinin dağıtılmayacağı bildirilmişti. Konuyla ilgili blogundan açıklama yapan Sony, yanlış bilgi verildiğini söyledi.
Tüm cihazları için Android işletim sisteminin son versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdüren Japon üretici, halihazırda Xperia S ve 2011 yılı Xperia akıllı telefonlarını (Xperia arc, Xperia arc S, Xperia neo, Xperia neo V, Xperia ray, Xperia mini, Xperia mini pro, Xperia active, Xperia pro, Live with Walkman) Ice Cream Sandwich sürümüne güncellemeye devam ettiğini ifade etti. 
Android 4.1 Jelly Bean, Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 7, ZTE N880E ve Motorola XOOM modelleri için yayınlandı. Bunun dışında ASUS, Lenovo, Acer ve HTC gibi üreticiler bazı aygıtlarının yeni yazılıma yükseltileceğini duyurdu. Daha önce Android ürün portföyünün neredeyse tamamını Ice Cream Sandwich sürümüne güncelleyerek büyük takdir toplayan Sony'nin Jelly Bean güncelleme takvimine en kötü ihtimalle üst düzey telefonlarını dahil etmesi umuluyor. 

http://blogs.sonymobile.com/products/2012/07/31/on-android-4-1-jelly-bean/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=on-android-4-1-jelly-bean Yorum Yaz
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SoldaTr 7 yıl en beğenilen
Sony inşallah bir adamlık daha yaparda Neo ya JB yayınlar
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balomer 7 yıl
sana helal olsun sony anlının akıyla çık şu işten ve make.believe ın hakkını ver
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Litminov 7 yıl
Yalan dolan bunlar, geçiniz.
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DH Misafiri 7 yıl
Sony experia p gelmesi gerek donanım olarak cidden iyi bir telefon ona gelmezse çok büyük ayıp etmiş olur sony.
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DH Misafiri 7 yıl
youtube.com/... şunu bi izleyin arc s jb olmuş :) gelecek gelecek hepsine gelecek biraz sabır...
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XperiaTM 7 yıl
Bu işte bence en iyisi Sony. Çizgisini hiç bozmuyor.
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Litminov 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
youtube.com/... şunu bi izleyin arc s jb olmuş :) gelecek gelecek hepsine gelecek biraz sabır...

İyi de bu Cyanogenmod romu benim neo v telefonumda da kullanıyorum şu an gerçek jb gibi değil ancak stock romlardan daha iyi. Eğer gelecek JB de bunun kadar olacaksa hiç gelmesin.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar kusura bakmayın da hakkımızı aramayı biliniyoruz hiç yani sen bi işletim sistemi alıp para veriyorsan onun güncellemesini de o ya da bu sunmak zorunda... rica minnet olacak bir şey değil bu zaten iceberg güncellemesi telefonu çok yavaşlattı... ayrıca geçen sene takır takır satarken bu yıl güncelleme vermemesi onu mahkemelik yapar bunun da farkındalar ama çıksın bir an önce artık
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mosesun05 7 yıl
bilmeyenler için söylüyorum sony tüm xperia serileri için ace cream sürümünü yayınladı görsellik ve içerik çok güzel fakat hafif kasma oluyor bilginize.
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Holy Templar 7 yıl mosesun05
mosesun05

bilmeyenler için söylüyorum sony tüm xperia serileri için ace cream sürümünü yayınladı görsellik ve içerik çok güzel fakat hafif kasma oluyor bilginize.

güzel
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mosesun05 7 yıl
bilmeyenler için söyküyorum sony tüm xperia serileri için ace cream sürümünü yayınladı görsellik ve içerik çok güzel fakat hafif kasma oluyor bilginize.
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DH Misafiri 7 yıl
Diablo99
DH Misafirixperia 2011 modellerine gelmez gelmez gelmez anlayın artık şunu sony ericsson ericssondan sonraki modellere verir güncellemeyi yani sadece sony yazan modellere ericsson yazan modellere gelmez çünkü sony olduktan sonra en az 10 model çıkarttı bunları satmak için vermez güncelleme felan bunu bir kenara yazın iddiayada girerim ...tek çekirdekliler unutsun malesef güncellemeyi bu böyle
Sonyde kendini baya uyanık sanıyor herhalde.ICS güncellemesinden sonra telefonların açılışına SONY damgası koymayı biliyor ama.Eğer ICSden sonra bu telefonlar SONY marka olyuorsa bu telefonlara JB gelmek zorunda.

arkadaşım sende iyi sallıyorsun bende sony ericsson xperia ray var ve ben ıce cream güncellemesini başarılı bir şekilde yaptım. millete yanlış bilgi verme
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khanjui 7 yıl
Neo V Bekliyoruz...
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bedip 7 yıl
evet yazılım anlamında doğru dur belki ama sağlamlık konusu tartışılır çünkü ben neo v kullanıcısıyim telefonum 3 aylık ve soyulma lar var 1 sene sonrasını çok merak ediyorum yıllarca nokia ya kullanmış ve sony e geçmiş biri olarak hiç memnun değilim? artı
çooook ısınıyor ve kas ma oluyor güncelleme vermesin ama stabil çalışsın cihaz yeter tüketici daha ne ister ki .
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magicool 7 yıl
umarım xperia mini ye gelir güncelleme çok sevinirim:))
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DH Misafiri 7 yıl
Android firmalar içinde en iyi desteği Sony sağlıyor.zaten bi şey yaptılar mı kaliteli yapıyorlar samsung falan bana çok sağlam gelmiyor biz burda jelly bean konuşurken samsung ics bekliyor. JB gelmezse de ben yüklemesini bilirim.SONUNA KADAR SONY
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