Sony Xperia Ion video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
t8nx81tn
Xperia z gelene kadar suan icin xperia t
|en büyük eksileri bataryası ve kapasitif tuşların aydınlatılmaması
|Arkadaşlar,kulaklık da ses mükemmel ama dışarıya ses kötü.xcloud sectim.genel ayarları yaptım ama az.Sesi artırmak için ne yapılabileceğini bilen var mı?
DarkbattLe
PowerAmp yükle Google Play'den. İlk önce bedava olanını indir, eğer hoşuna giderse 5$'a full sürümünü alırsın. İnternetteki apk'lar tam çalışmıyor.
Ben uygulamayı yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum hala sorunsuz. Ekolayzır ayarlarıyla her kulaklık ve şarkıya göre rahatça dinliyorsun
|Slm alykm arkadaşlar. Xperia mini kullanıcısı olarak bu telefonu almayı düşünüyorum. Fakat kendi telefonunda rehbere girdiğimde çok kasılma oluyor. Xperia ion kullanan arkadaşlar lütfen detaylı bi ınceleme yazısı yazarlarda cok sevinirim.
|Hem tasarım olsun hem özellikleri olsun çok iyi bir telefon. Lakin kapasitif butonların belirgin yazılmasına karşılık ışıklandırılmaması biraz sorun olmuş. Sonuçta bir iki tuş yokki,dört tane tuş var. Tabiki gündüzleri bir sorun yaratmayacaktır.Lakin karanlık ortamlarda sorun çıkartır. İnceleme için teşekkürler.
|olmamış. sırf o tuşların ışıklandırmasının olmayışından bile alınmaz o bile yeter yani almamak için
|acaba neden dual carrıer özellığıne değınmedınız..............alt taraftakı butunların aydınlatılmamasıda bence sorun değil sadece ekran var ışık olarak video izlerken dikkat dağıtmaz
|Sony Ericsson W810i den güzel telefon var mı
|Aslında sn kaan beye kizmamak lazım galaxy s2 olsun diğer çift çekirdekleri telefonlar çıkalı bir sene oldu incelemesi yapıldı. Şimdi 4 cekirdekli 2 gb remli tel. Varken bu telefona inceleme yapmak mükafat gibi birşey diyorum bir sony kullanıcısı ve sony tutkunu olarak. Adamlar telefonu tanıtali bir sene oldu türkiyeye ancak geldi. Telefonu alacak arkadaşlar 1500 liraya 4 cekirdekli telefonlar vvarken bu telefona okadar para vermeleri tek kelimeyle yazık olur. Eğer illede bu telefonu istiyorsanız 1000 liradan fazla para vermeyin...
|Bence mükemmel bi telefon alına bilir gerçekten
|USTAA AZ NEFES AL ANLATIRKEN, BİŞEY ANLAŞILMIYO KONUŞMANDAN
bence bukadar sıradan ve 2 yıldır konuların sırasının bile degişmediği bir inceleme yapmak yerine biraz daha şahsi yorumların ve kullanıcı deneyimlerini, özellıklede androidin değilde telefonun kendi özelliklerine yoğunlaşırsanız sevinirim..
saygılar...