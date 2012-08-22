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Sony Xperia Ion video inceleme

7 yıl
85,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefon pazarında yoluna kendi adıyla devam etme kararı aldıktan sona Xperia ailesini bozmayan Sony, Android işletim sistemli yeni telefonu Xperia Ion ile yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor.

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nedensiz07 7 yıl en beğenilen
sayın Kaan Arlı; incelemelerinizi severek izliyorm fakat, 2 yıldır inceleme konularının sırasının bile değişmemesi biraz ilginç olmuyormu? nihayetinde artık bircok kişinin, aaaa bu telefon Gmail'ede giriyomuş veya aaa bu telefon android markete giriyomus diye şaşıracagını sanmıyorum
bence bukadar sıradan ve 2 yıldır konuların sırasının bile degişmediği bir inceleme yapmak yerine biraz daha şahsi yorumların ve kullanıcı deneyimlerini, özellıklede androidin değilde telefonun kendi özelliklerine yoğunlaşırsanız sevinirim..
saygılar...
sayın Kaan Arlı; incelemelerinizi severek izliyorm fakat, 2 yıldır inceleme konularının sırasının bile değişmemesi biraz ilginç olmuyormu? nihayetinde artık bi...
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sharidansx 7 yıl
kapasitif butonların aydınlatılmaması çok kotu
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Dark Brotherhood 7 yıl
ah ah ne zaman şöyle güzel bi telim olcak biz hala c5-03
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yumyjikk 6 yıl
t8nx81tn
xperia Ion LT28HT ile xperia Ion LT28i arasında ne fark var acaba ? xperia serisinin en üst versiyon telefonu hangisi Ionmu (tabi z gelinceye kadar) ?

Xperia z gelene kadar suan icin xperia t
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Han-X 6 yıl
en büyük eksileri bataryası ve kapasitif tuşların aydınlatılmaması
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DarkbattLe 6 yıl
Arkadaşlar,kulaklık da ses mükemmel ama dışarıya ses kötü.xcloud sectim.genel ayarları yaptım ama az.Sesi artırmak için ne yapılabileceğini bilen var mı?
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Zig Zag 6 yıl DarkbattLe
DarkbattLe
Arkadaşlar,kulaklık da ses mükemmel ama dışarıya ses kötü.xcloud sectim.genel ayarları yaptım ama az.Sesi artırmak için ne yapılabileceğini bilen var mı?

PowerAmp yükle Google Play'den. İlk önce bedava olanını indir, eğer hoşuna giderse 5$'a full sürümünü alırsın. İnternetteki apk'lar tam çalışmıyor.
Ben uygulamayı yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum hala sorunsuz. Ekolayzır ayarlarıyla her kulaklık ve şarkıya göre rahatça dinliyorsun
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54rambo 7 yıl
Slm alykm arkadaşlar. Xperia mini kullanıcısı olarak bu telefonu almayı düşünüyorum. Fakat kendi telefonunda rehbere girdiğimde çok kasılma oluyor. Xperia ion kullanan arkadaşlar lütfen detaylı bi ınceleme yazısı yazarlarda cok sevinirim.
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RANJ 7 yıl
Hem tasarım olsun hem özellikleri olsun çok iyi bir telefon. Lakin kapasitif butonların belirgin yazılmasına karşılık ışıklandırılmaması biraz sorun olmuş. Sonuçta bir iki tuş yokki,dört tane tuş var. Tabiki gündüzleri bir sorun yaratmayacaktır.Lakin karanlık ortamlarda sorun çıkartır. İnceleme için teşekkürler.
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DjarumBlack- 7 yıl
videoyu açamadım
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Mr.Pacino 7 yıl
olmamış. sırf o tuşların ışıklandırmasının olmayışından bile alınmaz o bile yeter yani almamak için
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DH Misafiri 7 yıl
acaba neden dual carrıer özellığıne değınmedınız..............alt taraftakı butunların aydınlatılmamasıda bence sorun değil sadece ekran var ışık olarak video izlerken dikkat dağıtmaz
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395808 7 yıl
Sony Ericsson W810i den güzel telefon var mı
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54rambo 7 yıl
Aslında sn kaan beye kizmamak lazım galaxy s2 olsun diğer çift çekirdekleri telefonlar çıkalı bir sene oldu incelemesi yapıldı. Şimdi 4 cekirdekli 2 gb remli tel. Varken bu telefona inceleme yapmak mükafat gibi birşey diyorum bir sony kullanıcısı ve sony tutkunu olarak. Adamlar telefonu tanıtali bir sene oldu türkiyeye ancak geldi. Telefonu alacak arkadaşlar 1500 liraya 4 cekirdekli telefonlar vvarken bu telefona okadar para vermeleri tek kelimeyle yazık olur. Eğer illede bu telefonu istiyorsanız 1000 liradan fazla para vermeyin...
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The Executioner 7 yıl
Bence mükemmel bi telefon alına bilir gerçekten
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DH Misafiri 7 yıl
USTAA AZ NEFES AL ANLATIRKEN, BİŞEY ANLAŞILMIYO KONUŞMANDAN
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