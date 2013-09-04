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Sony, akıllı cihazların enerji ihtiyacını karşılamak adına iki yeni batarya modeli hazırladı

5 yıl
2,4b
1
28
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, akıllı cihazların enerji ihtiyacını karşılamak adına iki yeni batarya modeli hazırladı

İşlem güçlerine paralel olarak batarya süreleri azalan akıllı cep telefonu ya da tablet modellerine destek olmak üzere dünyaca ünlü elektronik firması Sony, CP-F5 (5000 mAh) ve CP-F10L (10,000 mAh) isimli harici batarya çözümleri resmi olarak tanıttı.
Köşeli hatlara sahip bir tasarım ile hazırlanan batarya ürünleri, akıllı cihazları 2 saat içerisinde tam olarak doldurabiliyorlar. Kendileri ise normal elektrik hatları üzerinden 7 saat gibi bir sürede dolan CP-F5 ve CP-F10L, 1000 şarj sonrasında bile %90 oranında performans ile çalışmaya devam edebiliyorlar. CP-F5 modeline bir adet USB portu koymayı uygun gören Sony, CP-F10L üzerine koyduğu iki adet USB portu ile aynı anda iki farklı cihazın doldurulmasına da imkan sağlayabiliyor.
Sony tarafından tanıtılan CP-F10L 72$, CP-F5 ise 42$ fiyat etiketleriyle şimdilik Hindistan merkezli olarak satın alınabiliyor ve ürünlerin kısa zaman içerisinde dünya genelinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

Sony, akıllı cihazların enerji ihtiyacını karşılamak adına iki yeni batarya modeli hazırladı


http://www.androidauthority.com/sony-battery-packs-261830/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Batarya teknolojisini geliştirseler daha iyi olur işin yok kocaman telefonun yanında bide harici bataryamı taşıyalım
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onur01651 5 yıl
Sony honami videosu da yayınlamış





1 Yanıt Yanıtla +5
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Illustrious. 5 yıl CmSandman
CmSandman

onur01651

Sony honami videosu da yayınlamış


bunelan deniz kızımı telefon mu tanıtıyorlar belli değil. böyle saçma tanıtımları güzel kızları kullanmasına karşıyım :D


Buradaki ana tema, "suya da sokabiliyoruz" olacak kardeşim, kızları sil hafızadan onu düşün


Hem ne güzel video işte, lansmanı bekleyin az diye boşa demedik
CmSandmanonur01651Sony honami videosu da yayınlamışbunelan deni...
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sensaura 4 yıl
Birkac kisi yazmis tam kapazite dolduramiyor diye, arkadaslar telefonunuz acikken ve onu kullaniyorken bu telefon enerji cekmiyor mu saniyorsunuz? 2300 mAh kapaziteli bir telefon ancak kapaliyken 2300 mAh ile tam sarj olabilir, sen telefonu o anda kullaniyorsan zaten 600 - 700 mAh daha gerekecektir tam sarj etmek icin, markayi kotulemeden once sadece birazcik dusunun, ya da ne biliyim kagit kalem alip hesap yapin da yazin yorumlari.
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wolf silver 5 yıl
Bende diyordum sony niye telefonlarına az batarya koyuyor. Meğerse böyle birşeyler planlıyormus :D :D
not:fiyatı fena değıl. Bu sefer biraz ucuz olmus ve yüksek bır nah /:-) / kapasitesine sahip bırşey harici batarya yapmış... Sony fanlarının dediği gıbı. It's a SONY :D :D
Dip not:çıkarılabilir bataryali telefonlar aldığım için böyle şeylere pek ihtiyaç duymuyorum.. :D
bır tane daha dip not: bu konuda samsunga teşekkür ediyorum bizi böyle harici bataryalara mahkum etmediği için. O olmasaydi çıkarılabilir bataryali hangi telefon modeli alacağımı bilmiyorum..
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bjkali 5 yıl
Arkadaşlar merhaba Sony CP-F5 5000mah modelini (taşınabilir şarj) aldım ve kullanmaya başladım.
Fakat Xperia Z telefonumu 1,5 kez şarj edebiliyor. (1 kez tam doldurduktan sonra, ikinci doldurmada %30'da kalıyor) Normalde bu taşınabilir batarya 5000 amper ve xperia Z 2300 amper, doğal olarak Z ' yi 2 kez şarj etmek için 4600 amper yeterli oluyor. Şimdi nasıl oluyorda bu 5000 lik cihaz benim Z 'yi 2 kez tam dolduramıyor? Bilgisi olan cevap yazarsa çok memnun olurum. Bozuk mu bu cihaz acaba, kafama takıldı.?
Teşekkürler.
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onur01651 5 yıl

Bu ürün hakkında bilgisi olan varmı, tam benlik bu ürün ?
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giogo 5 yıl
draconist
Mehmet.Akif
giogoÇinli bir siteden 20000 mah bataryayı 25 $ a aldım ve en az 10 kere şarj edebiliyorum(iphone 5)Yaklaşık 5 aydan beri de kullanıyorum.Herhangi bir bozulma performans azalmasıda yok.Şimdi ben niye 10000 mah`a 72 $ veriyim ? Üzerinde Sony yazıyor diye mi ?
Nedir o batarya kardeşim. Link ver lütfen. Bende alayım.
Bu olabilir. aliexpress.com/... Genelde hepsi birbirine benziyor. aliexpress.com/...

Evet bu.Ama bu siteden almadım. dx.com/...
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giogo 5 yıl
Mehmet.Akif
Orijinalden alıntı: giogoÇinli bir siteden 20000 mah bataryayı 25 $ a aldım ve en az 10 kere şarj edebiliyorum(iphone 5)Yaklaşık 5 aydan beri de kullanıyorum.Herhangi bir bozulma performans azalmasıda yok.Şimdi ben niye 10000 mah`a 72 $ veriyim ? Üzerinde Sony yazıyor diye mi ?
Nedir o batarya kardeşim. Link ver lütfen. Bende alayım.

dx.com/...
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draconist 5 yıl
Mehmet.Akif

giogoÇinli bir siteden 20000 mah bataryayı 25 $ a aldım ve en az 10 kere şarj edebiliyorum(iphone 5)Yaklaşık 5 aydan beri de kullanıyorum.Herhangi bir bozulma performans azalmasıda yok.Şimdi ben niye 10000 mah`a 72 $ veriyim ? Üzerinde Sony yazıyor diye mi ?
Nedir o batarya kardeşim. Link ver lütfen. Bende alayım.


Bu olabilir.

aliexpress.com/...

Genelde hepsi birbirine benziyor.
aliexpress.com/...


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DemirAtlı 5 yıl
sony çok yanlış anlamışın biz ekstra muhimmat taşır gibi batarya kutuları istemedik sizden, istediğimiz şey telefonun kendi içinden en az 1 hafta şarjı giden bataryalar istedik hatta 1 haftalık şarjı bundan yıllar önce istiyorduk artık 1 sene giden bataryalar istiyoruz okadar teknoloji ilerledi sizden fıs yok hala
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bunu taşıyacağıma şarj aletini taşırım daha iyi heryerde priz var
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Technotronic 5 yıl
CP-F5 in sony center fiyatı 99tl
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Mehmet.Akif 5 yıl
giogo
Çinli bir siteden 20000 mah bataryayı 25 $ a aldım ve en az 10 kere şarj edebiliyorum(iphone 5)Yaklaşık 5 aydan beri de kullanıyorum.Herhangi bir bozulma performans azalmasıda yok.Şimdi ben niye 10000 mah`a 72 $ veriyim ? Üzerinde Sony yazıyor diye mi ?

Nedir o batarya kardeşim. Link ver lütfen. Bende alayım.
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DevelopR 5 yıl
Harici diski şarz'a takıcam sonra onu kablo ile telefona bağlıyıp telefonu şarjz edicem :D ölme eşeğim ölme :))
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