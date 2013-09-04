Sony, akıllı cihazların enerji ihtiyacını karşılamak adına iki yeni batarya modeli hazırladı





İşlem güçlerine paralel olarak batarya süreleri azalan akıllı cep telefonu ya da tablet modellerine destek olmak üzere dünyaca ünlü elektronik firması Sony, CP-F5 (5000 mAh) ve CP-F10L (10,000 mAh) isimli harici batarya çözümleri resmi olarak tanıttı.

Köşeli hatlara sahip bir tasarım ile hazırlanan batarya ürünleri, akıllı cihazları 2 saat içerisinde tam olarak doldurabiliyorlar. Kendileri ise normal elektrik hatları üzerinden 7 saat gibi bir sürede dolan CP-F5 ve CP-F10L, 1000 şarj sonrasında bile %90 oranında performans ile çalışmaya devam edebiliyorlar. CP-F5 modeline bir adet USB portu koymayı uygun gören Sony, CP-F10L üzerine koyduğu iki adet USB portu ile aynı anda iki farklı cihazın doldurulmasına da imkan sağlayabiliyor.

Sony tarafından tanıtılan CP-F10L 72$, CP-F5 ise 42$ fiyat etiketleriyle şimdilik Hindistan merkezli olarak satın alınabiliyor ve ürünlerin kısa zaman içerisinde dünya genelinde satışa sunulacağı belirtiliyor.





http://www.androidauthority.com/sony-battery-packs-261830/