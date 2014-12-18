Sony akıllı gözlük adaptörünü duyurdu





Google Glass ile birlikte başlayan akıllı gözlük trendinde aslında çok büyük ilerlemeler kaydedilebilmiş değil. Akıllı saat trendinin aksine araştırma ve geliştirme çalışmalarının maliyetli olduğu akıllı gözlükler bu bakımdan oldukça da pahalı fiyat seviyelerinde seyrediyor.





Daha önce Project Morpheus adlı montirö tarzında bir kask geliştiren Sony, bu kez gözlüklere tutturulabilen akıllı bir ekran üzerinde çalışıyor. Herhangi bir gözlük üzerine tutturulabilen ekran modülü bünyesinde WiFi, Blueooth 3.0, çeşitli sensörler, Cortex-A7 tabanlı işlemci, 0.23 inçlik 640x400 piksellik OLED ekran, 400mAh gücünde batarya gibi bileşenler barındırıyor.





OLED ekran sayesinde canlı renklerin elde edileceğini belirten Sony, parlaklığın da 800 kandelaya ulaştığını belirtiyor. Yani dış mekanlarda dahi çok net bir şekilde ekrandaki içerikler görünebilecek.





Modülün taşınabilir olması sebebiyle istediğiniz zaman çantanızdan çıkararak kullanmanız mümkün. Ekran modülü de kullanıcının görüş açısını kapatmayacak şekilde gözün alt kısmında konumlanıyor. Sony ekran modülünün spordan eğlenceye ve ofis çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede artırılmış gerçeklik uygulamaları ile destekleneceğini ümit ediyor. Firma ortakları için bir yazılım geliştirme aracı da hazırlıyor.





Modülün bağımsız olarak mı yoksa akıllı telefonlara bağlanarak mı kullanılacağına dair kapsamlı bir bilgi verilmemiş. Sony ilk prototipi SmartEyeglass Attach! adıyla CES 2015 fuarında sergileyecek ve diğer detayları fuarda paylaşacak. Modülün üretimine ise gelecek yıl içerisinde başlanması planlanıyor.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201412/14-118E/index.html