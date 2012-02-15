Sony, akıllı prizler üzerinde çalışıyor

Teknoloji hızla gelişip etrafımızdaki her şeyi değiştiriyor fakat konu duvardaki elektrik prizi olunca -garip bir yüz ifadesiyle "Değişebilecek nesi var ki?" sorusunu sormamak elde değil. Sony, "Smart Sockets" ismini verdiği teknolojiyle prizlerimizi de akıllı hale getirerek, enerji tüketimi üzerindeki kontrolü ve beraberinde verimi arttırmayı hedefliyor.

Şu an ev ve işyerlerimize gelen elektrik faturalarında toplam elektrik harcamasının tam analizini yapmak mümkün olmuyor. Mesela masa üstü bilgisayarınızın veya saç kurutma makinasının o ayki faturada ne kadar pay sahibi olduğunu göremiyorsunuz.

Sony'nin geliştirdiği sistemde priz, üzerine takılan cihazı tanıyarak eğer izin verilenler listesindeyse güç vermeye başlıyor. Bağlanan cihazın ne kadar süre ile kullanıldığı ve ne kadar güç tükettiği ise merkezi bir sistemde kayıt altına alınıyor.

Sisteme giriş izni verilmeyen bir cihaz şarj edilmek veya çalıştırılmak için prize bağlanırsa bu cihaza da güç verilmeyerek hem güvenlik hem de enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Yani küçük yaştaki çocuğunuz prizle istediği kadar oynayabilir. Sisteme çocuk tanımlanmadığı(!) sürece enerji verilmeyeceği için çarpılma riski de yok. Şaka bir yana aynı zamanda bahçenizde veya garajınızda olan prizler de izniniz olmadan kullanılamıyor.

Akıllı prizler üzerlerine bağlanan cihazları tanımak için RFID çiplerini kullanıyor. Yani kısaca şu an parayla satın alabileceğiniz hiç bir cihaz bu prizlerle uyumlu değil. Fakat Sony, evimizde kullandığımız elektronik eşyalar RFID yongalarıyla donatılıncaya kadar sistemi ticari olarak kullanmak istiyor.

Japonya'da akıllı prizlerle donatılmış enerji noktaları kuracak olan firma, kullanıcıların daha önceden alacakları RFID kartları prize dokundurarak cihazlarına enerji alabilmelerini sağlayacak. Kullanıcının karta yüklemiş olduğu kontür bittiğinde ise priz elektriği keserek haksız kullanımın önüne geçecek.

Tabi bu en masum hali, bizim göreceğimiz şekli ise hava alanı ve benzeri elektrik prizlerinden ücretsiz yararlanabildiğimiz yerlerde artık kullandığımız kadar ödüyor hale gelecek olmamız olacak. NFC desteği de kazandırılabileceği söylenen akıllı prizlerde cep telefonlarımızı yaklaştırarak ta ödeme imkanı sunulabilecek.

Ticari versiyonu hem sistemin geliştirilerek gelecekte daha verimli ve fonksiyonel hale getirilmesini hem de destekli cihazların artmasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Zira uyumlu cihazlar evlerimize girdiğinde hangi cihazın ne kadar tükettiğini ve faturaya etkisini an an görebilmek enerji tasarrufu yanında çevrenin korunmasına da büyük katkı sağlayacaktır.