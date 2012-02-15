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Sony, akıllı prizler üzerinde çalışıyor

Teknoloji hızla gelişip etrafımızdaki her şeyi değiştiriyor fakat konu duvardaki elektrik prizi olunca -garip bir yüz ifadesiyle "Değişebilecek nesi var ki?" sorusunu sormamak elde değil. Sony, "Smart
7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji hızla gelişip etrafımızdaki her şeyi değiştiriyor fakat konu duvardaki elektrik prizi olunca -garip bir yüz ifadesiyle "Değişebilecek nesi var ki?" sorusunu sormamak elde değil. Sony, "Smart Sockets" ismini verdiği teknolojiyle prizlerimizi de akıllı hale getirerek, enerji tüketimi üzerindeki kontrolü ve beraberinde verimi arttırmayı hedefliyor.

Şu an ev ve işyerlerimize gelen elektrik faturalarında toplam elektrik harcamasının tam analizini yapmak mümkün olmuyor. Mesela masa üstü bilgisayarınızın veya saç kurutma makinasının o ayki faturada ne kadar pay sahibi olduğunu göremiyorsunuz.
Sony'nin geliştirdiği sistemde priz, üzerine takılan cihazı tanıyarak eğer izin verilenler listesindeyse güç vermeye başlıyor. Bağlanan cihazın ne kadar süre ile kullanıldığı ve ne kadar güç tükettiği ise merkezi bir sistemde kayıt altına alınıyor.
Sisteme giriş izni verilmeyen bir cihaz şarj edilmek veya çalıştırılmak için prize bağlanırsa  bu cihaza da  güç verilmeyerek hem güvenlik hem de enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Yani küçük yaştaki çocuğunuz prizle istediği kadar oynayabilir. Sisteme çocuk tanımlanmadığı(!) sürece enerji verilmeyeceği için çarpılma riski de yok. Şaka bir yana aynı zamanda bahçenizde veya garajınızda olan prizler de izniniz olmadan kullanılamıyor.
Akıllı prizler üzerlerine bağlanan cihazları tanımak için RFID çiplerini kullanıyor. Yani kısaca şu an parayla satın alabileceğiniz hiç bir cihaz bu prizlerle uyumlu değil. Fakat Sony, evimizde kullandığımız elektronik eşyalar RFID yongalarıyla donatılıncaya kadar sistemi ticari olarak kullanmak istiyor.
Japonya'da akıllı prizlerle donatılmış enerji noktaları kuracak olan firma, kullanıcıların daha önceden alacakları RFID kartları prize dokundurarak cihazlarına enerji alabilmelerini sağlayacak. Kullanıcının karta yüklemiş olduğu kontür bittiğinde ise priz elektriği keserek haksız kullanımın önüne geçecek.
Tabi bu en masum hali, bizim göreceğimiz şekli ise hava alanı ve benzeri elektrik prizlerinden ücretsiz yararlanabildiğimiz yerlerde artık kullandığımız kadar ödüyor hale gelecek olmamız olacak. NFC desteği de kazandırılabileceği söylenen akıllı prizlerde cep telefonlarımızı yaklaştırarak ta ödeme imkanı sunulabilecek. 
Ticari versiyonu hem sistemin geliştirilerek gelecekte daha verimli ve fonksiyonel hale getirilmesini hem de destekli cihazların artmasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Zira uyumlu cihazlar evlerimize girdiğinde hangi cihazın ne kadar tükettiğini ve faturaya etkisini an an görebilmek enerji tasarrufu yanında çevrenin korunmasına da büyük katkı sağlayacaktır. 

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serhat_ps3 7 yıl en beğenilen
Kaçak kullanımın bedelini, kaçak kullanmayanlara ödeten bir devlet varken bu teknoloji işe yaramaz, ben o kadar kemer sıkıcam hangi makinanın ne kadar elektrik harcadığının görüp ona göre tasaruf yapıcam, özen göstericem ama ay sonunda bi tarafıma kaçak kullnım dayatması girsin pehhh :(
Kaçak kullanımın bedelini, kaçak kullanmayanlara ödeten bir devlet varken bu teknoloji işe yaramaz, ben o kadar kemer sıkıcam hangi makinanın ne kadar elektrik...
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2 Yanıt Yanıtla +106
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moon5 7 yıl
bu tür araştırmalar çalışmalar değerli madenleri aramak gibidir...belki günü kurtarmaz,cazipte gelmeyebilir kimilerine göre saçmada gelebilir...
fakat insanlık adına en azından birileri çalışıyor,bozuyor tekrar yapıyor bunlarda onları sonuca götürüyor...üreten satan yapıyor,sizde dedikodusunu yapar konuşur konuşur durursunuz,zaten öyle isimler varki her haberin altında gelmişler birşeyler karalamışlar,maksat mesaj sayısı artsın ota sürsen büyümez...
bu tür araştırmalar çalışmalar değerli madenleri aramak gibidir...belki günü kurtarmaz,cazipte gelmeyebilir kimilerine göre saçmada gelebilir...fakat insan...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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wustti 7 yıl
bence iyi fikir biz kendi at gözlüğümüzden baktığımız için bazı arkadaşların yorumları normal yahu yurtdışında herke bizim gibi sefil mi adamın evi dubleks garajı var bahçesi var dolayısıyla dışarıda da prizi var mesela onların işine yarar herkes bizim gibi enayi mi adamlar kullandığı kadar gerçek değerini ödeyerek kullanıyor elektriğini
bence iyi fikir biz kendi at gözlüğümüzden baktığımız için bazı arkadaşların yorumları normal yahu yurtdışında herke bizim gibi sefil mi adamın evi dubleks gara...
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1 Avatar
aziz77 7 yıl
bu japonlara hayranım.
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marfoglu 7 yıl
Siz ota surule surule buyudunuz belli.Milletin seviyesini dusuruyorsunuz forumda.Kimsinizde hakaret ediyorsun?


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cnbzkrt 7 yıl
Neyin tartismasini yapiyosunuz anlamiyorum ki sonucta bu insanlar icin yapilmis bisi degilmi yani bizim icin yapilan bisi degil mi bunu gidip niye tartisma boyutundan kavgaya hakaretlere tasiyosunuz anlamiyorum
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Microfix 7 yıl
Gelmesi yillar surer.
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Gorkem.IX 7 yıl
Sony akıllı pizzalar üretmeye çalışıyor diye okudum başlığı
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Viktor Reznov 7 yıl
İyimiş
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DH Misafiri 7 yıl
Ben çok kısa bir süre içerisinde yaygınlaşacağını düşünüyorum herkes elektriğe tam anlamıyla hükmetmek ister düşünsenize akıllı telefonunuza kuracağınız küçük bir program ile dünyanın herhangi bir yerinden evinizdeki cihazların hangilerinin açık olduğunu hangilerinin ne kadar enerji çektiğini görebilmemiz mümkün olacak ve hangilerinin çalışıp çalışmaması gerektiğine karar vereceksiniz bu durum teknoloji yaygınlaşınca uyumlu cihazların çıkmasıyla çok daha iyi anlaşılır bir hale gelecek şuan hayal edemeyeceğimiz ürünler çıkacak apple iphone çıkartırken insanların çoğu gereksiz ve başarısız bir teknoloji olacağını yaygınlaşmayacağını düşünüyorlardı ama şimdiki durum ortada.
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maydo67 7 yıl
Adamlar dünyadaki depolama standardını belirliyor. Sonu blu ray gibi olsa keşke. HD-DVD yaptılar oda tutmadı.Cd yi bulan sony dvd yi ilk kullanan cihazlardan biri ps2 şimdide bluray ile el koydular piyasaya daha ne kadar güzel olabilirki sonu
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DH Misafiri 7 yıl
sonu blue-ray gibi olmaz inşallah.
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Daxteroy 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sonu blue-ray gibi olmaz inşallah.

Blu-ray'e ne olmuş?
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BehzatÇ. 7 yıl
Tesla olsaydıda tüm insanlığı utandırsaydı
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