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    Portatif klima tavsiyesi için en iyi mobil klimalar (2024)

    Yazın sıcaktan kışın soğuktan koruyan portatif klimalar her evin ihtiyacı. Peki en iyi mobil klimalar hangisi? İşte 2024'te alınabilecek taşınabilir klima önerileri:

    Yaz ayları yaklaşırken, serinlemek için en ideal çözümlerden biri de mobil klimalardır. Hem taşınabilir hem de kullanışlı olan mobil klimalar, her ortama ferahlık getirirken aynı zamanda istenilen yere de konumlandırılabiliyor. Portatif klimalar aynı zamanda kışın soğuktan da koruyor. Mobil klimalar, enerji tasarrufu, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor ve sıklıkla tercih ediliyor. Peki, en iyi mobil klima hangisi? Bu rehberde, 2024'ün en iyi mobil klimalarına göz atıp, ihtiyaçlarınıza en uygun modeli seçmenize yardımcı olacak bilgiler sunacağız. İşte en iyi portatif klimalar:

    En İyi Mobil Klimalar 🥤
    Marka/Model 💧 Fiyat 🏷️
    Evapolar Evachill 1.717 TL
    Beko 21220 P 28.999 TL
    Raikou M232H01 5.749 TL
    Airfel LPCY35BM 17.555 TL
    Kumtel HAC-01W 17.500 TL
    ROTA Panda 19.999 TL
    Jimacro mini 819 TL
    Fıshtec Mini 377 TL
    InnovaGoods Bladeless Evaporative Evareer 5.942 TL
    Raikou M232H03 18.599 TL

    Mobil klima yorumları dikkate alındığında; en iyi portatif klima markaları sıralamasında Evapolar, Beko ve Raikou öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek taşınabilir klima önerileri olarak ise Evapolar Evachill, Beko 21220 P ve Raikou M232H01 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Evapolar Evachill

    Evapolar Evachill Tam Boyutta Gör
    Evapolar Evachill, taşınabilir klima arayanlar için en iyi tercihlerden birisi konumunda. Evachill, buharlaşma teknolojisi kullanılarak havayı soğutuyor ve nemlendiriyor. Cihazda bulunan kartuş malzemesi ayrıca büyük toz parçacıklarını yakalıyor. 4 fan hızı ayarı bulunan cihaz sadece 7,5 W enerji tüketiyor. Evapolar Evachill, fısıltı seviyesinde ses çıkararak en sessiz mobil klima arayanlar için de güçlü bir tercih haline geliyor. Bu kabiliyetleriyle ürün, masaüstü mobil klima alanında sıkça tercih ediliyor.
    • 9 saate kadar çalışma süresi
    • Powerbank, dizüstü veya prize bağlanabilir
    • 7.5W tüketim
    • Tek tuşla kontrol
    • Sızdırmaz sistem
    • 2-2,5m²'ye kadar kapsama alanı
    • 800 ml

    Evapolar Evachill kullanıcı yorumları 💭

    👨 Güzel ve yerden tasarruf sağlayan bir ürün. Beni olumlu yönde şaşırtan 4 modunun olması. Kullanımı oldukça kolay. Tüm odayı soğutmasa da çalışma masasında harika performans gösteriyor.

    👩 Küçük alanlarda oldukça etkili, ses seviyesi beklentimin altında ancak yine de duyulur cinsten. Sıcak havalarda bilgisayar başında oyun oynarken harika iş görüyor.

    2️⃣ Beko 21220 P

    Beko 21220 P Tam Boyutta Gör
    Kendini elektrikli ev aletleri alanında kanıtlayan Beko mobil klima alanında sıkça tercih ediliyor. Beko 21220 P mobil klima, 11680 BTU/h soğutma kapasitesi ile güçlü bir performans vadediyor. Aşağı ve yukarı alacak şekilde iki yönlü hava kontrolü sunan en iyi mobil klima Beko 21220 P, çoklu programlama özelliği ve rahat uyku modu ile de kendisini öne çıkarıyor. Mobil klima kullanıcı yorumları göz önüne alındığında da Beko 21220 P sıklıkla öneriliyor.
    • 11680 BTU/h soğutma kapasitesi
    • A+ enerji sınıfı
    • 2 Yönlü otomatik hava kontrolü (Yukarı-Aşağı)
    • Nem alma
    • Çoklu programlama özelliği (24 Saat)
    • Rahat uyku (Sleep Mode) modu
    • 17-35℃ iç ünite soğutma çalışma aralığı

    Beko 21220 P kullanıcı yorumları 💭

    👨 2 aydır kullanıyorum ürün tamamen çok güzel. Biraz gürültülü çalışıyor sadece ama işini 10 numara yapıyor. Yaklaşık 25 metre karelik odamı gayet güzel soğutuyor. Soğutma kapasitesi çok iyi fan hızı mükemmel

    👩 Sessiz ve hızlı soğutma yapıyor. Memnunum yaza hazırlık şimdiden. Ürün kutusundan pencere adaptörü dahil her şey çıktı. 16m2 de performansı normal gibi.

    3️⃣ Raikou M232H01

    Raikou M232H01 Tam Boyutta Gör
    En çok tercih edilen en iyi portatif klimalardan birisi olan Raikou M232H01, salon tipi iklimlendirme olarak kendisini konumlandırıyor. Ürün, sağlam özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla güvenilir bir tercih olurken geniş açılı hava dağıtımı özelliği sayesinde odanın her köşesine homojen bir şekilde serinletme sağlıyor. Ayrıca sol ve sağ salınımlı otomatik hava dağıtımı, isteğe bağlı olarak yukarı ve aşağı manuel olarak ayarlanabilir.
    • 7000 BTU değeri
    • Çift su deposu ve sirkülasyonlu soğutma
    • Dijital ekranlı işletim paneli ve uzaktan kumanda
    • Görünü su deposu
    • 3 farklı ayarlanabilir rüzgar hızı
    • 1 ila 8 saat arası zamanlayıcı ayarı

    Raikou M232H01 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Raikou mobil klimayı küçük evim için aldım. Kurulumu kolay, soğutma performansı iyi ve sessiz çalışıyor. Fiyatına göre gayet tatmin edici.

    👩 Taşınabilir olması ve farklı modlara sahip olması güzel. Fiyatı biraz yüksek olsa da genel olarak memnunum. Soğutma performansı konusunda sıkıntı yaşamadım.

    4️⃣ Airfel LPCY35BM

    Airfel LPCY35BM Tam Boyutta Gör
    Airfel LPCY35BM mobil klima, taşınabilir olması ve istenen odaya yerleştirilmesiyle mobilite arayanlar için güçlü bir seçenek. Dahili olarak uyku modu ayarı bulunan LPCY35BM, turbo modu ile daha hızlı bir soğutma sağlıyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilebilir olan cihazın sıcaklık seviyesi ve mod ayarları bu şekilde yapılabiliyor. Salon veya ofislerde tercih edilen en iyi mobil klimalar arasında olan Airfel LPCY35BM, 12.000 BTU’luk bir kapasite sunuyor.
    • 12.000 BTU kapasitesi
    • A sınıfı enerji
    • R410 soğutucu akışkan
    • Salon veya ofislerde kullanım
    • Uzaktan kontrol
    • Uyku modu ve sıcaklık seviye ayarı

    Airfel LPCY35BM kullanıcı yorumları 💭

    👨 Gayet başarılı bir ürün, hele ki piyasadaki neredeyse tüm mobil klimalar Midea üretim olduğu için fiyat olarak da aralarında gayet iyi. Ses olarak araç kliması kadar, son devirde çalışan bir araç klimasına tahammül edebilen buna da eder. Zaten bunda da sesi kompresör değil asıl fanlar yapıyor. Rijit bir gürültü olduğu için bir süre sonra rahat alışırsınız.

    👩 Ses konusuna zamanla alışıyor. Soğutma performansına ise diyecek bir şey yok. Kirada oturanlar veya duvar tipi klima istemeyenler için ideal.

    5️⃣ Kumtel HAC-01W

    Kumtel HAC-01W Tam Boyutta Gör
    En iyi taşınabilir klima modelleri arasında olan Kumtel HAC-01W, 4L su deposu ile nemlendirme fonksiyonu ile ön plana çıkıyor. Sağa ve sola döner bıçakları ile ise çok yönlü soğutma sağlayabiliyor. Çeşitli modlara sahip olan üründe aynı zamanda üç ayrı rüzgar modu bulunuyor. Uzaktan kontrol edilen Kumtel HAC-01W, elektrikler gidip geldiğinde de hafıza fonksiyonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Su deposu bittiğinde ise otomatik kapanıyor.
    • 4L su deposu ile nemlendirme fonksiyonu
    • 3 rüzgar modu
    • Sağa sola döner bıçak, daha geniş bir hava akış yönü aralığı sunar
    • 7 Saat programlanır zamanlayıcı (1-2-4h)
    • Çok fonksiyonlu uzaktan kumanda
    • Güç kesildiğinde hafıza fonksiyonu
    • Susuz kaldığında otomatik kapanma

    Kumtel HAC-01W kullanıcı yorumları 💭

    👨 Arkadaşlar bu sıcak günlerde emin olun çok işinizi görecek. Serinletmesi çok iyi. Her güzelin bir kusuru varmış biraz sesi fazla gibi ancak hepsinde aynı şey var ve zamanla alışılıyor. Vantilatörlerden kesinlikle daha iyi.

    👩 Muhafaza deposu biraz daha korunaklı bir malzemeden yapılabilirdi. Yine de piyasasına göre fiyat-performans ürünü diyebiliriz. Şimdilik memnunuz.

    6️⃣ ROTA Panda

    ROTA Panda Tam Boyutta Gör
    ROTA Panda portatif klima, şık tasarımı ile dikkat çekiyor. En iyi seyyar klima modellerinden birisi olan ROTA Panda, 12000BTU kapasitesiyle ister evde ister ofiste kullanım imkanı ve performansı sunuyor. Kötü bakterileri engelleyen ve havanızın temiz kalmasını sağlayan biofiltreye sahip olan cihaz uyku modu ile sezgisel bir deneyim vadediyor.
    • 12.000 BTU soğutma, 10.000 BTU ısıtma
    • 1045-1350W güç tüketimi
    • A+ enerji sınırı
    • R290 gaz soğutucu
    • Biofiltre
    • Uyku modu
    • Zamanlayıcı ayarı

    ROTA Panda kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün biraz sesli çalışıyor ses takıntısı olanlar duvar tipi bir ürüne yönelebilir. Klasik portatif klima soğutması güzel. Bir odadan bir odaya götürmek için oldukça ağır olsa da yapılabiliyor. Çıkış hortumunu kısa tutarsanız daha verimli soğutuyor.

    👩 Diğer benzerlerinde olduğu gibi ses biraz sıkıntı ama alışılıyor. TV açıkken arkada çalışınca sesi kayboluyor. Soğutma performansı gayet yeterli.

    7️⃣ Jimacro mini

    Jimacro mini Tam Boyutta Gör
    Jimacro mini; hava soğutucu mobil klima cihazı, taşınabilir hava soğutucu yetenekleriyle 4'ü 1 arada deneyim sunuyor. Masaüstü klima arayanların tercih edeceği bir ürün olan Jimacro mini, gücünü USB üzerinden alıyor. Soğuk bir rüzgar hissetmek için sadece hava soğutucu fanının su tankına su veya buz küpleri koymanız yeterli. 8 saatlik kullanım sağlayan ürün 68 dB ses üretiyor. Masaüstü için en iyi portatif soğutucu olarak nitelendirilen Jimacro mini, 3 farklı kademe ayarı da sunuyor.
    • USB bağlantısı (5V)
    • 3 kademeli ayar
    • 7 farklı ışık seçeneği
    • 8 saate kadar kullanım imkanı
    • Su bitince otomatik kapanma

    Jimacro mini kullanıcı yorumları 💭

    👨 Beklentileri yüksek tutmamak gerekiyor. Ancak ürün sizi hasta da etmeden belli bir sıcaklıkta durmanızı (Sadece çalışma masanızda iken) sağlıyor. Nemlendirme özelliği ile de dili damağı kurutmuyor. Beklenti bu idi fazlaca da karşıladı. Açıkken ve kapalıyken arasındaki fark çok belirgin.

    👩 Bilgisayar başında yazın cehennem sıcağında çalışırken veya oyun oynarken sizi serin tutuyor. Haznesini doldurunca 8 saat kadar götürüyor, bu da mesaiyi bitiriyor. Zaten oyun da en fazla o kadar oynanıyor. Ben bu kullanımda memnunum.

    8️⃣ Fishtec Mini Twist Air

    Fishtec Mini Twist Air Tam Boyutta Gör
    Fishtec Mini Twist Air de Jimacro gibi aslında masaüstü kategorisinde bir mobil klima. Sessiz çalışan Fishtec Mini’nin en önemli avantajı şarj edilebilir olması. Fishtec Mini Twist Air, vantilatör ve püskürtücü fonksiyonu için iki su haznesine (84 ml ve 30 ml) sahip. Bünyesinde 3 hız ayarı sunan ürün, USB üzerinden şarj edilebilir lityum pile sahip. Tam şarjda 2 saat çalışan ürün ayrıca bilgisayara takılı şekilde de kullanılabiliyor. Mini klima hem dikey hem de yatay olarak 360° döndürülebilir yapıda bu da deneyimi artırıyor. Fishtec Mini Twist Air, en ucuz mobil klima modeli olarak öne çıkıyor.
    • 1800 mAh 3,7 V şarjlı batarya
    • 2 saat kullanım süresi
    • 3 farklı hız ayarı
    • 2 adet su haznesi
    • 360 derece döndürülebilir yapı

    Fishtec Mini kullanıcı yorumları 💭

    👨Bilgisayar kullanırken sürekli açık tutuyorum, arada bir beslemesini de yapıyorum. Genel olarak serinletmesi güzel, bana yetiyor. Zaten fiyatına göre yapabilecekleri almadan belli olan bir ürün. Bunun farkında olacak şekilde tercihte bulunun.

    👩 Fiyatına göre yetenekleri ve performansı gayet güzel. Ancak üstün de bir performans beklememek gerekiyor. Çalışırken sıcakta kullanmak için yeterli bir ürün.

    9️⃣ InnovaGoods Bladeless Evaporative Evareer

    InnovaGoods Bladeless Evaporative Evareer Tam Boyutta Gör
    InnovaGoods, ev için LED’li bıçaksız en sessiz mobil klima olarak ön olana çıkıyor. Klima cihazı kirli havayı çeker ve her zaman aktif iyonizasyon fonksiyonu sayesinde hava temizleme yapıyor. Şık bir tasarıma sahip olan ürün, farklı modlar sunarken (normal, doğal, uyku) aynı zamanda üç fark (düşük / orta / yüksek) hız ayarına sahip. 360 derece kullanım sunan ürün, uzaktan kumandaya ve dokunmatik kontrol paneline sahip. Ayrıca zamanlayıcıyı ihtiyaçlarınıza uygun olacak şekilde ayarlamak da mümkün. InnovaGoods Bladeless Evaporative Evareer en iyi ayaklı klima modellerinden birisi.
    • 3l kapasite
    • 360 derece çalışma
    • Üç farklı mod ve hız ayarı
    • 8 saat kadar zaman ayarı
    • 20m2 çalışma alanı
    • 110W tüketim

    InnovaGoods Bladeless Evaporative Evareer kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün biraz gürültülü çalışıyor ancak işini de iyi yapıyor. Soğutma performansını beğendim, oda içindeki havayı kirletmiyor. Tasarım olarak da şık görünüyor.

    👩 Küçük bir odam var ve bu ürünü tercih ettim. Gelmesi biraz sürdü ancak yazın işime yaradı. Tek sorun sürekli çalıştırmak gerekiyor. Kulaklık taktığım için ses konusunda sıkıntı yaşamadım.

    🔟 Raikou M232H03

    Raikou M232H03 Tam Boyutta Gör
    Raikou M232H03, yüksek enerji verimliliği, çevre dostu özellikleri ve modern teknolojilerle öne çıkan en iyi portatif klima modellerinden birisi. Soğutma ve nem alma fonksiyonlarına sahip olan üründe hava filtresi de bulunuyor. Bu filtre temizlenebilir (iki haftada bir) bir yapıya sahip. Ofislerden mağazalara, evlerden fabrikalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip Raikou M232H03, hızlı soğutma moduna da sahip. En iyi ayaklı mobil klima seçeneklerinden olan ürünün duvar tipi klimaların tüm görevlerini yapabildiği belirtiliyor.
    • Yüksek, orta ve düşük rüzgar seçenekleri
    • 1-24 saat zaman aralığı
    • Nem alma özelliği
    • Temizlenebilir hava filtresi
    • Düşük güç tüketimi ve ses seviyesi

    Raikou M232H03 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Yaz aylarında aldığım bu klimadan oldukça memnunum. Odadaki sıcaklığı hızlı bir şekilde düşürüyor ve sessiz çalışıyor. Fiyatına göre gayet başarılı bir ürün.

    👩 Küçük odam için aldığım bu klimayı bir süredir kullanıyorum. Klimayı çalıştırdığımda odanın serinlemesi biraz uzun sürüyor ama sabit bir şekilde de tutuyor. Kurulumu falan da oldukça basit.

    2024 en iyi mobil klima tavsiye listemizde uygun fiyatlı, yüksek performansı, etkili soğutma yapan portatif klimalara yer verdik. Mobil klima fiyatları yaz aylarına doğru yükselişe geçtiği için erkenden tercihte bulunmak önemli. Tercihinizi kolaylaştırmak için mobil klima kullanıcı yorumlarını da listemizde bulunuyor.

    Mobil klima seçerken dikkat edilmesi gerekenler 🧐

    mobil klima seçimi Tam Boyutta Gör
    Mobil klimalar, sabit klimalara göre daha az yaygın olmalarına rağmen, taşınabilir olmaları ve kurulum gerektirmemeleri gibi avantajlara sahip. Özellikle kirada oturuyorsanız veya sık sık taşınıyorsanız, mobil klima sizin için ideal bir çözüm olabilir. Ancak tercih ederken bu faktörlere dikkat etmelisiniz:
    1. Soğutma kapasitesi (BTU)
    2. Enerji verimliliği
    3. Gürültü seviyesi
    4. Su tahliye sistemi
    5. Boyut ve ağırlık
    6. Fiyat
    7. Marka ve garanti

    Sıkça sorulan sorular (SSS)

    Portatif klima verimli mi?

    Mobil klimalar taşınabilir oldukları ve genellikle küçük olukları için enerji tüketimleri de düşük olur. Bu sayede daha verimli bir şekilde çalışabilirler.

    Hortumsuz portatif klima var mı?

    Taşınabilir özelliğe sahip ürünlerde genellikle hortumsuz portatif klimalar tercih edilir. Taşınabilir mobil klimalar sizlere birçok avantaj sağlar. Portatif soğutucu klima yaz aylarının vazgeçilmezi olan ürünlerden birisidir. Borusuz portatif klima modelleri aynı zamanda dağınık bir görüntünün önüne geçmeye de yardımcı olur.

    Mobil klima soğutur mu?

    Portatif Klimaların dış ortama iç ortamdaki yoğuşma havasını atarak çalışır. Soğutma modunda kullanıldığında, sıcak havayı klimadan tahliye kanal yuvasından dışarıya atan bu ürünler ve modunda ise soğuk havayı dışarıya atarak iklimlendirmeyi sağlar.

    Klima yerine ne alınabilir?

    Mobil klimalar, kolay taşınabilir yapıları sayesinde, istenen yerde ısıtma ve soğutma yapma olanağı sağlar. Böylelikle duvar tipi klimalara güzel bir alternatif olurlar.

    En İyi Mobil & Portatif Klimalar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 121124

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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