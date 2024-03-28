Portatif klima tavsiyesi için en iyi mobil klimalar (2024)

- En İyi Mobil Klimalar 🥤
- 1️⃣ Evapolar Evachill
- 2️⃣ Beko 21220 P
- 3️⃣ Raikou M232H01
- 4️⃣ Airfel LPCY35BM
- 5️⃣ Kumtel HAC-01W
- 6️⃣ ROTA Panda
- 7️⃣ Jimacro mini
- 8️⃣ Fishtec Mini Twist Air
- 9️⃣ InnovaGoods Bladeless Evaporative Evareer
- 🔟 Raikou M232H03
- Mobil klima seçerken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
- Sıkça sorulan sorular (SSS)
- Portatif klima verimli mi?
- Hortumsuz portatif klima var mı?
- Mobil klima soğutur mu?
- Klima yerine ne alınabilir?
- Yorumlar
Yaz ayları yaklaşırken, serinlemek için en ideal çözümlerden biri de mobil klimalardır. Hem taşınabilir hem de kullanışlı olan mobil klimalar, her ortama ferahlık getirirken aynı zamanda istenilen yere de konumlandırılabiliyor. Portatif klimalar aynı zamanda kışın soğuktan da koruyor. Mobil klimalar, enerji tasarrufu, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor ve sıklıkla tercih ediliyor. Peki, en iyi mobil klima hangisi? Bu rehberde, 2024'ün en iyi mobil klimalarına göz atıp, ihtiyaçlarınıza en uygun modeli seçmenize yardımcı olacak bilgiler sunacağız. İşte en iyi portatif klimalar:
|Marka/Model 💧
|Fiyat 🏷️
|Evapolar Evachill
|1.717 TL
|Beko 21220 P
|28.999 TL
|Raikou M232H01
|5.749 TL
|Airfel LPCY35BM
|17.555 TL
|Kumtel HAC-01W
|17.500 TL
|ROTA Panda
|19.999 TL
|Jimacro mini
|819 TL
|Fıshtec Mini
|377 TL
|InnovaGoods Bladeless Evaporative Evareer
|5.942 TL
|Raikou M232H03
|18.599 TL
Mobil klima yorumları dikkate alındığında; en iyi portatif klima markaları sıralamasında Evapolar, Beko ve Raikou öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek taşınabilir klima önerileri olarak ise Evapolar Evachill, Beko 21220 P ve Raikou M232H01 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Evapolar Evachill
- 9 saate kadar çalışma süresi
- Powerbank, dizüstü veya prize bağlanabilir
- 7.5W tüketim
- Tek tuşla kontrol
- Sızdırmaz sistem
- 2-2,5m²'ye kadar kapsama alanı
- 800 ml
Evapolar Evachill kullanıcı yorumları 💭
👨 Güzel ve yerden tasarruf sağlayan bir ürün. Beni olumlu yönde şaşırtan 4 modunun olması. Kullanımı oldukça kolay. Tüm odayı soğutmasa da çalışma masasında harika performans gösteriyor.
👩 Küçük alanlarda oldukça etkili, ses seviyesi beklentimin altında ancak yine de duyulur cinsten. Sıcak havalarda bilgisayar başında oyun oynarken harika iş görüyor.
2️⃣ Beko 21220 P
- 11680 BTU/h soğutma kapasitesi
- A+ enerji sınıfı
- 2 Yönlü otomatik hava kontrolü (Yukarı-Aşağı)
- Nem alma
- Çoklu programlama özelliği (24 Saat)
- Rahat uyku (Sleep Mode) modu
- 17-35℃ iç ünite soğutma çalışma aralığı
Beko 21220 P kullanıcı yorumları 💭
👨 2 aydır kullanıyorum ürün tamamen çok güzel. Biraz gürültülü çalışıyor sadece ama işini 10 numara yapıyor. Yaklaşık 25 metre karelik odamı gayet güzel soğutuyor. Soğutma kapasitesi çok iyi fan hızı mükemmel
👩 Sessiz ve hızlı soğutma yapıyor. Memnunum yaza hazırlık şimdiden. Ürün kutusundan pencere adaptörü dahil her şey çıktı. 16m2 de performansı normal gibi.
3️⃣ Raikou M232H01
- 7000 BTU değeri
- Çift su deposu ve sirkülasyonlu soğutma
- Dijital ekranlı işletim paneli ve uzaktan kumanda
- Görünü su deposu
- 3 farklı ayarlanabilir rüzgar hızı
- 1 ila 8 saat arası zamanlayıcı ayarı
Raikou M232H01 kullanıcı yorumları 💭
👨 Raikou mobil klimayı küçük evim için aldım. Kurulumu kolay, soğutma performansı iyi ve sessiz çalışıyor. Fiyatına göre gayet tatmin edici.
👩 Taşınabilir olması ve farklı modlara sahip olması güzel. Fiyatı biraz yüksek olsa da genel olarak memnunum. Soğutma performansı konusunda sıkıntı yaşamadım.
4️⃣ Airfel LPCY35BM
- 12.000 BTU kapasitesi
- A sınıfı enerji
- R410 soğutucu akışkan
- Salon veya ofislerde kullanım
- Uzaktan kontrol
- Uyku modu ve sıcaklık seviye ayarı
Airfel LPCY35BM kullanıcı yorumları 💭
👨 Gayet başarılı bir ürün, hele ki piyasadaki neredeyse tüm mobil klimalar Midea üretim olduğu için fiyat olarak da aralarında gayet iyi. Ses olarak araç kliması kadar, son devirde çalışan bir araç klimasına tahammül edebilen buna da eder. Zaten bunda da sesi kompresör değil asıl fanlar yapıyor. Rijit bir gürültü olduğu için bir süre sonra rahat alışırsınız.
👩 Ses konusuna zamanla alışıyor. Soğutma performansına ise diyecek bir şey yok. Kirada oturanlar veya duvar tipi klima istemeyenler için ideal.
5️⃣ Kumtel HAC-01W
- 4L su deposu ile nemlendirme fonksiyonu
- 3 rüzgar modu
- Sağa sola döner bıçak, daha geniş bir hava akış yönü aralığı sunar
- 7 Saat programlanır zamanlayıcı (1-2-4h)
- Çok fonksiyonlu uzaktan kumanda
- Güç kesildiğinde hafıza fonksiyonu
- Susuz kaldığında otomatik kapanma
Kumtel HAC-01W kullanıcı yorumları 💭
👨 Arkadaşlar bu sıcak günlerde emin olun çok işinizi görecek. Serinletmesi çok iyi. Her güzelin bir kusuru varmış biraz sesi fazla gibi ancak hepsinde aynı şey var ve zamanla alışılıyor. Vantilatörlerden kesinlikle daha iyi.
👩 Muhafaza deposu biraz daha korunaklı bir malzemeden yapılabilirdi. Yine de piyasasına göre fiyat-performans ürünü diyebiliriz. Şimdilik memnunuz.
6️⃣ ROTA Panda
- 12.000 BTU soğutma, 10.000 BTU ısıtma
- 1045-1350W güç tüketimi
- A+ enerji sınırı
- R290 gaz soğutucu
- Biofiltre
- Uyku modu
- Zamanlayıcı ayarı
ROTA Panda kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün biraz sesli çalışıyor ses takıntısı olanlar duvar tipi bir ürüne yönelebilir. Klasik portatif klima soğutması güzel. Bir odadan bir odaya götürmek için oldukça ağır olsa da yapılabiliyor. Çıkış hortumunu kısa tutarsanız daha verimli soğutuyor.
👩 Diğer benzerlerinde olduğu gibi ses biraz sıkıntı ama alışılıyor. TV açıkken arkada çalışınca sesi kayboluyor. Soğutma performansı gayet yeterli.
7️⃣ Jimacro mini
- USB bağlantısı (5V)
- 3 kademeli ayar
- 7 farklı ışık seçeneği
- 8 saate kadar kullanım imkanı
- Su bitince otomatik kapanma
Jimacro mini kullanıcı yorumları 💭
👨 Beklentileri yüksek tutmamak gerekiyor. Ancak ürün sizi hasta da etmeden belli bir sıcaklıkta durmanızı (Sadece çalışma masanızda iken) sağlıyor. Nemlendirme özelliği ile de dili damağı kurutmuyor. Beklenti bu idi fazlaca da karşıladı. Açıkken ve kapalıyken arasındaki fark çok belirgin.
👩 Bilgisayar başında yazın cehennem sıcağında çalışırken veya oyun oynarken sizi serin tutuyor. Haznesini doldurunca 8 saat kadar götürüyor, bu da mesaiyi bitiriyor. Zaten oyun da en fazla o kadar oynanıyor. Ben bu kullanımda memnunum.
8️⃣ Fishtec Mini Twist Air
- 1800 mAh 3,7 V şarjlı batarya
- 2 saat kullanım süresi
- 3 farklı hız ayarı
- 2 adet su haznesi
- 360 derece döndürülebilir yapı
Fishtec Mini kullanıcı yorumları 💭
👨Bilgisayar kullanırken sürekli açık tutuyorum, arada bir beslemesini de yapıyorum. Genel olarak serinletmesi güzel, bana yetiyor. Zaten fiyatına göre yapabilecekleri almadan belli olan bir ürün. Bunun farkında olacak şekilde tercihte bulunun.
👩 Fiyatına göre yetenekleri ve performansı gayet güzel. Ancak üstün de bir performans beklememek gerekiyor. Çalışırken sıcakta kullanmak için yeterli bir ürün.
9️⃣ InnovaGoods Bladeless Evaporative Evareer
- 3l kapasite
- 360 derece çalışma
- Üç farklı mod ve hız ayarı
- 8 saat kadar zaman ayarı
- 20m2 çalışma alanı
- 110W tüketim
InnovaGoods Bladeless Evaporative Evareer kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün biraz gürültülü çalışıyor ancak işini de iyi yapıyor. Soğutma performansını beğendim, oda içindeki havayı kirletmiyor. Tasarım olarak da şık görünüyor.
👩 Küçük bir odam var ve bu ürünü tercih ettim. Gelmesi biraz sürdü ancak yazın işime yaradı. Tek sorun sürekli çalıştırmak gerekiyor. Kulaklık taktığım için ses konusunda sıkıntı yaşamadım.
🔟 Raikou M232H03
- Yüksek, orta ve düşük rüzgar seçenekleri
- 1-24 saat zaman aralığı
- Nem alma özelliği
- Temizlenebilir hava filtresi
- Düşük güç tüketimi ve ses seviyesi
Raikou M232H03 kullanıcı yorumları 💭
👨 Yaz aylarında aldığım bu klimadan oldukça memnunum. Odadaki sıcaklığı hızlı bir şekilde düşürüyor ve sessiz çalışıyor. Fiyatına göre gayet başarılı bir ürün.
👩 Küçük odam için aldığım bu klimayı bir süredir kullanıyorum. Klimayı çalıştırdığımda odanın serinlemesi biraz uzun sürüyor ama sabit bir şekilde de tutuyor. Kurulumu falan da oldukça basit.
2024 en iyi mobil klima tavsiye listemizde uygun fiyatlı, yüksek performansı, etkili soğutma yapan portatif klimalara yer verdik. Mobil klima fiyatları yaz aylarına doğru yükselişe geçtiği için erkenden tercihte bulunmak önemli. Tercihinizi kolaylaştırmak için mobil klima kullanıcı yorumlarını da listemizde bulunuyor.
Mobil klima seçerken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
- Soğutma kapasitesi (BTU)
- Enerji verimliliği
- Gürültü seviyesi
- Su tahliye sistemi
- Boyut ve ağırlık
- Fiyat
- Marka ve garanti
Sıkça sorulan sorular (SSS)
Portatif klima verimli mi?
Mobil klimalar taşınabilir oldukları ve genellikle küçük olukları için enerji tüketimleri de düşük olur. Bu sayede daha verimli bir şekilde çalışabilirler.
Hortumsuz portatif klima var mı?
Taşınabilir özelliğe sahip ürünlerde genellikle hortumsuz portatif klimalar tercih edilir. Taşınabilir mobil klimalar sizlere birçok avantaj sağlar. Portatif soğutucu klima yaz aylarının vazgeçilmezi olan ürünlerden birisidir. Borusuz portatif klima modelleri aynı zamanda dağınık bir görüntünün önüne geçmeye de yardımcı olur.
Mobil klima soğutur mu?
Portatif Klimaların dış ortama iç ortamdaki yoğuşma havasını atarak çalışır. Soğutma modunda kullanıldığında, sıcak havayı klimadan tahliye kanal yuvasından dışarıya atan bu ürünler ve modunda ise soğuk havayı dışarıya atarak iklimlendirmeyi sağlar.
Klima yerine ne alınabilir?
Mobil klimalar, kolay taşınabilir yapıları sayesinde, istenen yerde ısıtma ve soğutma yapma olanağı sağlar. Böylelikle duvar tipi klimalara güzel bir alternatif olurlar.
En İyi Mobil & Portatif Klimalar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 121124Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...