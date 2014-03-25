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Sony, akıllı saatlerinde "Android Wear" kullanmayı düşünmüyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, akıllı saatlerinde
Geçtiğimiz hafta içerisinde tanıtılan Android’in giyilebilir cihazlara özel türevi Android Wear, daha önce burada değindiğimiz kadarıyla Samsung, LG, HTC, Asus, Motorola gibi firmalar ile Qualcomm, Intel, Broadcom, MediaTek gibi yonga üreticilerinin de ilgisini çekiyor ve bu isimlerin konu hakkında çalışmalar yürüttükleri biliniyor. Gelen son bilgilere göreyse pazarın önemli ismi Sony, gelecek akıllı saatlerinde "Android Wear" kullanmayı düşünmüyor.
Konu hakkında Cnet'e konuşan Sony Mobile Amerika'nın başındaki isim Ravi Nookala, akıllı saatlerde (SmartWatch ve SmartWatch 2) kullandıkları mevcut Android altyapısı için zaman ve kaynak açısından ciddi yatırım yaptıklarını belirtiyor ve sonuç olarak da bu yönde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekliyor. Nookala ayrıca yaptıkları bu tercihe rağmen Google ile yakından çalışmaya devam edeceklerini de söylüyor. Akıllı saatler için kurduğu platformda şuan 200 farklı uygulama yer alan Sony, söylendiği kadarıyla bu zenginliği iyi kullanmak istiyor.
Android Wear hakkındaki tüm ayrıntılara aşağıda yer alan video yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://mashable.com/2014/03/25/sony-android-wear-smartwatch/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly Yorum Yaz
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Mantıklı bir yaklaşım bence. Kimse akıllı saatten akıllı telefon olmasını beklemez beklememeli. Yapacağı 3-5 bilemedin 10 iş var onları iyi yapması ve pilinin uzun dayanması önemli olan. Birde şık olması, kimse saatim akıllı olsun diye saat takmaz sonuçta.
Mantıklı bir yaklaşım bence. Kimse akıllı saatten akıllı telefon olmasını beklemez beklememeli. Yapacağı 3-5 bilemedin 10 iş var onları iyi yapması ve pilinin u...
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User Friendly 5 yıl
Erken yapılmış bir açıklama, rekabet etmesi gerekecek ve kullanmak zorunda kalacak, google, servislerinin çokluğu ve geniş kullanılabilirliği nedeniyle tercih edilmeye devam edecek çünkü...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Google sürekli destek vercek ve geliştircek bu platformu sony kumar oynuyor
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xxxx1 5 yıl
Sony bu tuhaflıkları geçmişten bu yana hep yapıyor...
telefonlarında da flas belleklerinde sadece kendi bellek kartlarına,3.5 standart olmuş kulaklık uçlarını bile koymayıp yıllarca kendi kulaklık girişlerine yer vermek sacmalıklarla insanları boğuyorlardı.sonunda ne oldu?..hizaya geldi hepsinde.
yeni nesil bilmez,birde iyi yapmış yaw diyenler boş konuşmaktan öteye geçmez.
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St Batuhan 5 yıl
Firmanın gerekirse yapacağı basit bir işlem var, nasıl uygulamalar temelde telefon üzerinden çalışıp ekrana gönderilebiliyorsa verisi, android wear de bir nevi emule edilebilir telefonda ve ona uygun bir çalışma sunulabilir. Yani AW için çıkacak uygulamalar yine telefondaki bir emulatör ile çalışıp görüntü aktarımını sağlamış gibi olur.
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Illustrious. 5 yıl
Illustrious.

Sony belki de Google'yi daha fazla zengin etmek istemiyordur? Akıllı saati de Google'ye teslim ederse firmalar pek hayırlı olmayacak.

Adamlar gözünü telefondan sonra, akıllı saatlere dikti. Koskoca firmalar da toplanmış destek veriyormuş bak bak bak
Biraz "Apple" denen firmadan utanın yahu. Kısacası ben olası bir Android Wear’lı bir Sony'den se, Tizenli bir Samsung saati çok daha akılcıl görürüm.. Sony'nin bu yönde tereddütte kalma nedeni ise değneğin bir yanının pazar kaygıları durumunda olması, diğer ucunun kendilerinde bulunan ve hiç bir firmada olmayan yenilikçi, liderlik vasıfları diye düşünüyorum.


Dün bu konu hakkında böyle demiştim. Özellikle yukarı da ki @myhotyro adlı arkadaşın yazdığı gibi düşünüyordum, mesaja eklemeyi unutmuşum. Bir kez daha saygımı kazandın Sony


"Kardan başka bir şey düşünmezseniz gelecekteki fırsatları göremezsiniz."

Sony kurucu başkanı Akio Morita
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Mantıklı bir yaklaşım bence. Kimse akıllı saatten akıllı telefon olmasını beklemez beklememeli. Yapacağı 3-5 bilemedin 10 iş var onları iyi yapması ve pilinin uzun dayanması önemli olan. Birde şık olması, kimse saatim akıllı olsun diye saat takmaz sonuçta.
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mehmedaltair 5 yıl
Google kaybetmez sony kaybeder bütün üreticiler sırada zaten
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Rust in Peace 5 yıl
Android Wear pek çok geliştiricinin desteğini alacaktır, ondan sonra da Sony Smart Watch'un yüzüne bakan olmaz.
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keremak35 5 yıl
Sonra bizim saatimiz niye tutmadı
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