Sony, akıllı saatlerinde "Android Wear" kullanmayı düşünmüyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde tanıtılan Android’in giyilebilir cihazlara özel türevi Android Wear, daha önce burada değindiğimiz kadarıyla Samsung, LG, HTC, Asus, Motorola gibi firmalar ile Qualcomm, Intel, Broadcom, MediaTek gibi yonga üreticilerinin de ilgisini çekiyor ve bu isimlerin konu hakkında çalışmalar yürüttükleri biliniyor. Gelen son bilgilere göreyse pazarın önemli ismi Sony, gelecek akıllı saatlerinde "Android Wear" kullanmayı düşünmüyor.

Konu hakkında Cnet'e konuşan Sony Mobile Amerika'nın başındaki isim Ravi Nookala, akıllı saatlerde (SmartWatch ve SmartWatch 2) kullandıkları mevcut Android altyapısı için zaman ve kaynak açısından ciddi yatırım yaptıklarını belirtiyor ve sonuç olarak da bu yönde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekliyor. Nookala ayrıca yaptıkları bu tercihe rağmen Google ile yakından çalışmaya devam edeceklerini de söylüyor. Akıllı saatler için kurduğu platformda şuan 200 farklı uygulama yer alan Sony, söylendiği kadarıyla bu zenginliği iyi kullanmak istiyor.

Android Wear hakkındaki tüm ayrıntılara aşağıda yer alan video yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://mashable.com/2014/03/25/sony-android-wear-smartwatch/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly