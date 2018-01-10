Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony bu yıl da OLED, HDR ve Android televizyonlar piyasaya sürecek

CES 2018 fuarında sahneye çıkan Sony yöneticileri çok beğenilen Android ve Dolby Vision HDR destekli OLED televizyonları bu yıl da devam ettireceklerini açıkladı.
1 yıl
2,7b
1
16
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Üst seviye televizyon segmentinde geçen yıl payını arttırmayı başaran Sony, aynı stratejiyi bu yıl da uygulamayı planlıyor. Yeni 4K televizyonlarında OLED ekran, HDR teknolojisi ve Android işletim sistemi devam edecek.

Üst seviyede gelişmiş teknolojiler

CES 2018 fuarında yapılan açıklamaya göre Sony’nin bütün üst seviye televizyonlarında Android TV arayüzünü ve Google Assistant dijital asistanını görme şansımız olacak. Bu da kumandadan sesli komutlar verebilme anlamına geliyor. Ayrıca en iyi görüntü kalitesi sunan Dolby Vision HDR teknolojisi de destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "HP Z 3D ile herkes 3 boyutlu tarama yapabilecek"

Üst seviye segmentte firma OLED ve LED ekranlara yer veriyor. OLED televizyonlar 55 inç ve 65 inç arasında boyutlara sahip olacak. Ayrıca OLED ekranı bir zar gibi kullanarak sesi ileten ve  hoparlöre gerek bırakmayan Acoustic Surface teknolojisi de kullanılıyor. Fiyat konusunda bir bilgi olmasa da 5000$ başlangıç seviyeleri konuşuluyor.

Diğer taraftan X900F serisi LED televizyonlar hareketli görüntülerde bulanıklığı en aza indiren X1 Extreme işlemcisine yer veriyor. Seride 49, 55, 65, 75 ve 85 inçlik boyut seçenekleri yer alıyor. Tüm modeller yıl içerisinde piyasada olacak. 

 

https://www.engadget.com/2018/01/08/sonyy-4k-oled-led-a8f-x900f-ces-2018/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xloud 1 yıl en beğenilen
Tanıttıkları 10.000 Nit 8K HDR prototipi kendi gözümle görmek isterdim...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl Project Scorpio
Project Scorpio
TV ler güzel ama Android çöp bir sistem LG WebOS akıyor her türlü.

Webosmu hani şu kağnı hızıyla çalışan ve güncelleme gelmeyen webosmu .

Webos 3 çıkartırlar , webos2 ye gelmez.
3.5 çıkartırlar 3. Sürüme güncelleme vermezler. Lg tv yi para verip almam.
Project ScorpioTV ler güzel ama Android çöp bir sistem LG WebOS akıyor her türlü.Webosmu hani şu kağnı hızıyla çalışan ve gün...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 1 yıl
Üreticilerin TV lere koyduğu işletim sistemleri hiç bir zaman benim istediğim gibi olmadığı için, her zaman media player cihazları kullanmışımdır. Beğenmediğim Media player' ı değiştirebiliyorum, ama TV' yi değiştirmek zor. Diğer yorumcu arkadaşların dediği gibi, TV de veya projeksiyon da aranacak birinci özellik görüntü kalitesi olmalı.
Üreticilerin TV lere koyduğu işletim sistemleri hiç bir zaman benim istediğim gibi olmadığı için, her zaman media player cihazları kullanmışımdır. Beğenmediğim ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
televizyon piyasasını önde götürüyor ancak istenen kaliteyi hala veremedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vollkan59 1 yıl
5000$ başlangıç fiyatı )) .Iyı ucuzmuş başlangıç için...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nicomedia66 1 yıl
Yanlis gormuyorum dimi 2018 modellerini eklemisler siteye bilgi olarak
sony.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 1 yıl
5000$ başlangıç fiyatı mı... 1$ kaç TL bilmiyor mu bunlar :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 1 yıl
sony candır gerisi patlıcan.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
herkezisyan 1 yıl
Adam fiyatları indirir oled i her eve ne zaman sokar ozaman alınır boşa reklam boşa emek gibi geliyor yaptıkları , kime hitap ettikleri belli nirazda nizi düşünün
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 1 yıl
Üreticilerin TV lere koyduğu işletim sistemleri hiç bir zaman benim istediğim gibi olmadığı için, her zaman media player cihazları kullanmışımdır. Beğenmediğim Media player' ı değiştirebiliyorum, ama TV' yi değiştirmek zor. Diğer yorumcu arkadaşların dediği gibi, TV de veya projeksiyon da aranacak birinci özellik görüntü kalitesi olmalı.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Project Scorpio 1 yıl
TV ler güzel ama Android çöp bir sistem LG WebOS akıyor her türlü.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl Project Scorpio
Project Scorpio
TV ler güzel ama Android çöp bir sistem LG WebOS akıyor her türlü.

Webosmu hani şu kağnı hızıyla çalışan ve güncelleme gelmeyen webosmu .

Webos 3 çıkartırlar , webos2 ye gelmez.
3.5 çıkartırlar 3. Sürüme güncelleme vermezler. Lg tv yi para verip almam.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 1 yıl
Android TV candır apk kurma özgürlüğünden işlevsel ne olabilir zaten telefondaki herşey çalışıyor aynen
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 1 yıl en beğenilen
Tanıttıkları 10.000 Nit 8K HDR prototipi kendi gözümle görmek isterdim...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2663 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ces2018, sony oled ve
5 etiket daha sony android tv dolby vision hdr Televizyonlar Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple'dan yeni bilim-kurgu dizisi: See 1 yıl Razer Mamba HyperFlux: bataryasız ve kablosuz oyuncu faresi 1 yıl Kodak, geliri paylaşacağınız bir sanal madencilik sistemi üzerinde çalışıyor 1 yıl Bu robota sarılın ve uyuyun 1 yıl Dokunmatik ekranlı Lenovo akıllı hoparlörü duyuruldu 1 yıl Dell ultra ince monitörlerini duyurdu 1 yıl Bu telefon kılıfı uçuyor 1 yıl AMD Ryzen efsanesi tam gaz | Ryzen 2 geliyor, Ryzen'lar ucuzluyor 1 yıl LG G7'nin özellikleri sızdı: OLED ekran, Snapdragon 845 ve 6 GB RAM 1 yıl 2017'de Türkiye'de ne kadar elektrikli ve hibrit otomobil satıldı? 1 yıl Samsung 2020 yılına kadar tüm ürünlerine yapay zeka entegre edecek 1 yıl Volkswagen’dan elektrikli otomobiller için önemli adım 1 yıl Lenovo Mirage Solo: Daydream uyumlu ilk bağımsız VR gözlüğü 1 yıl Tesla sonunda güneş panelli çatı kiremiti üretimine başladı 1 yıl Yok böyle monitör l MSI dengeleri değiştirmek istiyor 1 yıl Anker'in Bluetooth şarj cihazı Alexa'yı otomobillere getiriyor 1 yıl Yanar döner SSD l Hyper X Fury SSD sürücü 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Galaxy X'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 yıl Corvette'in elektriklisi geldi: Genovation GXE sahneye çıktı 1 yıl Lenovo’dan sağlık ölçümü yapan Moto Mod 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony bu yıl da OLED, HDR ve Android televizyonlar piyasaya sürecek Sonraki Lenovo sanal gerçeklik kamerası Mirage’ı duyurdu 1 yıl Nokia 2 Türkiye satış fiyatı belli oldu 1 yıl Project Linda ile Razer Phone dizüstüne dönüşüyor 1 yıl Qualcomm’un yeni Bluetooth yongası daha güçlü ve daha tasarruflu 1 yıl TP-Link Deco M5 Wi-Fi Mesh incelemesi "Kör nokta kalmayacak" 1 yıl GoPro sürpriz bir kararla Drone pazarından çekiliyor 1 yıl Oculus Go üretimi Xiaomi’ye emanet 1 yıl Nucleum ile cihazınız bağlantı merkezine dönüşsün 1 yıl Samsung’un son çeyrek faaliyet karı beklentisi 14 milyar dolar civarında 1 yıl Kia, UVO bilgi-eğlence sistemini Google Assistant ile uyumlu hale getirdi 1 yıl Türk bankaları dahil 200'den fazla bankacılık uygulamasında büyük risk 1 yıl Çılgın masaüstü bilgisayar l Predator Orion 9000 1 yıl SanDisk dünyanın en küçük 1 TB USB-C ve 256 GB USB 3.1 flaş sürücülerini tanıttı 1 yıl 14.000 mAh pile sahip MacBook Pro kılıfı duyuruldu 1 yıl Intel otonom sürüş için 2018'de önemli adımlar atacak 1 yıl Toyota'dan geleceğin otonom aracı l e-Palette 1 yıl Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonu 2018 model Galaxy J2 Pro satışa sunuldu 1 yıl JP Morgan Chase CEO'sundan itiraf: ''Bitcoin'e dolandırıcılık dediğim için pişmanım'' 1 yıl NVIDIA'nın GeForce Now oyun akış hizmeti ücretsiz beta olarak kullanıma açıldı 1 yıl Üreticisi de kabul etti: Intel işlemcili bilgisayarlar yavaşlayacak! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim