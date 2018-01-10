Sony bu yıl da OLED, HDR ve Android televizyonlar piyasaya sürecek

Üst seviye televizyon segmentinde geçen yıl payını arttırmayı başaran Sony, aynı stratejiyi bu yıl da uygulamayı planlıyor. Yeni 4K televizyonlarında OLED ekran, HDR teknolojisi ve Android işletim sistemi devam edecek.

Üst seviyede gelişmiş teknolojiler

CES 2018 fuarında yapılan açıklamaya göre Sony’nin bütün üst seviye televizyonlarında Android TV arayüzünü ve Google Assistant dijital asistanını görme şansımız olacak. Bu da kumandadan sesli komutlar verebilme anlamına geliyor. Ayrıca en iyi görüntü kalitesi sunan Dolby Vision HDR teknolojisi de destekleniyor.

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Üst seviye segmentte firma OLED ve LED ekranlara yer veriyor. OLED televizyonlar 55 inç ve 65 inç arasında boyutlara sahip olacak. Ayrıca OLED ekranı bir zar gibi kullanarak sesi ileten ve hoparlöre gerek bırakmayan Acoustic Surface teknolojisi de kullanılıyor. Fiyat konusunda bir bilgi olmasa da 5000$ başlangıç seviyeleri konuşuluyor.

Diğer taraftan X900F serisi LED televizyonlar hareketli görüntülerde bulanıklığı en aza indiren X1 Extreme işlemcisine yer veriyor. Seride 49, 55, 65, 75 ve 85 inçlik boyut seçenekleri yer alıyor. Tüm modeller yıl içerisinde piyasada olacak.