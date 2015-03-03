Sony çıtayı yükseltti: Xperia Z4 Tablet, Android tabletlerin en iyisi olmaya aday!

İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongesi'nin en önemli lansmanlarından birine Sony imza atarak yeni nesil tablet bilgisayar modeli Xperia Z4 Tablet2i duyurdu. Android dünyasının en iyi tableti olmaya aday diyebileceğim Xperia Z4 Tablet, gerek tasarımı gerekse de Snapdragon 810 işlemci gibi donanım özellikleriyle heyecan verici bir tablet. Detaylar videomuzda.

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