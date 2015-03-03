Sony çıtayı yükseltti: Xperia Z4 Tablet, Android tabletlerin en iyisi olmaya aday!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongesi'nin en önemli lansmanlarından birine Sony imza atarak yeni nesil tablet bilgisayar modeli Xperia Z4 Tablet2i duyurdu. Android dünyasının en iyi tableti olmaya aday diyebileceğim Xperia Z4 Tablet, gerek tasarımı gerekse de Snapdragon 810 işlemci gibi donanım özellikleriyle heyecan verici bir tablet. Detaylar videomuzda.
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Hala o konsol zevkini yasatamadilar.
Bi de tegra
Sanki sony bir yardım kuruluşu, unicef ile birlikte Afrika'da ve Türkiye'de tabletsiz kimse kalmasın kampanyasını yürütüyor.Sony nin hedef kitlesi "ordan yüz lira artırayım da akbilimi doldurayım" tipinde kullanıcılar değil, "xperia z3 üm,mac book pro'm, x9005 4k televizyonum var gidip de piranha tablet mi alayım?" tipinde, maddi kısıtlaması olmayan kullanıcılar için bu tablet, alabilene hayırlı olsun, alamayan da gider gücünün yettiğini alır, bu tablete 2500 lira verememek suç değil ama veremiyorum değil de ben bunu almam, yok çerçeve kalın, vay efendim pili düşük falan gerek yok eziklenmeye
Elestiri yapana trol diyorlar bunuda gördük
Hayatinda hic fiyat-performans degerlendirmesi duymadın heralde?