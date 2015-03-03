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Sony çıtayı yükseltti: Xperia Z4 Tablet, Android tabletlerin en iyisi olmaya aday!

4 yıl
42b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongesi'nin en önemli lansmanlarından birine Sony imza atarak yeni nesil tablet bilgisayar modeli Xperia Z4 Tablet2i duyurdu. Android dünyasının en iyi tableti olmaya aday diyebileceğim Xperia Z4 Tablet, gerek tasarımı gerekse de Snapdragon 810 işlemci gibi donanım özellikleriyle heyecan verici bir tablet. Detaylar videomuzda.
 

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SHADOW 2 yıl
Nvidia shield varken yuzune bakan olmaz diye umuyorum.
Hala o konsol zevkini yasatamadilar.
Bi de tegra
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ZZ RAT 2 yıl
Konu hort gibi oldu ama ardan geçmiş 1.5 yıl yurtdışı fiyatı hala aynı. Z4'den 6 ay sonra ve aynı fiyata çıkan ipad air 2'yi bundan 250usd, bundan 1.5 yıl sonra çıkan ipad pro 9.7'yi bundan 100usd daha ucuza alabiliyorsunuz. Bir de apple ürünleri değer kaybetmez derler. Asıl Z4 tablet kaybetmiyor. 1.5 yıldır bekliyorum fiyat düşsün diye, düşmedi meret. İŞin kötüsü sony yeni bir tablet de çıkartmıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Alırım veya almam değilse daha Türkiye ye z2 tablet geldimi ki z4 konuşur hale geldik
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paldov 4 yıl
su cerceve isi bozuyor biraz.
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aycibin 4 yıl
kılıf aksesuar çok önemli.telefondanda daha önemli.malum tablet dediğin hep elde taşınan bir cihaz.
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TEKİN 1881 4 yıl
Batarya ve fiyat olmamış. Dizüstü pc fiyatı isteyecekler.
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doctor_bey 4 yıl
Cihaz müthiş, tamam fiyat uçuk ama Androıd kısmında bundan iyisi yok diyorum (bence)
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AhMeTsT 4 yıl
Her Bişide Tablet Üretio
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Teknode 4 yıl
Çerçeve diyenler alsınlar eline bakalım nasıl tutacaklar o tableti çerçevesiz olunca. Çok boş insanlarsınız ya.
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destinati0n 4 yıl
Hacı inceleme iyi güzelde o arkada kameraya napıyorlar onu anlamadım.
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freudunpiposu 4 yıl
Surface derim tablette başka bir şey demem. Ha iyi bir donanım isteniyorsa Samsung alınır ama destek almıyor o da.
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Triluminos 4 yıl
Yine doluşmuş "ben o paraya şunu alırım, ben o paraya tatil yaparım" tarzında troller.
Sanki sony bir yardım kuruluşu, unicef ile birlikte Afrika'da ve Türkiye'de tabletsiz kimse kalmasın kampanyasını yürütüyor.Sony nin hedef kitlesi "ordan yüz lira artırayım da akbilimi doldurayım" tipinde kullanıcılar değil, "xperia z3 üm,mac book pro'm, x9005 4k televizyonum var gidip de piranha tablet mi alayım?" tipinde, maddi kısıtlaması olmayan kullanıcılar için bu tablet, alabilene hayırlı olsun, alamayan da gider gücünün yettiğini alır, bu tablete 2500 lira verememek suç değil ama veremiyorum değil de ben bunu almam, yok çerçeve kalın, vay efendim pili düşük falan gerek yok eziklenmeye
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Jimmy Vulmer 4 yıl Triluminos
Triluminos
Yine doluşmuş "ben o paraya şunu alırım, ben o paraya tatil yaparım" tarzında troller.
Sanki sony bir yardım kuruluşu, unicef ile birlikte Afrika'da ve Türkiye'de tabletsiz kimse kalmasın kampanyasını yürütüyor.Sony nin hedef kitlesi "ordan yüz lira artırayım da akbilimi doldurayım" tipinde kullanıcılar değil, "xperia z3 üm,mac book pro'm, x9005 4k televizyonum var gidip de piranha tablet mi alayım?" tipinde, maddi kısıtlaması olmayan kullanıcılar için bu tablet, alabilene hayırlı olsun, alamayan da gider gücünün yettiğini alır, bu tablete 2500 lira verememek suç değil ama veremiyorum değil de ben bunu almam, yok çerçeve kalın, vay efendim pili düşük falan gerek yok eziklenmeye

Elestiri yapana trol diyorlar bunuda gördük

Hayatinda hic fiyat-performans degerlendirmesi duymadın heralde?
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