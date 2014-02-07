Sony e-kitap okuyucu bölümünü de kapatıyor





İçinde bulunduğu yeniden yapılanma süreci nedeniyle kar etmeyen bölümleri elden çıkarmaya başlayan Sony, önceki gün VAIO bilgisayar bölümünü JIP ortaklığına devretmiş, televizyon bölümünü de ayrı bir yan firma olarak işletmeye karar vermişti.





Bugün ise diğer bir kar getirmeyen e-okuyucu bölümünün de kapanacağı haberi geldi. Son olarak geçen yıl son cihaz örneklerini satışa sunan bölüm, bu yıl itibariyle donanım üretimini bırakmıştı. Firmanın elinde kalan e-kitap platformu da devrediliyor.





Sony'den yapılan açıklamaya göre ABD ve Kanada'daki Reader e-kitap mağazası Mart ayı sonunda kapısına kilit vuracak. Tüm Reader hesapları ise Kobo'nun bünyesine aktarılacak. Bu işlem için Kobo ile özel bir anlaşma yapan Sony, belirli Xperia cihazlarında Kobo uygulamasını da önyüklü olarak sunacak.





Sony bu geçişin sıkıntısız bir şekilde olması için elinden geleni yapacağını belirtti ve ilerleyen günlerde email yoluyla kullanıcıların hesaplarını nasıl transfer edecekleri bildirilecek.