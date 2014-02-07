Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony e-kitap okuyucu bölümünü de kapatıyor

5 yıl
11b
1
11
E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony e-kitap okuyucu bölümünü de kapatıyor

İçinde bulunduğu yeniden yapılanma süreci nedeniyle kar etmeyen bölümleri elden çıkarmaya başlayan Sony, önceki gün VAIO bilgisayar bölümünü JIP ortaklığına devretmiş, televizyon bölümünü de ayrı bir yan firma olarak işletmeye karar vermişti.

Bugün ise diğer bir kar getirmeyen e-okuyucu bölümünün de kapanacağı haberi geldi. Son olarak geçen yıl son cihaz örneklerini satışa sunan bölüm, bu yıl itibariyle donanım üretimini bırakmıştı. Firmanın elinde kalan e-kitap platformu da devrediliyor.

Sony'den yapılan açıklamaya göre ABD ve Kanada'daki Reader e-kitap mağazası Mart ayı sonunda kapısına kilit vuracak. Tüm Reader hesapları ise Kobo'nun bünyesine aktarılacak. Bu işlem için Kobo ile özel bir anlaşma yapan Sony, belirli Xperia cihazlarında Kobo uygulamasını da önyüklü olarak sunacak.

Sony bu geçişin sıkıntısız bir şekilde olması için elinden geleni yapacağını belirtti ve ilerleyen günlerde email yoluyla kullanıcıların hesaplarını nasıl transfer edecekleri bildirilecek.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kralmertzxyz 5 yıl en beğenilen
bu satışların arkasından sony bütün teknolojisiyle mobil pazara odaklanacak galiba.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orithyia 3 yıl
goodbye sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
sony kalitesini çok arar kullanıcılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akasha_Ether 5 yıl
e-book reader piyasası amazon ve nook un elinde. teknolojik anlamda da sonynin önündeler (e-ink ekranlı olanları diğerleri normal tablet)
ancak bu piyasanın kaderi qualcommun mirasolu ile yeniden şekillenecek. bu teknolojiyi ilk kim kullanırsa pastanın en büyük dilimini o alacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 5 yıl
Geçen yıl tatile gittiğimizde tüm yabancıların elinde bunlar vardı. Şaşırmıştık hatta sony böyle şeyler de mi üretti diye. Ama kar getirmiyormuş demek ki, o kadar insan kullanmasına rağmen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 5 yıl
Akıllı telefon pazarına yüklenecek, ufak ufak belli oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiyaka1903 5 yıl
Sony Vaio bölümünü satarak hayatının hatasini yaptı bunu yillar gectikce herkes görecek.
Bazi seyleri görmek icin muhendis deha falan olmaya gerek yok. Hakaret edicem olmayacak ama vaio bölümünü satacagina misal bi Dell fiyatlarına cekse zaten kimse diger markalarin yüzüne bakmaz. Ama ismim var diye itelersen yüksek fiyatlardan o kadar etmeyecek urunleri (bkz. Vaio fit serisi) böyle krizlere girersin işte. Ders olsun diger firmalarada.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makaroncu 5 yıl
Hangi bölümleri açık kalacak direk onları yazın da uğraşmayalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 5 yıl
Umarım Sony için her şey düzelir.

cCc Sony cCc


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 5 yıl
8.9mm kalınlığında ve 168 gram ağırlığından olan ürün 600×800 çözünürlüğünde, 6 inç boyutunda

Sony bu özellikleri tasarımı tabletlerinde kullansa şimdi daha rekabetçi bir yerde olurdu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tom Hagen 5 yıl
bravia'yı da elden çıkaracak gibi yakında. Ağırlıklı xperia ve playstation olarak yoluna devam edecek sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralmertzxyz 5 yıl en beğenilen
bu satışların arkasından sony bütün teknolojisiyle mobil pazara odaklanacak galiba.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10985 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
E-Kitap Okuyucu, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Sansürsüz, Yağsaksız" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efektsiz Kategori" 5 yıl ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efekt Kategorisi" 5 yıl Samsung Galaxy S5: Lansman tarihi, teknik özellikler ve dahası... 5 yıl Samsung Forum 14: WW9000 Çamaşır Makinesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim