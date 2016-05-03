Sony görüntü kaydı yapabilen kontakt lens patenti aldı

Diğer akıllı kontak lensler görüş açısını geliştirme veya arttırılmış gerçeklik HUD sunmaya odaklanmış durumda ancak Sony bunların dışına çıkmak istiyor. Şirketin Nisan ayında aldığı yeni bir patent kullanıcının göz kırpmasıyla kontrol edebildiği, istenildiği taktirde video kaydı yapabilen bir kontak lensi ortaya koyuyor.

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Lense gömülü sensörler kullanıcının istemli ve istemsiz göz kırpması arasındaki farkı tespit edebiliyor. Kontak lensteki görüntü yakalama ve depolama teknolojisi iris çevresinde objektife gömülü olacak ve piezoelektrik sensörler lense güç sağlamak için göz hareketlerini enerjiye dönüştürebilecek. Ayrıca kontakt lens üzerinde bir kablosuz bağlantı ünitesine de yer verilmiş durumda.

Tabii ki bu noktada geliştirilen teknoloji rahatça bir kontak lense gömülebilecek kadar küçük değil. Bu nedenle şimdilik sadece teorik olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte Google'ın Glass akıllı gözlüğüyle yaşadığı olağanüstü başarıızlığın ardından kameralı konakt lens ile devam etmesinden sonra diğer teknoloji devlerini de aynı gemide görmek şaşırtıcı olmamalı. Sony'nin patentini kaynak bölümünde yer alan bağlantıyı takip ederek ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) web sitesinden inceleyebilirsiniz.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=/netahtml/PTO/search-adv.html&r=20&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(20160407.PD.+AND+(Sony.AS.+OR+Sony.AANM.))&OS=PD/4/7/2016+and+(AN/Sony+or+AANM/Sony)&RS=(PD/20160407+AND+(AN/Sony+OR+AANM/Sony))