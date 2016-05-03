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Sony görüntü kaydı yapabilen kontakt lens patenti aldı

Teknoloji devi Sony, geride bıraktığımız Nisan ayında, gördüklerini kaydedebilen kameralı kontakt lens patenti aldı. Şirket yeni teknolojisi ile akıllı kontakt lens kavramını ileri boyuta taşıyor...
3 yıl
4,8b
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15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Diğer akıllı kontak lensler görüş açısını geliştirme veya arttırılmış gerçeklik HUD sunmaya odaklanmış durumda ancak Sony bunların dışına çıkmak istiyor. Şirketin Nisan ayında aldığı yeni bir patent kullanıcının göz kırpmasıyla kontrol edebildiği, istenildiği taktirde video kaydı yapabilen bir kontak lensi ortaya koyuyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft 1 gram DNA'ya 1 milyar TB veri depolamayı deneyecek"
Lense gömülü sensörler kullanıcının istemli ve istemsiz göz kırpması arasındaki farkı tespit edebiliyor. Kontak lensteki görüntü yakalama ve depolama teknolojisi iris çevresinde objektife gömülü olacak ve piezoelektrik sensörler lense güç sağlamak için göz hareketlerini enerjiye dönüştürebilecek. Ayrıca kontakt lens üzerinde bir kablosuz bağlantı ünitesine de yer verilmiş durumda.
Tabii ki bu noktada geliştirilen teknoloji rahatça bir kontak lense gömülebilecek kadar küçük değil. Bu nedenle şimdilik sadece teorik olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte Google'ın Glass akıllı gözlüğüyle yaşadığı olağanüstü başarıızlığın ardından kameralı konakt lens ile devam etmesinden sonra diğer teknoloji devlerini de aynı gemide görmek şaşırtıcı olmamalı. Sony'nin patentini kaynak bölümünde yer alan bağlantıyı takip ederek ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) web sitesinden inceleyebilirsiniz.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=/netahtml/PTO/search-adv.html&r=20&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(20160407.PD.+AND+(Sony.AS.+OR+Sony.AANM.))&OS=PD/4/7/2016+and+(AN/Sony+or+AANM/Sony)&RS=(PD/20160407+AND+(AN/Sony+OR+AANM/Sony)) Yorum Yaz
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen
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emre1393 3 yıl
Mission impossible ghost protocol filminde Jeremy Renner dubai deki otel odasında rus nükleer kodlarının dokümanlarını incelerken aynı lenslerden kullanıyordu.
Mission impossible ghost protocol filminde Jeremy Renner dubai deki otel odasında rus nükleer kodlarının dokümanlarını incelerken aynı lenslerden kullanıyordu. ...
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LGSalesB 3 yıl
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umut_baris 3 yıl
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As bayrakları as!
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kadirirdem 3 yıl
Kpss:Lens ile girmek yasaktır.
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AntiClon 3 yıl
LGSalesB
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al işte..
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Mr. Vengeful 3 yıl
Black mirror geldi aklıma direk, dizideki olaylar gerçek olucak büyük ihtimal.
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0MG90 3 yıl
Bravo Sony
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Tugrul_512bit 3 yıl
Sonra niye kimlik bilgilerim çalındı, banka hesaplarım boşaltıldı, askeri bilgiler sızdırıldı.
Bize bile çaktırmadan takarlar artık.
Artık ameliyatlardan veya genel anestezi gerektiren herhangi birşeyden sonra gözlerimizi kontrol etmek / çok sağlam ovuşturmak gerekecek. Evcil hayvanın mı var? Eve gelince bi kontrol et gözünü. Papağan mı var? Yok canım ona takamazlar tüyleri dökülür anlaşılır.
Elektromagnetik şok dalgası yaratan ve tüm elektronik aletleri bozan bir alet olacak da anca öyle.
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umut_baris 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Sonra niye kimlik bilgilerim çalındı, banka hesaplarım boşaltıldı, askeri bilgiler sızdırıldı.

Bize bile çaktırmadan takarlar artık.

Artık ameliyatlardan veya genel anestezi gerektiren herhangi birşeyden sonra gözlerimizi kontrol etmek / çok sağlam ovuşturmak gerekecek. Evcil hayvanın mı var? Eve gelince bi kontrol et gözünü. Papağan mı var? Yok canım ona takamazlar tüyleri dökülür anlaşılır.

Elektromagnetik şok dalgası yaratan ve tüm elektronik aletleri bozan bir alet olacak da anca öyle.

EMP atmak lazım da oturup onu kim yapacak be abi? EMP trafo sarmaya benzemez.
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LGSalesB 3 yıl
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huseyincarnege 3 yıl
kolayca casuzluk yaparlar artık
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Grand_Alexander 3 yıl
teorik olarak mümkün kısmını geçtim böyle bir ürünün ticari piyasada yer alma ihtimali bile yok... ;)
Tabiki bu lensi takan insanların üzerlerinde "DİKKAT!!! bu kişi sizinle olan tüm görsel ve işitsel iletişimini kaydediyor olabilir." yazan bir baloncuk belirmeyecekse... :D
not: gözünü oyarlar adamın :D
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AntiClon 3 yıl
fanboylar çıkarın japon bayraklarını.....
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